Data actualizării: 13:48 24 Oct 2025 | Data publicării: 13:46 24 Oct 2025

EXCLUSIV Corina Crețu, ”adevăr esențial” despre românii din Grecia. Ce a descoperit în Salonic
Autor: Alexandra Firescu

salonic grecia roxana neagu Salonic, Grecia. Foto Roxana Neagu
 

Corina Crețu face dezvăluiri importante din comunitatea de români din Salonic.

Cu ochii în lacrimi și cu vocea tremurândă, Corina Crețu, care, prin funcțiile deținute, a petrecut ultimii ani departe de țară, subliniază cât de importantă este limba română, oriunde te-ai afla în lume: ”Limba română nu este doar un instrument de comunicare, este respirația identității noastre, puntea prin care legăm trecutul de viitorul nostru și prin care transmitem copiilor noștri nu doar cuvinte, ci memorie, apartenență, istorie, demnitate. Știți foarte bine, în ultimii ani, am trăit departe de țară... dar oriunde am fi, cu profesii și destine diferite, rămânem uniți prin limba în care am învățat cele mai importante cuvinte din viața noastră - ”mamă”, ”acasă”, prin limba și sufletul nostru românesc”. 

Exemplu de implicare în Bruxelles

Fost comisar european, astăzi Consul General – șef al Consulatului General al României la Salonic, Corina Crețu afirmă că, în orice țară în care a fost, a constatat același lucru: ”românii sunt foarte respectați pentru munca lor”. 

Despre Bruxelles, Corina Crețu afirmă că este ”un exemplu extraordinar de implicare, cursuri gratuite de limba română fiind organizate în fiecare sâmbătă, în cadrul bisericii românești din Bruxelles”. 

Românii din Grecia și identitatea națională

În Grecia, aceasta mărturisește că a descoperit o ”comunitate românească activă, legată de valorile familiei și ale tradiției”.  

”Românii din Grecia au intuit foarte bine un adevăr esențial: integrarea nu înseamnă asimilare. Copiii noștri pot fi cetățeni foarte buni ai țărilor în care trăiesc fără să-și piardă identitatea românească. Din contră, își cunosc rădăcinile și devin încrezători în viitorul lor și mai puternici” afirmă Corina Crețu, în cadrul dezbaterii  ”România în Diaspora”, parte a proiectului ”Limba noastră, povestea noastră”.

Vezi mai mult în video: 

