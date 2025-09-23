Dumitriţa Albu, deputat și secretar al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, a punctat efortul copiilor români din diaspora de a-și păstra identitatea românească în străinătate. Ea a relatat în cadrul dezbaterii ”Născuți în diaspora”, o situație din sistemul de învățământ din Belgia, unde începând cu ”clasa a doua copii care vorbesc limba română sunt despărțiți, tocmai pentru a nu vorbi limba română în clasă”.

Sute de mii de copii se nasc, cresc și se formează în diaspora, dar cu ce efort?

”Sute de mii de copii se nasc, cresc și se formează în diaspora, iar pentru ei, păstrarea limbii române, a culturii și a sentimentului de apartenență nu se învață automat, ci trebuie depus un efort din partea lor. Noi ar trebui să îi sprijinim în acest demers. Cred că aici intervine rolul instituțiilor românești, care ar trebui să aibă un rol activ și constant.

Eu însămi am crescut un copil în diaspora, îl cresc și educ acolo. Cu atât mai mult este important pentru mine ca el să își păstreze identitatea vie și să ducă mai departe valorile pe care eu le-am moștenit de la bunici și părinți. Deși și părinții mei sunt în străinătate, copilul meu este, de fapt, la a treia generație în diaspora. Deja ne-am dus la a treia generație, nu la a doua”, a menționat Dumitrița Albu.

Provocările unui copil care vorbește și limba română în sistemul de învățământ din Belgia

În continuare Dumitrița Albu a relatat o situație din sistemul de învățământ din Belgia, cu privire la copiii care vorbesc și limba română.

”Eu le apreciez efortul copiilor, vă spun și de ce. Noi, acasă, încercăm să păstrăm tradiția și, automat, vorbim în limba română. Ei merg la școală și învață într-o altă limbă. În primii ani, este un mix între limba română și limba pe care o învață la școală. Depinde și de la ce vârstă sunt integrați în sistemul de învățământ. În cazul meu, de la 6 luni a fost integrat. Și era așa un mix, câteodată se exprima în limba română, când îi venea mai ușor pentru anumite cuvinte, câteodată în limba flamandă. Noi am optat pentru limba flamandă.

”Atenționare de la școală, pentru că se exprimă, de multe ori, în limba română”

Chiar și de la școală am primit o atenționare, deoarece se exprimă, de multe ori, în limba română. Prin urmare, mi-am zis că eu vreau să îl învăț în continuare să vorbească limba română, să știe să vorbească corect, dar mă izbesc de școală, care spune că el vorbește o altă limbă. De multe ori, în aceeași clasă, se nimerește să fie copii de aceeași naționalitate. Cel puțin în Belgia am întâlnit această situație și nu în cazul meu particular, ci mi-au spus mai mulți părinți că îi despart pe acești copii. În primul an merg împreună, iar în clasa a doua îi despart, tocmai pentru a nu vorbi limba română în clasă.”, a mai spus Dumitrița Albu, la dezbaterea ”Născuți în diaspora”, de la DC News și Știri Diaspora.

Stiridiaspora.ro a organizat marți cea de-a treia ediție a dezbaterii din cadrul proiectului „Născuți în diaspora”.

