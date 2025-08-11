Dezbaterea "România în Diaspora". Cum păstrăm identitatea națională în afara granițelor?

DC Media Group organizează, în data de 12 august 2025, prima ediție a dezbaterii „România în Diaspora” din cadrul proiectului „Limba noastră, povestea noastră”. Evenimentul se va desfășura în sistem hibrid, începând cu ora 13:00 (ora locală a României).

Dezbaterea va fi transmisă LIVE pe platformele online: DCNews TV, DC News și Știri Diaspora, precum și pe canalele oficiale de YouTube ale DC News și Știri Diaspora. Transmisiunea va fi disponibilă și în secțiunea Dezbateri din cadrul rubricii proiectului „Limba noastră, povestea noastră”, publicată pe site-ul www.stiridiaspora.ro.

Context

Comunitățile românești din diaspora se confruntă cu o provocare majoră în ceea ce privește păstrarea identității lingvistice și culturale în rândul noilor generații. Cei mai expuși riscului de a pierde legătura cu limba română sunt copiii românilor plecați în străinătate. Expunerea constantă la limba și cultura țării gazdă, nevoia de integrare, absența unui sistem educațional adaptat și, uneori, chiar decizia conștientă a părinților de a nu ”împovăra” copiii cu o a doua limbă contribuie la o abandonare treptată a limbii materne – chiar și în mediul familial.

Pentru românii din diaspora, limba română nu este doar un instrument de comunicare, ci un simbol profund al apartenenței la identitatea și cultura națională. Potrivit unui sondaj realizat în iunie 2025 de platforma online Știridiaspora.ro, în contextul proiectului „Limba noastră, povestea noastră”, finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, 72,6% dintre respondenți consideră că limba română este esențială pentru păstrarea identității naționale. Mai mult, 87,1% sunt de părere că identitatea națională nu poate fi menținută fără limba maternă. Aceste date evidențiază o conștientizare clară a legăturii dintre limbă și identitate în rândul diasporei. Paradoxal însă, aproape jumătate dintre respondenți nu ar susține inițiative educaționale dedicate promovării limbii române în diaspora. Mai mult, majoritatea consideră că statul român nu ar trebui să se implice în mod activ în astfel de demersuri. Apare astfel o întrebare firească: de unde vine această reținere? Din neîncrederea în capacitatea statului de a acționa eficient sau din convingerea că educația lingvistică este strict o responsabilitate individuală?

Într-o lume în care granițele fizice devin tot mai permeabile, iar apartenențele tot mai fluide, limba rămâne una dintre puținele ancore stabile ale identității culturale. Dacă ea nu este transmisă conștient și cu efort, riscă să fie pierdută, odată cu legătura afectivă cu patria de origine. Iar atunci când limba dispare, nu dispare doar un mijloc de comunicare, ci și o memorie, o perspectivă, un mod de a simți lumea.

Fără o transmitere activă a limbii române, identitatea românească riscă să se estompeze în una-două generații. Astfel, copiii născuți în diaspora riscă să devină exclusiv parte a culturii țării de reședință, fără nicio punte vie către moștenirea culturală a familiei lor. Care este, așadar, soluția? Ce poate face fiecare familie? Ce poate face statul? Ce rol are comunitatea? Este posibilă o colaborare între toate aceste niveluri pentru a păstra limba vie?

TEME DE DEZBATERE

Este limba română esențială pentru păstrarea identității naționale în diaspora?

Cine poartă responsabilitatea principală pentru transmiterea limbii române în afara granițelor: părinții, comunitatea sau statul român?

Cum poate fi compatibilă integrarea în țara gazdă cu păstrarea limbii și culturii române?

Există modele eficiente de bilingvism și interculturalitate?

Predarea organizată a limbii române în diaspora este o soluție realistă sau un ideal greu de atins?

Cum putem crește eficient gradul de informare și accesul românilor din diaspora la programele educaționale dedicate limbii, culturii și civilizației românești (ex. LCCR, școli de duminică, cursuri în școli publice)?

Care este rolul comunităților, profesorilor și mass-mediei în acest proces?

Ce rol ar trebui să aibă statul român în susținerea și promovarea limbii române în diaspora?

AGENDA DEZBATERII

Moderator: Florin RĂVDAN, Jurnalist DC News

13.05-13.15: CUVÂNT DE DESCHIDERE: Mădălina HIDEG, Sociolog ONLINE

13.15 – 15.00: DEZBATERI - Limba română, fundament al identității naționale în diaspora

SPEAKERI:

Daiana-Theodora CUIBUS, Director General Institutul Limbii Române

Ştefan-Iulian LŐRINCZ, Vicepreședinte Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, Camera Deputaților ONLINE

Radu COSMA, Director Direcţia proiecte pentru diaspora şi comunităţi istorice, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni ONLINE

Victor IONESCU, Expert în politici publice pentru românii de pretutindeni ONLINE

Prof. univ. dr. Sorin IVAN, Decan Facultatea de Științele Educației, Comunicare și Relații Internaționale Universitatea "Titu Maiorescu" din București

Mariana PALIEV, Profesor de Limbă, Cultură și Civilizație Românească în Torino, Italia ONLINE

Maria DICIEANU, Coordonator Biblioteca Românească Olanda

Adriana MUREȘAN, Fondatoare Asociația RoOmenia - Voluntari în Europa

Emanuel MINEA, Vicepreședinte Asociatia Românilor din Marea Britanie ONLINE

Gabriela FERGUSON, Fondatoare Școala Românească din Cardiff ONLINE

Bogdan BOLOJAN, Redactor-șef Știri Diaspora ONLINE

