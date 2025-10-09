România care unește lumea. 15 ani de Pro Patria: Festivalul Internațional al Identității și Culturii Românești în Europa

Timp de 15 ani, Festivalul Propatria a fost o declarație de dragoste față de România. Născut la Roma în 2011, din dorința de a face vizibilă cultura românească peste hotare, evenimentul s-a transformat într-un simbol al unității românilor din diaspora, o scenă pe care tinerele talente și marile personalități culturale românești au arătat că spiritul românesc nu are granițe. Prin muzică, literatură, artă și emoție, festivalul a transformat cuvântul „Propatria” - „Pentru Patrie” - într-un crez artistic și identitar.

Anul 2025 a avut o semnificație aparte. Festivalul a marcat 15 ani de existență, dar și două momente simbolice: Anul Jubiliar al Vaticanului și anul comemorativ George Enescu, la 70 de ani de la trecerea în eternitate a marelui compozitor român.

Ce s-a întâmplat până la 9 octombrie

La Roma, în deschiderea festivalului, românii au putut vedea spectacolul „Bach chez Cioran - o tragedie angelică” la Teatrul Ghione, unde pianista Mara Dobrescu și actorul francez Volodia Serre au împletit sunetul lui Bach cu gândurile filosofului Emil Cioran, într-o scenografie de lumină minimalistă care a completat atmosfera artistică.

Tot la Roma, la Ambasada României în Italia, românii au putut fi martorii recitalului „Vioara și Enescu”, în care violoniștii Gabriel și Simina Croitoru, alături de tinerii Paul Răducanu și Mircea Dumitrescu, acompaniați de pianistul Horia Mihail, au interpretat lucrări românești și din repertoriul clasic, umplând sala ambasadei și aducând ovații publicului prezent.

Organizatoarea festivalului, Mioara Moraru, a vorbit despre misiunea festivalului:

„Festivalul nu este doar o serie de concerte, ci un act de credință. Fiecare tânăr artist român care urcă pe scenă poartă în el o parte din România - limba, tradiția, demnitatea. În diaspora, cultura devine un mod de a rezista uitării.”

Trofeele Propatria au fost, de asemenea, prezentate publicului. Trofeul întruchipează un personaj aflat în plină transformare, surprins în clipa în care prinde aripi. Este imaginea înălțării, a curajului de a depăși limitele și de a-și urma idealurile. Privirea personajului este îndreptată spre cer, acolo unde se nasc aspirațiile cele mai înalte și visurile cele mai curajoase. Trofeele sunt opere unicat, realizate din fier sudat de sculptorul Emanuel Chiriac, care a reușit să transmită emoție și căldură printr-un material rece și dur. În acest an aniversar, ele dobândesc o simbolistică aparte - aceea a renașterii și a înălțării prin artă și cultură.

La Paris, pe 2 octombrie, publicul va putea asculta recitalul de pian al lui Cristian Budu, câștigător al Concursului Internațional Clara Haskil din Elveția.

Premiile de excelență 2025

Primul premiu de excelență a fost decernat pianistului Cristian Budu, brazilian de origini românești, un muzician care a cucerit marile scene internaționale prin profunzimea și rafinamentul interpretării. În anul 2013, Budu a intrat în istorie ca primul brazilian, după mai bine de 30 de ani, câștigător al prestigiosului Concurs Clara Haskil. Motivația premiului: pentru contribuția adusă culturii și valorificarea excelenței românești în străinătate.

Cel de-al doilea premiu de excelență a mers către violonistul Romuald Grimbert-Barré, artist francez de renume, cu rădăcini românești prin bunicul său și căsătorit cu o româncă. Romuald a cântat pentru prima dată în România luna trecută, la Focșani, în cadrul Festivalului Classic for Teens, consolidând legătura sa artistică și personală cu spațiul cultural românesc. Motivația premiului: pentru contribuția adusă culturii și valorificarea excelenței românești în străinătate.

Ce va urma după 9 octombrie

Evenimentele continuă cu un itinerar european de excepție:

La Roma, pe 12 octombrie, va avea loc recitalul extraordinar „Concertmaestro” al violonistului Liviu Prunaru, concertmaistru timp de 18 ani la Orchestre Concertgebouw din Amsterdam, la Basilica San Vitale.

Pe 23 octombrie, la Accademia di Romania, românii vor putea urmări „Duo Hesperus”, un recital de chitară clasică și spectacol de muzică și lumină inspirat din Infernul lui Dante.

La Basilica San Paolo fuori le Mura, pe 1 noiembrie, va avea loc un concert extraordinar pentru orgă la patru mâini, cu organiștii Eduard și Maria-Luisa Antal.

În alte capitale europene, festivalul va continua să promoveze excelența românească:

La Berlin, pe 18 octombrie, vor concerta pianistul Cătălin Șerban și violoncelistul Constantin Siepermann, într-un program intitulat „Dialoguri pentru pian și violoncel”.

La Valencia, la finalul lunii octombrie, concertul va fi susținut de clarinetistul Petru Pane și pianista Oxana Corjos, cu un program dedicat lui George Enescu.

Evenimentul culminant va avea loc la Bruxelles, pe 31 octombrie, la Muzeul Instrumentelor Muzicale, cu Gala Premiilor de Excelență Propatria, ce va include un recital extraordinar al violonistei Maria Marica, câștigătoarea Concursului George Enescu 2022, și participarea Ansamblului Libertalia, dirijat de Nicolas Krüger.

Toate evenimentele vor fi cu intrare liberă și au loc sub Înaltul Patronaj al Ambasadei României pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran de Malta, al Ambasadei României în Italia, și sub egida Dicasterului pentru Cultură și Educație al Vaticanului, cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și al altor instituții diplomatice și culturale europene.

În cei 15 ani de existență, Festivalul Internațional Propatria a reunit peste 500 de artiști și a desfășurat mai mult de 100 de evenimente, recunoscând performanța și talentul a peste 400 de tineri și personalități românești. Este o veritabilă ambasadă a culturii românești peste hotare, care aduce în prim-plan limba, valorile și identitatea României, menținând legătura românilor cu rădăcinile lor oriunde s-ar afla în lume.

Prin muzică, literatură, artă și tehnologie, festivalul continuă să construiască punți între generații, culturi și țări, demonstrând că România trăiește și se afirmă prin oamenii ei, prin talentul și pasiunea lor pentru frumos.