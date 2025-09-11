Data publicării:

EXCLUSIV  Ateliere românești la Sezze: O asociație din Italia redă copiilor dragostea pentru România și limba română

Autor: Elena Cristian | Categorie: Stiri

În micul oraș Sezze, din regiunea Lazio, Italia, o nouă inițiativă prinde rădăcini și aduce speranță în sufletele copiilor români. Este vorba despre Asociația de Promovare Socială „Ilinca”, înființată la începutul anului 2024 din dorința unor românce de a oferi copiilor dintr-o comunitate defavorizată șansa de a redescoperi limba română, cultura și tradițiile țării de unde provin părinții lor.

„Ideea a pornit dintr-o nevoie pe care am simțit-o cu toții”, povestește Liana Delia Vasile, președintele asociației.

„Există aici, în Sezze, un grup de copii care trăiesc departe de țară, unii dintre ei născuți în Italia, dar care au nevoie să își regăsească rădăcinile. Împreună cu prietenele mele, Claudia Rojoc și Carmen Bălan, am decis să punem bazele acestei asociații. Am vrut să le oferim acestor copii o punte către România, să le reamintim ce înseamnă dragostea pentru limba română și respectul pentru tradițiile noastre.”

În jurul celor trei fondatoare s-au adunat rapid oameni de cultură, educatori și artiști.

„Ni s-au alăturat alți doi profesori extraordinari: Andreea Geanola, profesoară de muzică, și Delizia Lorefice, profesor de arte vizuale. Împreună am creat un mic univers în care copiii se simt acasă, chiar dacă sunt la mii de kilometri distanță de România”, explică Liana.

Ateliere în limba română, pentru identitate și apartenență


Atelierele organizate de Asociația „Ilinca” sunt variate și se desfășoară exclusiv în limba română. Fiecare weekend devine o adevărată sărbătoare pentru copii și părinți. În cadrul întâlnirilor, cei mici învață noțiuni de limbă, istorie, geografie și educație civică, dar și cântece, poezii și jocuri tradiționale.

„Este foarte important ca acești copii să cunoască limba română”, subliniază președintele asociației. 

„Este limba în care părinții lor le-au vorbit pentru prima dată. De multe ori, acasă se vorbește românește, dar la școală, în comunitate, copiii trec repede la italiană. Aici, la ateliere, noi consolidăm ceea ce au învățat de mici, îi ajutăm să se exprime și să se mândrească cu rădăcinile lor.”

Cultură, artă și geografie românească


Printre activitățile preferate ale copiilor se numără realizarea de „colțuri tematice” - expoziții cu lucrări dedicate marilor personalități românești. „Am avut proiecte despre George Enescu, despre Brâncuși, despre Caragiale. Copiii au făcut desene, colaje, au construit mici machete și au aflat povești despre viața și opera acestor oameni. Este o modalitate practică și interactivă de a învăța, iar copiii sunt fascinați”, povestește Liana.

Un loc special îl ocupă geografia României. Într-una dintre săli se află mereu hărți mari, colorate, pe care copiii învață să localizeze orașele, munții și râurile. „Este esențial ca ei să știe unde se află România pe harta Europei, să cunoască regiunile, vecinii, istoria locurilor. Îi ajutăm să înțeleagă că România este parte din povestea lor personală”, adaugă fondatoarea.

Sprijin din partea comunității italiene


Atmosfera de la ateliere este una de familie, iar asociația se bucură și de sprijinul comunității locale. Doi profesori italieni participă cu entuziasm la activități. „Chiar dacă nu cunosc limba română, le traducem cântecele și textele, iar ei le pun pe note și le predau copiilor. Este emoționant să vezi cum oameni din altă cultură îmbrățișează tradițiile noastre și ni le redau prin muzică și artă.”

Expoziții și întâlniri cu comunitatea

La finalul fiecărui modul de activități, lucrările copiilor sunt expuse în biserica din Sezze. Panourile colorate cu picturi, colaje și sculpturi atrag părinți, bunici și reprezentanți ai comunității. „Fiecare expoziție este un moment de sărbătoare. Copiii sunt mândri că își pot prezenta creațiile, iar comunitatea îi aplaudă. Este o recunoaștere a efortului lor și o modalitate de a arăta că identitatea românească rămâne vie și în afara granițelor”, mai spune Liana Delia Vasile.

Astfel, între zidurile unei săli modeste din Sezze, România prinde viață în fiecare weekend. Prin cântece, culori și povești, copiii învață să-și iubească rădăcinile, iar părinții lor regăsesc, măcar pentru câteva ore, parfumul copilăriei de acasă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Ateliere românești la Sezze: O asociație din Italia redă copiilor dragostea pentru România și limba română
11 sep 2025, 13:02
Importanța taberelor ARC pentru copiii români din diaspora și comunitățile istorice. Radu Cosma: O investiție care durează pe toată durata vieții lor
29 aug 2025, 17:21
Educația copiilor români în diaspora, o „problemă vitală”: „Limba română, primul lucru pe care trebuie să-l învețe pentru a nu-și uita rădăcinile” / VIDEO
10 sep 2025, 15:43
De la traume și bullying, la succes: Povestea integrării scriitoarei Andrea Paula Danilescu în Italia / VIDEO
25 aug 2025, 15:24
Povestea româncei care s-a întors împreună cu familia, după 23 de ani în Italia și Anglia. De ce a rezistat doar 10 luni în București/ VIDEO
06 sep 2025, 18:57
„Copiii cu dublă identitate” din diaspora. Luiza Dinică Diculescu: „Se rușinează să vorbească limba română pentru că `cineva` s-a străduit foarte mult să își critice țara”/ VIDEO
04 sep 2025, 21:40
ParintiSiPitici.ro
Copii cu trei părinți, „un miracol al științei”: Medicii britanici au reușit să oprească transmiterea bolilor ereditare grave de la mamă la copil
11 sep 2025, 11:00
Școala Românească din Haga – unde identitatea românească prinde rădăcini în diaspora
01 sep 2025, 13:02
„Copiii români născuți în diaspora sunt România!” Luiza Diculescu, despre ce ar trebui să conștientizeze fiecare părinte plecat peste hotare: „Limba română începe acasă” / VIDEO
28 aug 2025, 17:53
Copiii Diasporei - între rădăcini românești și identitate globală. Liviu Jicman, ICR: E o mare provocare!
28 aug 2025, 16:03
Născuți în diaspora – drumul spre consolidarea identității culturale – Ediția I
27 aug 2025, 19:17
Monica Beuran, președinta Asociației ”Ecole Roumaine de Paris”, invitată la emisiunea Generația Globală
27 aug 2025, 09:29
Scriitoarea Andrea Paula Danilescu, la ”Născuți în diaspora”
25 aug 2025, 11:31
Copiii români născuţi în diaspora, la poluri opuse. Unii vorbesc perfect româna, alţii aproape deloc. Ce soluţii sunt?
24 aug 2025, 19:34
Români care trăiesc o "Românie văzută pe TikTok". Semnal de alarmă despre diaspora
23 aug 2025, 08:17
Dezbaterea ”România în Diaspora” – Ediția a II-a. Cum păstrăm identitatea națională în afara granițelor
21 aug 2025, 20:00
Reportaj: Școala de Limba Română „Dacia” din Atena, locul unde copiii românilor redescoperă limba și cultura părinților lor
21 aug 2025, 12:59
École Roumaine de Paris aduce pe scenă "Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele": limba română prinde viață la Paris
15 aug 2025, 13:16
Tragedie în Italia: Un copil român de patru ani a murit după expunerea la caniculă
12 aug 2025, 20:30
Propunerea de la vârful DRP care a ”atins” ILR-ul. Contre în direct/ VIDEO. Soluția pentru românii din zonele ”blue collar” a aprins spiritele în dezbatere
12 aug 2025, 15:43
Modelul polonez în Europa, dar și ce face Biserica din Grecia pentru cetățenii săi. Avertismentul sociologului Hideg: Nici nu se vor mai gândi să se întoarcă în România
12 aug 2025, 13:50
Dezbaterea "România în Diaspora". Cum păstrăm identitatea națională în afara granițelor?
11 aug 2025, 14:39
Creșă de lux, dar servicii josnice. Semnal de alarmă pentru părinți, după ce o româncă și-a găsit copilul plin de sânge
08 aug 2025, 11:39
O coafeză româncă din Italia s-a trezit cu poliția la ușă, după ce a fost reclamată de vecini. Amenda primită de femeie
08 aug 2025, 10:19
Doi români au fost declarați nevinovați, după ce fătul lor născut prematur a fost găsit în congelator
31 iul 2025, 18:22
Cu geaca plină de mici, slănină și brânză, la 26 de grade! Trei români au fost prinși furând dintr-un magazin românesc din Anglia
30 iul 2025, 18:34
Accident oribil în Spania. O familie tânără, de români, și-a pierdut cei trei copii de 8 luni, 2 ani și 4 ani. Sunt trei zile de doliu în localitate
29 iul 2025, 14:36
Marea problemă a românilor din Italia: „Aici avem locuri de muncă, dar găsim foarte greu apartamente de închiriat”
28 iul 2025, 18:34
Adevărul despre întoarcerea românilor ”acasă”. Cine sunt cei care ”rămân acolo, își iau o casă, își fac un rost”. Modelul Ungariei și Poloniei
28 iul 2025, 15:41
Victor Ionescu, invitat la ”Născuți în diaspora”
28 iul 2025, 12:49
S-a aflat cum a murit românca găsită fără viață într-un apartament din Sardinia
25 iul 2025, 09:20
Gabriela Ferguson și școala românească din Cardiff: De la educația copiilor, la o rețea de sprijin pentru româncele din diaspora
24 iul 2025, 08:37
Un român a cucerit Essex-ul cu pizza făcută într-o rulotă: „Parcarea unde ne-am așezat s-a transformat într-o Mică Românie”
24 iul 2025, 08:41
Ce faci dacă pensia întârzie prea mult după ani de muncă în Italia și România? Iată cum poți verifica dacă angajatorul ți-a plătit contribuțiile
23 iul 2025, 12:07
De la muncitor necalificat la afacere de 7 milioane de lire sterline. Povestea incredibilă a unui român din Dej
23 iul 2025, 09:57
O româncă povestește despre munca într-un country club din America: „Nu ai voie să obosești... totul trebuie să pară perfect”
22 iul 2025, 11:02
Crima din Italia. Românca Alina a murit asfixiată. Ucigașul ei riscă închisoarea pe viață
18 iul 2025, 21:28
Cum arată sistemul de sănătate din Marea Britanie. Român: Mi-au zis că mă sună ei în vreo două luni...
18 iul 2025, 14:08
”Nici nu au mai îndrăznit să spună”. Realitatea copiilor români născuți în Italia. Ce fel de cetățeni spun că sunt
17 iul 2025, 11:55
O româncă din Italia a găsit puterea să-și denunțe fostul iubit, după ani de abuzuri și imagini intime publicate pe internet
15 iul 2025, 21:52
Record la cel mai mare festival românesc din America. Câte persoane au participat - Galerie foto
15 iul 2025, 11:39
O româncă a murit strivită de un tractor. Sistemul agricol din Italia, criticat că nu oferă siguranță muncitorilor
14 iul 2025, 20:05
Tradițiile românești, sărbătorite cu suflet la Școala Românească din Cardiff: "Vrem ca tinerii să simtă că nu sunt singuri și că rădăcinile lor contează”
14 iul 2025, 16:01
Țara în care se mută românii din Marea Britanie, cu salarii aproape triple, dar chirii cam la fel. ”Salariile nu au crescut odată cu explozia de prețuri din Londra”
14 iul 2025, 15:36
Ștefan Vișinescu, povestea unei cariere construite între ADN-ul uman și spiritul comunitar
14 iul 2025, 12:32
Școala românească EuropaNova Bruxelles: Lecții de limba română, tradiție și identitate în inima Europei (reportaj)
13 iul 2025, 13:36
Educația în limba română în diaspora: Între realitate, percepție și viitor
09 iul 2025, 14:47
De la manuale cărate cu valiza, la clase pline de copii: Școala Românească din Cipru, locul unde dorul de țară prinde glas (partea 2)
09 iul 2025, 14:16
Casa unei românce a fost incendiată în timp ce era în vacanță în Italia cu iubitul ei. Un vecin a murit
08 iul 2025, 11:45
De la manuale cărate cu valiza, la clase pline de copii: Școala Românească din Cipru, locul unde dorul de țară prinde glas (partea 1)
07 iul 2025, 14:33
Român împușcat în Italia: Trupul bărbatului a fost găsit fără viață într-o fermă
07 iul 2025, 10:57
Mii de copii români din diaspora, în tabere gratuite din România. Gheorghe Cârciu: Este un proiect care ar trebui intensificat
04 iul 2025, 14:00
Cele mai noi știri
acum 18 minute
LOTO. Report de peste 5,63 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de joi, 11 septembrie, 2025
acum 24 de minute
Prințul Harry s-a întâlnit în sfârșit cu tatăl său, Regele Charles
acum 34 de minute
Explicațiile halucinante ale criminalului care a ucis-o pe ucraineanca Irina Zarutska: „S-au năpustit asupra ei”
acum 56 de minute
Țările în care se trăiește cel mai mult în Europa. România, aproape cea mai mică speranță de viață
acum 1 ora 3 minute
Inflația a bubuit. Adrian Negrescu: Vine apogeul! Mare problemă, tratată catastrofal!
acum 1 ora 5 minute
Ateliere românești la Sezze: O asociație din Italia redă copiilor dragostea pentru România și limba română
acum 1 ora 15 minute
Cum se calculează corect ovulația și zilele fertile. Multe femei greșesc cu testul în față
acum 1 ora 24 minute
Reacții din România, după asasinarea lui Charlie Kirk. Coincidența calendaristică pe care mulți nu au observat-o
Cele mai citite știri
pe 10 Septembrie 2025
Un ciclon mătură Europa cu furtuni și vijelii. Joi ajunge în România, în toată țara. Anunț din vârful ANM
acum 2 ore 23 minute
SONDAJ INSCOP. Partidul de pe primul loc, dacă ar avea loc duminică alegeri. Răstoarnă toată scena politică din România
pe 10 Septembrie 2025
Charlie Kirk, influencer apropiat de MAGA, împușcat mortal. Update: Donald Trump a anunțat decesul acestuia
pe 10 Septembrie 2025
Mișcarea „Blocăm totul” produce haos în Franța: „Macron, demisia!”/ Încăierări cu forțele de ordine, autobuze în flăcări, șosele blocate. Intervine și fondatorul Telegram
pe 10 Septembrie 2025
Cine este Elena, noua iubită a lui Cătălin Scărlătescu
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel