Ateliere românești la Sezze: O asociație din Italia redă copiilor dragostea pentru România și limba română

În micul oraș Sezze, din regiunea Lazio, Italia, o nouă inițiativă prinde rădăcini și aduce speranță în sufletele copiilor români. Este vorba despre Asociația de Promovare Socială „Ilinca”, înființată la începutul anului 2024 din dorința unor românce de a oferi copiilor dintr-o comunitate defavorizată șansa de a redescoperi limba română, cultura și tradițiile țării de unde provin părinții lor.

„Ideea a pornit dintr-o nevoie pe care am simțit-o cu toții”, povestește Liana Delia Vasile, președintele asociației.

„Există aici, în Sezze, un grup de copii care trăiesc departe de țară, unii dintre ei născuți în Italia, dar care au nevoie să își regăsească rădăcinile. Împreună cu prietenele mele, Claudia Rojoc și Carmen Bălan, am decis să punem bazele acestei asociații. Am vrut să le oferim acestor copii o punte către România, să le reamintim ce înseamnă dragostea pentru limba română și respectul pentru tradițiile noastre.”

În jurul celor trei fondatoare s-au adunat rapid oameni de cultură, educatori și artiști.

„Ni s-au alăturat alți doi profesori extraordinari: Andreea Geanola, profesoară de muzică, și Delizia Lorefice, profesor de arte vizuale. Împreună am creat un mic univers în care copiii se simt acasă, chiar dacă sunt la mii de kilometri distanță de România”, explică Liana.

Ateliere în limba română, pentru identitate și apartenență



Atelierele organizate de Asociația „Ilinca” sunt variate și se desfășoară exclusiv în limba română. Fiecare weekend devine o adevărată sărbătoare pentru copii și părinți. În cadrul întâlnirilor, cei mici învață noțiuni de limbă, istorie, geografie și educație civică, dar și cântece, poezii și jocuri tradiționale.

„Este foarte important ca acești copii să cunoască limba română”, subliniază președintele asociației.

„Este limba în care părinții lor le-au vorbit pentru prima dată. De multe ori, acasă se vorbește românește, dar la școală, în comunitate, copiii trec repede la italiană. Aici, la ateliere, noi consolidăm ceea ce au învățat de mici, îi ajutăm să se exprime și să se mândrească cu rădăcinile lor.”

Cultură, artă și geografie românească



Printre activitățile preferate ale copiilor se numără realizarea de „colțuri tematice” - expoziții cu lucrări dedicate marilor personalități românești. „Am avut proiecte despre George Enescu, despre Brâncuși, despre Caragiale. Copiii au făcut desene, colaje, au construit mici machete și au aflat povești despre viața și opera acestor oameni. Este o modalitate practică și interactivă de a învăța, iar copiii sunt fascinați”, povestește Liana.

Un loc special îl ocupă geografia României. Într-una dintre săli se află mereu hărți mari, colorate, pe care copiii învață să localizeze orașele, munții și râurile. „Este esențial ca ei să știe unde se află România pe harta Europei, să cunoască regiunile, vecinii, istoria locurilor. Îi ajutăm să înțeleagă că România este parte din povestea lor personală”, adaugă fondatoarea.

Sprijin din partea comunității italiene



Atmosfera de la ateliere este una de familie, iar asociația se bucură și de sprijinul comunității locale. Doi profesori italieni participă cu entuziasm la activități. „Chiar dacă nu cunosc limba română, le traducem cântecele și textele, iar ei le pun pe note și le predau copiilor. Este emoționant să vezi cum oameni din altă cultură îmbrățișează tradițiile noastre și ni le redau prin muzică și artă.”

Expoziții și întâlniri cu comunitatea

La finalul fiecărui modul de activități, lucrările copiilor sunt expuse în biserica din Sezze. Panourile colorate cu picturi, colaje și sculpturi atrag părinți, bunici și reprezentanți ai comunității. „Fiecare expoziție este un moment de sărbătoare. Copiii sunt mândri că își pot prezenta creațiile, iar comunitatea îi aplaudă. Este o recunoaștere a efortului lor și o modalitate de a arăta că identitatea românească rămâne vie și în afara granițelor”, mai spune Liana Delia Vasile.

Astfel, între zidurile unei săli modeste din Sezze, România prinde viață în fiecare weekend. Prin cântece, culori și povești, copiii învață să-și iubească rădăcinile, iar părinții lor regăsesc, măcar pentru câteva ore, parfumul copilăriei de acasă.

