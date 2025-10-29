Un român a devenit erou în Italia. A scos din apă o fată nevăzătoare și pe tatăl ei: Toți filmau, dar nimeni nu sărea

Un român și un albanez au devenit eroi în localitatea Massa, din regiunea italiană Toscana, după ce au salvat de la moarte o tânără nevăzătoare și pe tatăl acesteia, prinși într-o mașină care se scufunda în timpul inundațiilor devastatoare din ultimele zile.

Cei doi mecanici, Ioan Bogati, 40 de ani, și Ardi Mulaj, 33 de ani, au sărit fără ezitare în apele învolburate după ce au auzit strigăte disperate de ajutor. Presa italiană relatează că incidentul s-a petrecut în jurul orei 8:30, când pasajul subteran de pe Via Longobarda s-a umplut brusc de apă, fără niciun semn de avertizare. În interiorul mașinii se aflau Ciro Gaspari și fiica sa nevăzătoare, care nu au mai reușit să iasă din vehiculul inundat.

"Erau oameni care făceau fotografii și videoclipuri și nimeni nu a sărit pentru că apa era murdară"

„Am auzit voci strigând după ajutor și împreună cu partenerul meu am părăsit atelierul Agis Service srl. pe care îl gestionăm ca mecanici. Am văzut o mașină complet scufundată în apă. Erau oameni care făceau fotografii și videoclipuri și nimeni nu a sărit pentru că apa era murdară, noroioasă. Ce să faci, să lași două vieți să moară?”, a povestit Ioan Bogati.

Românul a descris apoi momentul critic al intervenției: „Mașina era plină de apă. Bărbatul a reușit să deschidă puțin fereastra. Prin forță am reușit să deschidem ușile și i-am scos imediat afară.”

În timp ce albanezul Ardi Mulaj a reușit să-l tragă pe tată la suprafață, Ioan Bogati s-a aruncat după fiica acestuia, care se afla deja cu capul sub apă. Pompierii au ajuns la scurt timp după salvare, găsind tânăra în stare de hipotermie, dar în viață.

Tatăl fetei le-a mulțumit celor doi pentru curajul lor incredibil:„Fără ei nu am fi avut scăpare”, a spus acesta, potrivit publicației La Nazione.

Pompierii italieni au lăudat gestul celor doi mecanici

Și pompierii italieni au lăudat gestul celor doi mecanici. Silvio Zurlini, unul dintre salvatori, a transmis un mesaj emoționant pe Facebook: „Am făcut-o cu inima, a fost corect. Suntem instruiți și echipați, suntem profesioniști, dar sunt doi mecanici care la un strigăt de ajutor s-au aruncat în tricouri, pantaloni și pantofi. Mașina a fost scufundată în apă.”

Zurlini a anunțat că a trimis un raport oficial prefecturii pentru ca gestul lor să fie recunoscut public.

Românii continuă să fie remarcați în Italia pentru faptele lor de curaj. În septembrie, un tânăr de 21 de ani din Padova a devenit erou local după ce a salvat o femeie dintr-un incendiu, iar un alt conațional a reușit să își apere familia de trei hoți, devenind un simbol al curajului în comunitatea sa.

CITEȘTE ȘI: Oprațiunea menită să „distrugă toată Italia” a fost demantelată. Cum acționa rețeaua care a „alterat regulile democrației”