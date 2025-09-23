€ 5.0774
|
$ 4.3012
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 16:11 23 Sep 2025 | Data publicării: 15:49 23 Sep 2025

EXCLUSIV Provocare uriașă pentru copiii români în școlile din diaspora: ”Au fost despărțiți, ca să nu vorbească limba română în clasă”

Autor: Gabriela Ungureanu
cursuri-elevi-alegeri_72582300 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @gpointstudio
 

Copiii români din diaspora au parte de multe provocări și în sistemele de învățământ din diaspora, în încercarea de a-și păstra sentimentul de apartenență, identitate și cultură românească.

Dumitriţa Albu, deputat și secretar al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, a punctat efortul copiilor români din diaspora de a-și păstra identitatea românească în străinătate. Ea a relatat în cadrul dezbaterii ”Născuți în diaspora”, o situație din sistemul de învățământ din Belgia, unde începând cu clasa a doua copii care vorbesc limba română sunt despărțiți, tocmai pentru a nu vorbi limba română în clasă”.

Sute de mii de copii se nasc, cresc și se formează în diaspora, dar cu ce efort?

Sute de mii de copii se nasc, cresc și se formează în diaspora, iar pentru ei, păstrarea limbii române, a culturii și a sentimentului de apartenență nu se învață automat, ci trebuie depus un efort din partea lor. Noi ar trebui să îi sprijinim în acest demers. Cred că aici intervine rolul instituțiilor românești, care ar trebui să aibă un rol activ și constant.

Eu însămi am crescut un copil în diaspora, îl cresc și educ acolo. Cu atât mai mult este important pentru mine ca el să își păstreze identitatea vie și să ducă mai departe valorile pe care eu le-am moștenit de la bunici și părinți. Deși și părinții mei sunt în străinătate, copilul meu este, de fapt, la a treia generație în diaspora. Deja ne-am dus la a treia generație, nu la a doua, a menționat Dumitrița Albu.

Provocările unui copil care vorbește și limba română în sistemul de învățământ din Belgia

În continuare Dumitrița Albu a relatat o situație din sistemul de învățământ din Belgia, cu privire la copiii care vorbesc și limba română.

Eu le apreciez efortul copiilor, vă spun și de ce. Noi, acasă, încercăm să păstrăm tradiția și, automat, vorbim în limba română. Ei merg la școală și învață într-o altă limbă. În primii ani, este un mix între limba română și limba pe care o învață la școală. Depinde și de la ce vârstă sunt integrați în sistemul de învățământ. În cazul meu, de la 6 luni a fost integrat. Și era așa un mix, câteodată se exprima în limba română, când îi venea mai ușor pentru anumite cuvinte, câteodată în limba flamandă. Noi am optat pentru limba flamandă.

Atenționare de la școală, pentru că se exprimă, de multe ori, în limba română

Chiar și de la școală am primit o atenționare, deoarece se exprimă, de multe ori, în limba română. Prin urmare, mi-am zis că eu vreau să îl învăț în continuare să vorbească limba română, să știe să vorbească corect, dar mă izbesc de școală, care spune că el vorbește o altă limbă. De multe ori, în aceeași clasă, se nimerește să fie copii de aceeași naționalitate. Cel puțin în Belgia am întâlnit această situație și nu în cazul meu particular, ci mi-au spus mai mulți părinți că îi despart pe acești copii. În primul an merg împreună, iar în clasa a doua îi despart, tocmai pentru a nu vorbi limba română în clasă.”, a mai spus Dumitrița Albu, la dezbatereaNăscuți în diaspora”, de la DC News și Știri Diaspora. 

Stiridiaspora.ro a organizat marți cea de-a treia ediție a dezbaterii din cadrul proiectului „Născuți în diaspora”.

VIDEO - Vezi dezbaterea aici:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Născuți în diaspora
maria albu
copii romani diaspora
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Plafonarea adaosului la alimentele de bază se prelungește
Publicat acum 21 minute
Reacţia NATO după incidentul cu drone din Danemarca
Publicat acum 25 minute
Un oraş cât Comarnicul, dispărut în accidente rutiere în ultimii 6 ani
Publicat acum 43 minute
IULIUS investește 29 de milioane de euro în cel mai amplu proces privat de bioremediere din Europa
Publicat acum 48 minute
Lotul 2, înapoi! „Adevăratul termen” privind Autostrada Moldovei reiese din tăcerea CNAIR - Ministerul Transporturilor
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Sep 2025
Kamala intră la rupere: Dezvăluirile Kamalei Harris despre Biden și alți lideri americani provoacă o adevărată furtună între democrați
Publicat pe 21 Sep 2025
Alexandru Athanasiu și achitarea care a schimbat o viață
Publicat pe 21 Sep 2025
Cele mai cancerigene trei alimente care există
Publicat pe 21 Sep 2025
Va demisiona Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Analiza lui Chirieac
Publicat pe 21 Sep 2025
BANCUL ZILEI: Cum se dezleagă limba la o bere
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close