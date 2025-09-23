Tragedie în Italia: o româncă și-a pierdut viața pe plajă sub ochii neputincioși ai soțului

O româncă stabilită în Italia și cunoscută în comunitatea locală ca vânzătoare ambulantă la piețele din Follonica, a decedat dumincă, 21 septembrie, după ce i s-a făcut rău în timp ce înota în mare. Incidentul s-a petrecut pe plaja Tre Palme, iar, în ciuda intervenției rapide a martorilor și a echipajelor medicale, viața ei nu a mai putut fi salvată.

Femeia, identificată ca fiind T. M., ar fi împlinit 64 de ani pe 24 septembrie. Potrivit relatărilor presei italiene, aceasta ar fi intrat în apă pentru o baie, în timp ce soțul său, aflat și el pe plajă, se îndepărtase pentru o scurtă plimbare.

La scurt timp, mai mulți oameni aflați în apropiere au observat că femeia și-a pierdut cunoștința în apă și au intervenit imediat pentru a o aduce la mal.

Tentative disperate de resuscitare

Printre cei aflați pe plajă era și un medic, care a început primele manevre de resuscitare. În paralel, martorii au apelat numărul de urgență 118. O ambulanță și elicopterul medical Pegaso2 au fost trimise de urgență la fața locului.

Trei medici coborâți cu troliul de la bordul elicopterului au continuat procedurile de resuscitare direct pe plajă. Cu toate acestea, după numeroase încercări, cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Ancheta autorităților și repatrierea trupului

La fața locului au intervenit și polițiștii locali din Follonica pentru a coordona zona și a sprijini echipele medicale.

Trupul neînsuflețit al femeii a fost transportat la morga din Grosseto, unde rămâne la dispoziția magistraților. După avizul procurorului, cadavrul urmează să fie predat familiei pentru a putea fi organizate funeraliile.