Urmărește dezbaterea live

 
Data actualizării: 09:14 30 Sep 2025 | Data publicării: 09:00 30 Sep 2025

EXCLUSIV Diaspora, între abandon și oportunitate: Apelul jurnalistului Tudor Curtifan
Autor: Ciprian Cotu

curtifan Curtifan
 

Dezbaterile privind rolul diasporei în societatea românească trebuie să continue și să fie privite cu perseverență, a declarat jurnalistul Tudor Curtifan în cadrul evenimentului „Născuți în diaspora - drumul spre consolidarea identității culturale”.

Jurnalistul Tudor Curtifan, care cunoaște nu doar domeniul de securitate, ci și problemele românilor din diaspora, a zis că atunci când România discută despre reziliență în plan social, politic sau militar, diaspora ar trebui să fie integrată în această strategie.

Un alt punct sensibil, potrivit lui Tudor Curtifan, îl reprezintă situația copiilor care trăiesc în diaspora și care se confruntă cu o dublă identitate culturală.

Ziaristul care a moderat mai multe evenimente despre copiii născuți în diaspora a propus chiar dezvoltarea unui proiect concret intitulat „Ambasador în diaspora”, prin care o întreagă generație să fie implicată activ în consolidarea imaginii și identității României peste hotare.

„Dezbaterile noastre trebuie să continue pentru că este nevoie de perseverență ca să schimbi lucrurile și ca să creezi poduri, nu doar ca să le consolidezi în acest sens. Provocările sunt mari. Poate mă pricep mai mult la securitate decât la moderat dezbateri, dar este și o provocare de securitate demografică pentru România, inclusiv acest exod al diasporei și modul în care sunt resimțite efectele pentru România. Noi vorbim în România, prin conferințe, despre reziliență socială, politică, militară, dar cred că trebuie să introducem și diaspora în categoria rezilienței. Provocările sunt foarte mari, conexiunile trebuie să fie mult mai bune.

De multe ori, diaspora se simte abandonată și se simte folosită ca o masă de manevră în chestiuni electorale. Aici cred că avem foarte mult de lucru. Copiii din diaspora trăiesc sau sunt striviți între două lumi din perspectivă culturală. Cred că este o oportunitate să încercăm să conectăm și să folosim aceste noi generații ca ambasadori ai României. Este o chestiune de reflecție într-un viitor proiect: Ambasador în diaspora. Și o întreagă generație poate să facă asta”, a zis Tudor Curtifan în cadrul dezbaterii „Născuți în diaspora - drumul spre consolidarea identității culturale”.

Pe 26 septembrie 2025, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, în Salonul Carol I din București, ȘtiriDiaspora.ro a organizat dezbaterea „Născuți în diaspora - drumul spre consolidarea identității culturale”. Evenimentul, dedicat unuia dintre cele mai importante fenomene sociale ale ultimelor decenii - migrația masivă a românilor și impactul acesteia asupra identității generațiilor născute în străinătate - a fost transmis live pe www.dcnews.ro, www.dcnewstv.ro, www.stiridiaspora.ro și www.parintisipitici.ro. Transmisiunea a putut fi urmărită și în secțiunea „Dezbateri” a proiectului „Născuți în diaspora”, disponibilă pe www.stiridiaspora.ro și www.parintisipitici.ro.

