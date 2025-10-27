€ 5.0848
|
$ 4.3684
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 12:13 27 Oct 2025 | Data publicării: 12:12 27 Oct 2025

Oprațiunea menită să „distrugă toată Italia” a fost demantelată. Cum acționa rețeaua care a „alterat regulile democrației”
Autor: Ioan-Radu Gava

milano italia Foto: Unsplash
 

O investigație masivă în Italia a dezvăluit existența unei platforme digitale secrete care colecta ilegal informații confidențiale despre sute de mii de membri ai elitei politice și de afaceri.

O platformă digitală sofisticată, gestionată de o firmă numită Equalize, care colecta ilegal sute de mii de date confidențiale (tranzacții financiare semnalate, investigații penale, etc.) din bazele de date de stat a fost demantelată în Italia, potrivit Politico.

Numită Beyond, platforma a adunat sute de mii de înregistrări din bazele de date de stat. Ancheta de interceptare a poliției a surprins pe cineva identificat ca fiind Samuele Calamucci, presupusul creier tehnic al grupului, lăudându-se că dosarele le ofereau puterea de a „distruge toată Italia.”

Țintele grupului erau persoane de la vârful statului, printre care fostul prim-ministru Matteo Renzi și Ignazio La Russa, co-fondator al partidului de guvernământ Frații Italiei și președinte al Senatului

Operațiunea s-a prăbușit în toamna anului 2024, când o investigație de doi ani a culminat cu arestarea a patru persoane, alte 60 fiind interogate. Presupușii lideri de grup au negat că ar fi accesat vreodată direct bazele de date de stat, în timp ce operatorii de nivel inferior susțin că au efectuat doar căutări din surse deschise și credeau că acțiunile lor erau legale. Dosarele poliției indică faptul că suspecții cheie au pretins că operau cu aprobarea tacită a statului italian.

Cum a acționat rețeaua

În vara anului 2022, autoritățile italiene au descoperit aproape întâmplător o bandă criminală în timp ce urmăreau un gangster la Milano. Ancheta a pornit de la pensionarul și veteranul poliției Carmine Gallo, implicat anterior în cazuri celebre, precum uciderea lui Maurizio Gucci și răpirea Alessandrei Sgarella.

Deși Gallo avea o reputație de luptător împotriva crimei organizate, cariera sa a fost marcată de controverse: legături cu mafioți, infracțiuni legate de dezvăluirea de secrete și furt de documente. După pensionare, a co-fondat compania IT Equalize, folosindu-și relațiile din poliție pentru a obține informații ilegale, oferind apoi servicii reputaționale și favoruri mafioților, inclusiv pașapoarte false.

Grupul condus de Gallo deținea mii de dosare și dovezi compromițătoare, inclusiv materiale video de la petreceri ale fostului premier Berlusconi. Moartea lui Gallo, la șase luni de la începutul anchetei, a ridicat suspiciuni, fiind dispuse teste toxicologice pentru a exclude interferențe externe.

Enrico Pazzali, un om de afaceri influent din Milano și directorul Fondazione Fiera Milano, a fost presupusul om de „fațadă” al companiei Equalize, fondată împreună cu Carmine Gallo. Pazzali și-a folosit conexiunile politice și reputația pentru a atrage clienți importanți - bănci, multinaționale și firme de avocatură - fără ca aceștia să fie conștienți de metodele ilicite ale companiei. Equalize a desfășurat operațiuni și internaționale, inclusiv pentru agenți de informații israelieni, și a produs dosare compromițătoare pentru scopuri politice și economice.

Grupul a dezvoltat o platformă care să centralizeze toate datele și să genereze rapid dosare, reducând dependența de informatori corupți și consolidând puterea lui Pazzali și Gallo. Pazzali urmează să fie audiat în cadrul unei proceduri judiciare în octombrie.

Operațiunea s-a sfârșit în toamna anului 2024

În octombrie 2024, autoritățile italiene au arestat la domiciliu patru membri ai bandei, inclusiv pe Gallo și Calamucci, și au pus sub investigație alte 60 de persoane pentru conspirație, hacking, corupție și acces ilegal la date. Banda Equalize a colectat informații sensibile, inclusiv rapoarte medicale, pentru a compromite țintele și a influența politicieni, ceea ce a provocat reacții puternice din partea oficialilor și foștilor lideri politici.

Ministrul de Externe, Antonio Tajani, le-a spus reporterilor la momentul respectiv că afacerea este „inacceptabilă,” în timp ce ministrul de Interne, Matteo Piantedosi, a avertizat parlamentul că hackerii „alterau regulile democrației.”

Equalize a fost lichidată în martie, iar unii hackeri au trecut în sectorul legal de securitate cibernetică, însă multe întrebări despre legăturile companiei cu agențiile de informații și implicarea clienților rămân nerezolvate.

Experții avertizează că, deși operațiunea a fost fără precedent, spionajul politic și manipularea informațiilor continuă să fie o problemă structurală în Italia, afectând democrația și încrederea în instituții.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

italia
equalize
beyond
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Ciolacu: Cine e cel mai bun ministru din Guvernul Bolojan
Publicat acum 8 minute
Soția lui Florinel Coman le dă hoților o lecție, după ce au încercat să le spargă casa
Publicat acum 20 minute
Bolojan, nouă amenințare cu demisia. Elena Cristian „traduce“ neînțelegerile din coaliție
Publicat acum 29 minute
Marcel Ciolacu: „Ei sunt ipocriții care mă făceau praf... Acum se pozează la Catedrală”
Publicat acum 40 minute
Sute de blocuri fără căldură, din cauza avariilor la rețeaua de termoficare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 17 ore si 19 minute
Bolojan: Dacă în 2026 nu ne mai împrumutăm deloc, nu mai putem plăti niciun salariu
Publicat acum 4 ore si 15 minute
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat pe 25 Oct 2025
Costul trecerii la ora de iarnă. Adrian Negrescu: Un obicei învechit care frânează economia modernă
Publicat pe 25 Oct 2025
Medicamentul care poate proteja corpul de cancer. Nu știai asta despre el
Publicat acum 17 ore si 56 minute
Nicușor Dan, huiduit la Catedrala Naţională, ar putea păți ca Băsescu. Chirieac: Să se gândească serios dacă va termina acest mandat!
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close