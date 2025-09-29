€ 5.0772
Data actualizării: 12:23 29 Sep 2025 | Data publicării: 11:49 29 Sep 2025

„Luna Diasporei” și „Ziua Românilor de Pretutindeni”, o nouă lege. Ce presupune
Autor: Ioana Dinu

tricolor-2_01437200 Drapel Romania
 

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a lansat în consultare publică un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu termen de dezbatere până la 4 octombrie 2025.

Propunerile, sugestiile și opiniile pot fi trimise pe adresa [email protected], cu mențiunea „Propuneri referitoare la Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni”.

„Luna Diasporei” în august și o sărbătoare comună pe 31 august

Printre modificări se numără instituirea lunii august ca „Luna Diasporei”, perioadă în care autoritățile centrale și locale vor organiza evenimente dedicate românilor din străinătate, în colaborare cu mediul asociativ, universități și instituții publice.

De asemenea, proiectul propune ca Ziua Românilor de Pretutindeni să fie marcată în fiecare an la 31 august, în aceeași zi cu Ziua Limbii Române. Cele două evenimente vor căpăta astfel o valoare dublă: celebrarea limbii române și a comunităților românești de peste hotare.

Luna Diasporei nu înseamnă festivism, ci multiplicarea dialogului la nivel local și respect pentru românii de peste hotare. Ziua limbii române capătă importanță și mai mare prin sărbătorirea românilor de peste hotare. 

Mesaj de unitate, cu rădăcini la Chișinău

Ziua Limbii Române are originea în anul 1988, la Chișinău, și transmite un mesaj de unitate culturală și identitară, dincolo de granițe. Prin noua formulă propusă, 31 august devine un reper de solidaritate între românii din țară și cei plecați peste hotare.

Proiectul nu implică costuri suplimentare pentru buget, ci valorifică resursele existente, urmărind să amplifice impactul acțiunilor dedicate diasporei.

Mai multe detalii, aici - https://dprp.gov.ro/web/consultare-publica/drp-lanseaza-spre-consultare-publica-proiectul-de-lege-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-299-2007-privind-sprijinul-acordat-romanilor-de-pretutindeni-2/

 

