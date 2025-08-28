Copiii Diasporei - între rădăcini românești și identitate globală. Liviu Jicman, ICR: E o mare provocare!

Formarea identității copiilor cu dublu statut – români și, în același timp, cetățeni ai țării de reședință e o adevărată provocare. Încă de la vârste fragede, mulți dintre ei își întreabă părinții: „Care este naționalitatea mea? De unde sunt eu?”. Răspunsurile nu sunt întotdeauna simple. În acest context, Știridiaspora.ro organizează prima ediție a dezbaterii "Născuți în diaspora – drumul spre consolidarea identității culturale", în care și-a propus să creeze un spațiu de reflecție și dialog despre modul în care se conturează identitatea culturală a acestor copii.

Liviu Jicman, președinte al Institutului Cultural Român a vorbit în cadrul dezbaterii despre această problematică, programele instituției și de ce statul trebuie să se implice în această misiune fundamentală.

"Copiii din Diaspora și legătura pe care trebuie să o creezi între ei și România"

“E foarte important să vorbim despre copiii din Diaspora și legătura pe care trebuie să o creezi între ei și România, între ei și cultura română. Am avut și vom avea în continuare diverse programe menite să faciliteze această legătură. Trebuie să avem în vedere cum îi ținem conectați la fenomenul actual cultural din țară, ca legăturile lor la a doua generație să rămână strânse cu România trebuie să ne gândim și la altceva decât legătura primordială pe care o au cu familia de aici. Anul acesta am reușit să lansăm un program nou. Pe lângă programul de traduceri de scriitori români, am lansat și programul Romanian Books for Children, dedicat strict autorilor români de carte pentru copii. Sigur, aceste cărți sunt destinate publicului larg, publicului autohton din străinătate.

Trebuie să discutăm onest. Pe lângă eforturile pe care trebuie să le facem pentru promovarea limbii române, trebuie să găsim și mijloace de a ajunge la acești copii, plecând de la realitatea că nu toți dintre ei stăpânesc bine limba română. Noi avem obligația de a găsi formule prin care limba și cultura română să fie accesibile. Eu consider că e foarte important, e un rol esențial pe care îl are Institutul Cultural Român, să ținem conectate comunitățile românești din străinătate la fenomenul cultural actual din țară. De ce? Pentru ca atunci când tinerele generații se întorc în țară sau au din nou contact cu România, să nu aibă această legătură doar prin prisma amintirilor și poveștilor pe care le știu de la părinți. Cel mai probabil, acele amintiri nu le vor mai regăsi în realitatea curentă. Atunci, e nevoie ca ei să rămână în contact cu scriitori români, artiști români, piața culturală românească, în general, și cu produsele sale valoroase. E o mare provocare. E o misiune importantă a statului român.

Nu putem face abstracție de această minoritate românească din Europa, dar și de pe alte continente, precum America și așa mai departe. Revenind la misiunea Institutului Cultural Român, chiar dacă ne adresăm românilor, nu putem să facem abstracție de faptul că și străinii ne privesc prin ochii comunităților noastre de acolo. Sunt multe de făcut în sensul acesta. E important să avem o evidență și să-i ținem aproape pe artiștii români din Diaspora care creează și care, poate mulți dintre ei, sunt consacrați în spațiile în care au ales să trăiască, dar poate nu sunt suficient de cunoscuți ca reprezentanți ai culturii române. Avem un rol important în acest sens”, a explicat Liviu Jicman.

VEZI TOATĂ EMISIUNEA AICI:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News