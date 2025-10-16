€ 5.0885
|
$ 4.3738
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 10:57 16 Oct 2025

Ce se va întâmpla cu românii din diaspora care ar putea primi ordine de mobilizare?
Autor: Anca Murgoci

soldati-armata2_89816100 Sursa foto: https://www.freepik.com, @user17512913
 

Ce se va întâmpla cu românii din diaspora care ar putea primi ordine de mobilizare?

Federația Asociațiilor de Români din Europa – FADERE – solicită Ministerului Apărării Naționale să comunice public, clar și transparent, ce se va întâmpla cu cetățenii români din diaspora care ar putea primi ordine de mobilizare, dar care nu se află pe teritoriul României și, prin urmare, nu pot fi informați în timp util.

În prezent, se estimează că aproximativ cinci milioane de români locuiesc permanent în străinătate, deși au domiciliul oficial în România. În majoritatea cazurilor, autoritățile române nu dețin informații exacte despre adresa actuală de reședință a acestor persoane. În consecință, există riscul ca ordinele de mobilizare să fie trimise la adrese din țară, fără ca destinatarii să le primească sau să afle despre ele decât după o perioadă lungă de timp.

Cerem Ministerului Apărării Naționale să fie clar și transparent în privința modului în care se vor gestiona aceste situații și să explice care este procedura aplicabilă românilor care se află în diaspora. În contextul în care spațiul public este inundat de clipuri ironice legate de mobilizare și de acțiunile statului român, este esențial ca instituțiile să comunice serios, coerent și responsabil”, a declarat Daniel Țecu, președintele FADERE – Federația Asociațiilor de Români din Europa.

Federația consideră că transparența și predictibilitatea sunt cheia unei relații sănătoase între stat și cetățeni. În condițiile geopolitice actuale, cu un război aflat la granițele României, românii trebuie să simtă că pot avea încredere în statul lor, indiferent de țara în care trăiesc.

Avem nevoie ca statul român să transmită mesaje clare și responsabile, menite să întărească încrederea românilor în instituțiile sale. Este momentul să construim un sentiment real de solidaritate și patriotism, care să îi unească pe români de pretutindeni, nu să îi dezorienteze sau să îi îndepărteze”, a adăugat Daniel Țecu, președinte FADERE.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
România nu e singura care are probleme cu urșii. Țara care a înregistrat un număr neobișnuit de victime anul acesta
Publicat acum 7 minute
Grindeanu, la Congresul Partidului Socialiștilor Europeni de la Amsterdam: România are nevoie de o Europă a investițiilor
Publicat acum 32 minute
Ce legătură există între ouă și gem. Rețeta lui Vosganian și Nica de la ANAF
Publicat acum 45 minute
Andrei Roșu a fost la „mobilizare”. Obiectul care lipsește: Cred că toți îl avem acasă. Puteam să venim noi cu el
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Localnicii din Sântimbru au patrulat străzile pe timpul nopții după ce un urs a fost filmat în comună
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Oct 2025
Titi Aur, despre mama ucisă pe o trecere de pietoni din Berceni: Chiar dacă avea 35 de ani, face parte din generația needucaților
Publicat pe 14 Oct 2025
Noi tensiuni în Israel, după ce Hamas și-a încălcat promisiunea. O româncă din Holon: Asta o să aibă urmări
Publicat pe 14 Oct 2025
Ministerul Educației răspunde sindicatelor: Ce se întâmplă cu salariile profesorilor
Publicat pe 15 Oct 2025
Trump amenință o țară NATO: Le merge foarte bine pe seama noastră. Cred că ar trebui să-i pedepsim
Publicat acum 15 ore si 20 minute
Bogdan Chirieac: Doar așa va fi schimbat Ilie Bolojan. Este haos
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close