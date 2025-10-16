Tragedie în Italia: Un preot român, tată a patru copii, a murit după ce a fost lovit de o mașină

Tragedia s-a produs în localitatea Montefiascone, provincia Viterbo, din regiunea Lazio, în jurul orei 16:40, pe via Oreste Borghesi, în centrul localității.

Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul. Impactul a fost deosebit de puternic, iar medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața părintelui român.

Mesaj de condoleanțe din partea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

La doar câteva zile după tragedie, în ziua de 14 octombrie 2025, când credincioșii o cinstesc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași, Episcopul Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei a transmis un mesaj de condoleanțe profund emoționant la „mutarea la cele veșnice” a părintelui Horia Grădinaru, paroh al Bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae” din Roma - Monte Sacro.

„Am aflat, cu întristare, despre mutarea la cele veșnice, în urma unui grav accident de circulație, a fratelui nostru împreună-slujitor, preotul Horia Grădinaru (...). Părintele Horia va rămâne în amintirea noastră ca un model de slujire, generozitate și dragoste creștină. Cu blândețea, răbdarea și înțelepciunea sa, a mângâiat sufletele credincioșilor în timpul încercărilor și a adus bucurie în clipele de sărbătoare”, se arată în mesajul transmis de ierarh.

Episcopul a adăugat că „mutarea sa neașteptată la Domnul lasă în urmă o profundă durere, dar și o pildă de credință, slujire și dragoste creștină care va rămâne vie în inimile celor care l-au cunoscut”.

„Sufletele drepților sunt în mâna lui Dumnezeu”

În semn de mângâiere pentru familia îndurerată, Episcopul Siluan a inclus în mesajul său un fragment din Cartea Înțelepciunii lui Solomon 3, 1-7, spunând:

„Sufletele drepților sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. (...) În ochii celor fără de minte, drepții sunt morți cu desăvârșire și ieșirea lor din lume li se pare mare nenorocire, dar ei sunt în pace. (...) Străluci-vor în ziua răsplătirii și ca niște scântei care se lasă pe miriște, așa vor fi.”

Preasfințitul Părinte a adresat condoleanțe soției părintelui, preoteasa Hareta, precum și celor patru copii ai familiei – Matei, Ecaterina, Victor și Giovanni.

O viață dedicată credinței și slujirii aproapelui

Părintele Horia Grădinaru s-a născut la 31 august 1976, în Pitești, România. A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, unde a obținut și titlul de master.

În anul 2008, s-a căsătorit cu Hareta Doina Zelinschi, iar împreună au întemeiat o familie frumoasă și devotată credinței. Dumnezeu i-a binecuvântat cu patru copii, care acum rămân fără sprijinul tatălui lor.

A fost hirotonit diacon la 6 decembrie 2015 și preot la 13 martie 2016, de către Preasfințitul Siluan, la Centrul Eparhial din Roma. În anul 2017, odată cu înființarea Parohiei „Sfântul Ierarh Nicolae” din Roma - Monte Sacro, a fost numit paroh, slujind acolo cu devotament până la sfârșitul vieții.

Între anii 2019 și 2025, a fost consilier în cadrul Administrației Eparhiale, coordonând Departamentul Educațional al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

Comunitatea românească, în doliu

Vestea tragică a decesului său a provocat profundă durere în rândul românilor din Italia și al credincioșilor din parohia pe care o păstorea. Mulți l-au descris pe părintele Horia ca pe un om al rugăciunii, al blândeții și al jertfei pentru ceilalți, un adevărat „păstor de suflete” care a luminat viețile celor din jur.

În comunitățile ortodoxe române din Lazio și Roma, clopotele au bătut în semn de reculegere, iar enoriașii au aprins lumânări și s-au rugat pentru odihna sufletului său.

„Un bun păstor” plecat prea devreme

„Părintele Horia a fost un model de slujire și de credință, un om care și-a iubit familia, copiii și parohia. A adus lumină acolo unde era întuneric și speranță acolo unde era durere. Plecarea lui lasă un gol imens”, au transmis credincioșii din parohia Monte Sacro.

Înmormântarea va avea loc în zilele următoare, în Italia, urmând ca o slujbă de pomenire să fie oficiată și în România, la Pitești, locul său natal.

Comunitatea românească din Italia își ia rămas-bun de la un preot iubit și respectat, a cărui credință și dăruire vor rămâne vii în inimile tuturor celor care l-au cunoscut.