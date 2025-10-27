Oprațiunea menită să „distrugă toată Italia” a fost demantelată. Cum acționa rețeaua care a „alterat regulile democrației”

O platformă digitală sofisticată, gestionată de o firmă numită Equalize, care colecta ilegal sute de mii de date confidențiale (tranzacții financiare semnalate, investigații penale, etc.) din bazele de date de stat a fost demantelată în Italia, potrivit Politico.

Numită Beyond, platforma a adunat sute de mii de înregistrări din bazele de date de stat. Ancheta de interceptare a poliției a surprins pe cineva identificat ca fiind Samuele Calamucci, presupusul creier tehnic al grupului, lăudându-se că dosarele le ofereau puterea de a „distruge toată Italia.”

Țintele grupului erau persoane de la vârful statului, printre care fostul prim-ministru Matteo Renzi și Ignazio La Russa, co-fondator al partidului de guvernământ Frații Italiei și președinte al Senatului

Operațiunea s-a prăbușit în toamna anului 2024, când o investigație de doi ani a culminat cu arestarea a patru persoane, alte 60 fiind interogate. Presupușii lideri de grup au negat că ar fi accesat vreodată direct bazele de date de stat, în timp ce operatorii de nivel inferior susțin că au efectuat doar căutări din surse deschise și credeau că acțiunile lor erau legale. Dosarele poliției indică faptul că suspecții cheie au pretins că operau cu aprobarea tacită a statului italian.

Cum a acționat rețeaua

În vara anului 2022, autoritățile italiene au descoperit aproape întâmplător o bandă criminală în timp ce urmăreau un gangster la Milano. Ancheta a pornit de la pensionarul și veteranul poliției Carmine Gallo, implicat anterior în cazuri celebre, precum uciderea lui Maurizio Gucci și răpirea Alessandrei Sgarella.

Deși Gallo avea o reputație de luptător împotriva crimei organizate, cariera sa a fost marcată de controverse: legături cu mafioți, infracțiuni legate de dezvăluirea de secrete și furt de documente. După pensionare, a co-fondat compania IT Equalize, folosindu-și relațiile din poliție pentru a obține informații ilegale, oferind apoi servicii reputaționale și favoruri mafioților, inclusiv pașapoarte false.

Grupul condus de Gallo deținea mii de dosare și dovezi compromițătoare, inclusiv materiale video de la petreceri ale fostului premier Berlusconi. Moartea lui Gallo, la șase luni de la începutul anchetei, a ridicat suspiciuni, fiind dispuse teste toxicologice pentru a exclude interferențe externe.

Enrico Pazzali, un om de afaceri influent din Milano și directorul Fondazione Fiera Milano, a fost presupusul om de „fațadă” al companiei Equalize, fondată împreună cu Carmine Gallo. Pazzali și-a folosit conexiunile politice și reputația pentru a atrage clienți importanți - bănci, multinaționale și firme de avocatură - fără ca aceștia să fie conștienți de metodele ilicite ale companiei. Equalize a desfășurat operațiuni și internaționale, inclusiv pentru agenți de informații israelieni, și a produs dosare compromițătoare pentru scopuri politice și economice.

Grupul a dezvoltat o platformă care să centralizeze toate datele și să genereze rapid dosare, reducând dependența de informatori corupți și consolidând puterea lui Pazzali și Gallo. Pazzali urmează să fie audiat în cadrul unei proceduri judiciare în octombrie.

Operațiunea s-a sfârșit în toamna anului 2024

În octombrie 2024, autoritățile italiene au arestat la domiciliu patru membri ai bandei, inclusiv pe Gallo și Calamucci, și au pus sub investigație alte 60 de persoane pentru conspirație, hacking, corupție și acces ilegal la date. Banda Equalize a colectat informații sensibile, inclusiv rapoarte medicale, pentru a compromite țintele și a influența politicieni, ceea ce a provocat reacții puternice din partea oficialilor și foștilor lideri politici.

Ministrul de Externe, Antonio Tajani, le-a spus reporterilor la momentul respectiv că afacerea este „inacceptabilă,” în timp ce ministrul de Interne, Matteo Piantedosi, a avertizat parlamentul că hackerii „alterau regulile democrației.”

Equalize a fost lichidată în martie, iar unii hackeri au trecut în sectorul legal de securitate cibernetică, însă multe întrebări despre legăturile companiei cu agențiile de informații și implicarea clienților rămân nerezolvate.

Experții avertizează că, deși operațiunea a fost fără precedent, spionajul politic și manipularea informațiilor continuă să fie o problemă structurală în Italia, afectând democrația și încrederea în instituții.