€ 5.0829
|
$ 4.3643
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 19:11 29 Oct 2025 | Data publicării: 19:10 29 Oct 2025

Un român a devenit erou în Italia. A scos din apă o fată nevăzătoare și pe tatăl ei: Toți filmau, dar nimeni nu sărea
Autor: Tiberiu Vasile

drapelul-romaniei_41378700 Freepik
 

Un român și colegul său albanez au devenit eroi în Toscana, după ce au sărit în apă pentru a salva o fată nevăzătoare și pe tatăl ei dintr-o mașină care se scufunda.

Un român și un albanez au devenit eroi în localitatea Massa, din regiunea italiană Toscana, după ce au salvat de la moarte o tânără nevăzătoare și pe tatăl acesteia, prinși într-o mașină care se scufunda în timpul inundațiilor devastatoare din ultimele zile.

Cei doi mecanici, Ioan Bogati, 40 de ani, și Ardi Mulaj, 33 de ani, au sărit fără ezitare în apele învolburate după ce au auzit strigăte disperate de ajutor. Presa italiană relatează că incidentul s-a petrecut în jurul orei 8:30, când pasajul subteran de pe Via Longobarda s-a umplut brusc de apă, fără niciun semn de avertizare. În interiorul mașinii se aflau Ciro Gaspari și fiica sa nevăzătoare, care nu au mai reușit să iasă din vehiculul inundat.

"Erau oameni care făceau fotografii și videoclipuri și nimeni nu a sărit pentru că apa era murdară"

„Am auzit voci strigând după ajutor și împreună cu partenerul meu am părăsit atelierul Agis Service srl. pe care îl gestionăm ca mecanici. Am văzut o mașină complet scufundată în apă. Erau oameni care făceau fotografii și videoclipuri și nimeni nu a sărit pentru că apa era murdară, noroioasă. Ce să faci, să lași două vieți să moară?”, a povestit Ioan Bogati.

Românul a descris apoi momentul critic al intervenției: „Mașina era plină de apă. Bărbatul a reușit să deschidă puțin fereastra. Prin forță am reușit să deschidem ușile și i-am scos imediat afară.”

În timp ce albanezul Ardi Mulaj a reușit să-l tragă pe tată la suprafață, Ioan Bogati s-a aruncat după fiica acestuia, care se afla deja cu capul sub apă. Pompierii au ajuns la scurt timp după salvare, găsind tânăra în stare de hipotermie, dar în viață.

Tatăl fetei le-a mulțumit celor doi pentru curajul lor incredibil:„Fără ei nu am fi avut scăpare”, a spus acesta, potrivit publicației La Nazione.

Pompierii italieni au lăudat gestul celor doi mecanici

Și pompierii italieni au lăudat gestul celor doi mecanici. Silvio Zurlini, unul dintre salvatori, a transmis un mesaj emoționant pe Facebook: „Am făcut-o cu inima, a fost corect. Suntem instruiți și echipați, suntem profesioniști, dar sunt doi mecanici care la un strigăt de ajutor s-au aruncat în tricouri, pantaloni și pantofi. Mașina a fost scufundată în apă.”

Zurlini a anunțat că a trimis un raport oficial prefecturii pentru ca gestul lor să fie recunoscut public.

Românii continuă să fie remarcați în Italia pentru faptele lor de curaj. În septembrie, un tânăr de 21 de ani din Padova a devenit erou local după ce a salvat o femeie dintr-un incendiu, iar un alt conațional a reușit să își apere familia de trei hoți, devenind un simbol al curajului în comunitatea sa.

CITEȘTE ȘI: Oprațiunea menită să „distrugă toată Italia” a fost demantelată. Cum acționa rețeaua care a „alterat regulile democrației”

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

roman
erou
italia
inundatii
nevazatoare
toscana
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Apare o nouă Universitate în Constanța. Decizia, pe masa Guvernului
Publicat acum 21 minute
Salariul minim rămâne neschimbat în 2026. Premierul Bolojan face anunțul
Publicat acum 23 minute
3 sloturi cu Dracula, care îl aduc pe legendarul conte vampir mai aproape de pasionații de jocuri de casino
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Farmaciile din UK oferă gratuit pilula de a doua zi
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Ce este propofolul, substanța care ar fi fost găsită lângă Ștefania Szabo și care "l-a ucis" pe Michael Jackson
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Oct 2025
A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
Publicat pe 27 Oct 2025
Nou-născut aruncat de la etajul 4 de către sora de 5 ani, posibil din gelozie
Publicat pe 27 Oct 2025
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat pe 28 Oct 2025
Mărturie cutremurătoare a prietenei Ștefaniei Szabo, după decesul neașteptat al medicului de la Buzău
Publicat pe 27 Oct 2025
Gabriela Firea, marea absentă de la Catedrala Națională. Victor Ciutacu: E cea mai mare mizerie posibilă/ Reacțiile oamenilor
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close