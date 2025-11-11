€ 5.0845
DCNews Stiri Șantaj ca-n filme în Italia: Trei români au vrut să "cumpere" hotelul în care stăteau, apoi au cerut bani ca să plece
Data actualizării: 18:49 11 Noi 2025 | Data publicării: 17:47 11 Noi 2025

Șantaj ca-n filme în Italia: Trei români au vrut să "cumpere" hotelul în care stăteau, apoi au cerut bani ca să plece
Autor: Tiberiu Vasile

Trei români arestați în Italia după un șantaj ca-n filme Foto cu rol ilustrativ: Freepik
 

Trei cetățeni români au fost arestați în Italia după ce, sub pretextul că doresc să cumpere hotelul în care erau cazați, au ajuns să-l șantajeze pe proprietar.

Trei cetățeni români, cu vârste între 37 și 43 de ani, au fost arestați în regiunea Lombardia, după ce au încercat să obțină bani prin șantaj de la proprietarul unui hotel din localitatea Bagnolo San Vito, relatează publicația Il Giorno.

Cei trei bărbați s-au cazat pe 26 octombrie la hotelul vizat, rezervând trei camere individuale și prezentând documentele de identitate pentru înregistrare. La scurt timp, au început să manifeste interes pentru cumpărarea clădirii, știind că proprietarul lua deja în considerare vânzarea. Cu pretextul că au făcut investiții și au suportat costuri legate de presupusa tranzacție, românii au cerut bani și bunuri, obținând în total 9.000 de euro și două telefoane de ultimă generație.

Proprietarul a alertat carabinierii din Mantova, care au pus la punct un flagrant

Când proprietarul a decis să se retragă din discuțiile privind vânzarea, tonul celor trei s-a schimbat radical. Potrivit anchetatorilor, aceștia l-ar fi amenințat că vor da foc hotelului dacă nu le plătește 60.000 de euro. După câteva zile de negocieri tensionate, suma cerută ar fi fost „redusă” la 15.000 de euro, bani pe care românii pretindeau că îi meritau pentru „cheltuieli birocratice”.

Temându-se pentru siguranța sa, proprietarul a alertat carabinierii din Mantova, care au pus la punct un flagrant. Polițiștii l-au urmărit în timp ce mergea să le înmâneze suma solicitată celor trei români, moment în care aceștia au fost reținuți. Cei trei sunt acuzați de șantaj deosebit de grav, iar banii au fost restituiți victimei. Ancheta continuă pentru a stabili dacă suspecții au mai fost implicați în fapte similare.

