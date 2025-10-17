Unde se vorbește cel mai mult românește în străinătate. Româncă din Tenerife: "Sunt locuri în care nici nu-ți imaginezi"

„În Tenerife, cel mai mult se vorbește românește la biserică, unde nu vin foarte mulți, dar este locul unde, dacă vrei să vorbești românește, te poți duce cu toată încrederea. La locurile de muncă se vorbește în altă limbă”, a spus Ana Liliana Ionescu, președinta Asociației Edificando Sueños Por la Igualdad Equidad y el Desarrollo del Ser Humano din Tenerife, în cadrul dezbaterii „România în diaspora”, găzduită de ȘtiriDiaspora.ro.

Experiențele personale din familiile românilor plecați confirmă că, de multe ori, identitatea națională reapare acolo unde te aștepți mai puțin: „Fetele mele acum sunt mari, una dintre ele a terminat și facultatea. A dat interviul să se angajeze la Madrid. Ea nu știa că proprietara galeriei de artă este o româncă. Și la logistică erau foarte mulți români. La un moment dat te lovești de originile tale într-un loc unde nici nu-ți imaginezi. Te întâlnești cu limba română unde poate nici nu te așteptai: în artă”, a spus Ionescu.

În opinia sa, transmiterea valorilor și a limbii materne trebuie să înceapă în familie.

„Avem atâtea valori pe care noi, ca părinți, trebuie să le transmitem copiilor. Asta se face la firul ierbii, să povestim mereu, să vorbim mereu.”

S-a schimbat imaginea românilor in diaspora?

Reprezentanta asociației spune că a încercat să contribuie la promovarea unei imagini pozitive a românilor din Spania, prin acțiuni culturale și prin implicarea în viața comunității locale.

„Am îmbrăcat senatoare, deputate din Spania în porturi populare românești. Le-am arătat că astea suntem noi, să uităm de statistica aia a românilor din Tenerife din anii ’90-2000. Încercăm să ne îmbunătățim imaginea, să fim priviți altfel, ca niște oameni valoroși de comunitățile unde locuim.”

Una dintre temele majore discutate în cadrul dezbaterii a fost educația copiilor din diaspora și nevoia păstrării legăturii cu limba română.

Ana Liliana Ionescu a oferit și o comparație interesantă între diferite comunități de imigranți: „Am văzut și la alte comunități cum funcționează învățarea limbii. De exemplu, chinezii plătesc profesorii cu 15 euro pe oră ca să-și învețe copiii limba maternă. Noi avem gratis: inspectoratele din Tenerife ne-au pus la dispoziție gratuit spațiile din școli, după-amiaza. Făceam și 15-20 de kilometri pentru asta”.

Ea consideră că implicarea constantă a părinților și colaborarea cu autoritățile locale pot contribui la păstrarea identității culturale.

”Societatea trebuie să realizeze că putem să ne reactivăm pe tradiții românești. Încercăm să arătăm tuturor că noi suntem un popor lat și că ne adaptăm foarte ușor. Spaniolii au foarte multă încredere în noi ca și comunitate”.