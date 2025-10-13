Cum se învață în Olanda și cât plătește un român facultatea. ”Am cerut bani de la Guvern”

Alex Oprea este un tânăr născut în Olanda, din părinți români. El a povestit, pentru DCNews și ȘtiriDiaspora, cum este viața, cu adevărat, în Olanda.

Întrebat despre sistemul de învățământ, Alex Oprea a dezvăluit: ”După ce termini școala generală, profesoara ta din ultimul an, din anul șase (n.r. în Olanda, în școala generală, se fac șase clase, nu opt, ca-n România), îți dă un sfat unde să te duci: spre o activitate ce presupune munca fizică sau către una exclusiv de muncă intelectuală. Apoi, te duci la liceu.

”Trebuia să termin liceul, era de ajuns pentru ei”

Eu am fost la un liceu de muncă intelectuală, unde am făcut materii intensive, de fizică și de chimie. Cu diploma obținută în anul 12, am făcut șase ani liceu, am intrat, fără nicio problemă, la universitate. Nu a fost niciun examen de admitere. Eu puteam să intru cu diploma, indiferent de note, trebuia să termin liceul, era de ajuns pentru ei. Am taxă de studii. Eu plătesc 2500 de euro/an, dar, normal, costul este peste 10.000 euro. Eu am primit subvenție de la Guvern, am cerut bani ca să studiez. Dacă nu aș fi făcut-o, ar fi fost costuri mult mai mari”.

Alex Oprea studiază domeniul Inteligenței Artificiale.