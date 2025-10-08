Mama care și-a învins frica: după cinci ani de bătăi și amenințări, a riscat tot și a fugit cu copilul

O femeie de origine română a denunțat luni un șir de violențe domestice pe care le-ar fi suportat timp de cinci ani în apartamentul familiei din cartierul Giardinetti, la periferia estică a Romei. Potrivit sesizării, bătăile și amenințările aveau loc chiar în prezența fiului lor minor, în vârstă de 12 ani.

Polițiștii din districtul Casilino au executat o ordonanță de arestare preventivă în închisoare pe numele soțului, un bărbat român de 39 de ani, fiind cercetat pentru abuz în familie, conform la Repubblica.

Cinci ani de coșmar - amenințări în fața copilului

Ancheta a pornit pe 25 septembrie, când femeia, exasperată, a fugit în stradă împreună cu fiul și a sunat la 112. La sosire, polițiștii au găsit-o vizibil tulburată; victima le-a povestit o serie lungă de episoade de violență care ar fi început în 2020 în locuința familiei din Giardinetti. Conform declarațiilor, femeia era în repetate rânduri lovită, împinsă la pământ și umilită, acte însoțite frecvent de amenințări cu moartea.

În plângerea făcută poliției, victima a relatat și agresiuni cu tentă sexuală: „Uneori chiar pentru a mă forța să întrețin relații sexuale. Nu mai pot suporta”, a spus ea. De asemenea, a relatat că violențele și amenințările, inclusiv fraza „Dacă nu te culci cu mine, te omor”, au fost rostite de agresor în repetate rânduri, chiar și în fața fiului minor, care a asistat la unele scene.

Acuzațiile aduse

Luni, ofițerii echipei judiciare din Casilino au pus în aplicare o ordonanță de arestare preventivă în închisoare emisă împotriva bărbatului de 39 de ani. Acesta este cercetat pentru abuz în familie, faptă prevăzută de legislația penală italiană cu sancțiuni severe, în special când victima se află în stare de vulnerabilitate și când minorul a fost martor al agresiunilor.

Potrivit relatării femeii, pentru a evita cele mai grave izbucniri, era nevoită adesea să se închidă în dormitor sau să fugă afară, soluții temporare care nu au oprit ciclul abuzului. Apelul la 112 de pe 25 septembrie reprezintă, potrivit sursei denunțătoare, momentul în care a decis să rupă tăcerea și să ceară ajutorul autorităților.

Ce urmează: ancheta și protecția familiei

Cercetările continuă sub coordonarea procuraturii competente, urmărindu-se consolidarea probei și evaluarea situației minorului, pentru a i se asigura protecția necesară. Măsurile posibile includ audierea copilului în condiții speciale, asistență socială și, dacă va fi necesar, plasarea temporară în medii protejate. De asemenea, victima poate beneficia de asistență juridică și servicii de sprijin pentru victimele violenței domestice.

Notă editorială: Am transmis această știre pe baza informațiilor furnizate în sesizarea primită. În timpul verificărilor pe surse online nu am identificat încă o relatare publică identică sau un comunicat oficial disponibil pentru citare, așa că textul reflectă exclusiv datele și declarațiile furnizate de victimă în sesizarea către poliție. Verificări generale pe portaluri de știri au fost efectuate pentru a găsi confirmări independente; nu s-au găsit articole identice în momentul verificării, conform sursei citate.

