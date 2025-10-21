O româncă a fost sechestrată și violată timp de o lună, după ce a răspuns unui anunț de angajare ca badantă în Italia

După ce a răspuns unui anunț postat pe o rețea socială cunoscută, care oferea un loc de muncă ca îngrijitoare pentru persoane vârstnice, românca a mers la domiciliul unui bărbat de 60 de ani din orașul Palagonia, provincia Catania. Ceea ce trebuia să fie o întâlnire de angajare s-a transformat într-un calvar: bărbatul a sechestrat-o și a agresat-o sexual timp de aproape o lună.

Poliția Carabinieri din Palagonia a intervenit după ce victima a reușit, în mod miraculos, să trimită un mesaj unei prietene căreia i-a cerut ajutor. Agresorul, un localnic cunoscut autorităților pentru antecedente penale, a fost arestat sub acuzațiile de răpire și viol.

Capcana întinsă pe internet

Potrivit relatărilor anchetatorilor, femeia a simțit încă de la început că ceva era în neregulă. În locuința bărbatului, a observat cutii de bere împrăștiate peste tot și, mai ales, absența presupusului pacient în vârstă.

După doar câteva minute de discuție, bărbatul i-a mărturisit cinic că nu era nicio persoană de îngrijit și că anunțul fusese doar un pretext pentru a întâlni femei „disponibile”. El i-a cerut victimei să-i ofere „favoruri sexuale”, iar când aceasta a încercat să fugă, a constatat că ușa era deja încuiată.

Bărbatul i-a luat cu forța telefonul mobil și a început un adevărat regim de teroare.

O lună de tortură și abuzuri: femeia, lovită și umilită constant

Timp de aproape 30 de zile, românca a trăit un calvar. Agresorul a lovit-o în repetate rânduri cu pumnii și palmele pentru a o intimida, a forțat-o să bea împotriva voinței ei și a obligat-o să îi satisfacă dorințele sexuale.

Femeia, mamă a unui copil de 12 ani, a fost ținută închisă în apartament, în timp ce bărbatul pleca doar pentru scurt timp să cumpere bere, țigări și alimente. De fiecare dată când ieșea, o încuia în casă.

„Mă bătea dacă refuzam să-l ascult. Spunea că, dacă încerc să fug, nu o să mai apuc să-mi văd copilul”, ar fi povestit femeia ulterior anchetatorilor, potrivit presei italiene.

Mesajul care i-a salvat viața

Eliberarea femeii a fost posibilă datorită unui moment de neatenție al agresorului. Într-o zi, acesta a uitat să ia telefonul mobil cu el. Profitând de clipa de libertate, victima a trimis un mesaj disperat unei prietene din Messina, cerându-i să alerteze Carabinierii. După ce a trimis mesajul, l-a șters imediat pentru a nu fi descoperită.

Prietena a acționat rapid și a anunțat poliția. O patrulă a Carabinierilor s-a deplasat imediat la locuința bărbatului din Palagonia.

Inițial, agresorul a refuzat să deschidă ușa și a încercat să-i convingă pe polițiști că locuiește cu partenera sa. Însă, în momentul în care victima a fost eliberată, aceasta s-a aruncat în brațele unei carabinieră, cerând printre lacrimi: „Salvați-mă, e un monstru!”

Agresorul, arestat; femeia, internată și protejată

Femeia a fost transportată imediat la spitalul din Caltagirone, unde medicii au confirmat că prezenta leziuni fizice și traume psihologice compatibile cu abuzul sexual și violența fizică.

Între timp, Carabinierii au percheziționat locuința bărbatului, descoperind urme și obiecte care confirmau mărturia femeii. Agresorul a fost arestat și dus la închisoarea din Caltagirone, fiind acuzat oficial de răpire, sechestrare de persoană și viol.

Incidentul a stârnit indignare în Italia, mai ales în rândul comunității românești. Cazul evidențiază pericolele tot mai mari ale anunțurilor false de pe internet și vulnerabilitatea femeilor care caută locuri de muncă în străinătate.

Autoritățile italiene au făcut apel la cetățeni să fie extrem de vigilenți atunci când răspund la oferte de muncă online și să verifice cu atenție identitatea persoanelor sau firmelor care postează anunțuri.

Femeia româncă se află acum sub protecția statului italian și primește consiliere psihologică. Ancheta continuă, iar procurorii încearcă să stabilească dacă bărbatul de 60 de ani a folosit aceeași metodă pentru a atrage și alte victime.