Dezbaterea ”România în Diaspora” – Ediția a II-a. Cum păstrăm identitatea națională în afara granițelor

DC Media Group organizează, în data de 22 august 2025, în intervalul 13:00 - 15:30, cea de-a doua ediție a dezbaterii „România în Diaspora” din cadrul proiectului „Limba noastră, povestea noastră”. Evenimentul se va desfășura în sistem hibrid.

Dezbaterea va fi transmisă LIVE pe platformele online: DCNews TV, DC News și Știri Diaspora, precum și pe canalele oficiale de YouTube ale DC News și Știri Diaspora. Transmisiunea va fi disponibilă și în secțiunea Dezbateri din cadrul rubricii proiectului „Limba noastră, povestea noastră”, publicată pe site-ul www.stiridiaspora.ro.

CONTEXT

România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul cetățenilor care trăiesc în afara granițelor, cu peste 3,1 milioane de români stabiliți în alte state membre. Conform datelor oficiale publicate de Parlamentul European, această cifră reprezintă 16,3% din populația țării. Această realitate reprezintă o provocare privind păstrarea identității lingvistice și culturale, în special în rândul copiilor și tinerilor din diaspora. Cei mai expuși riscului de a pierde legătura cu limba română sunt copiii românilor plecați în străinătate. Expunerea constantă la limba și cultura țării gazdă, integrarea în sistemul educațional și presiunea adaptării contribuie la o abandonare treptată a limbii materne. Fără transmiterea limbii materne, identitatea națională în diaspora se poate estompa în două-trei generații pe fondul asimilării lingvistice: limba română devine limba secundară, a dialogului cu familia, în timp ce limba țării gazdă este cea în care gândesc și își trăiesc viața.

Cu toate acestea, există și exemple pozitive: tineri crescuți în diaspora, proveniți din familii care au menținut legătura cu România, își manifestă anual interesul pentru a urma studii în universitățile din țară, căutând o reconectare cu rădăcinile, limba și cultura română. De cele mai multe ori, aceștia se confruntă cu numeroase bariere care îi descurajează, precum: birocrație excesivă, lipsa de informare privind oferta educațională, proceduri complexe de recunoaștere și echivalare a studiilor preuniversitare, calendar de admitere necorelat cu cel internațional.

În acest context, cea de-a doua ediție a dezbaterii „România în diaspora” din cadrul proiectului „Limba noastră, povestea noastră”, finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, își propune să identifice și să dezbată soluții concrete pentru păstrarea limbii și culturii române în diaspora.

TEME DE DEZBATERE

Programe educaționale în limba română pentru copiii români din diaspora: cursuri opționale LCCR, școli de duminică, inițiative organizate de mediul asociativ;

Universitățile din România – strategii și măsuri concrete pentru atragerea și integrarea tinerilor români formați în străinătate;

Rolul instituțiilor statului în sprijinirea limbii și culturii române în diaspora: politici publice, parteneriate și resurse dedicate pentru susținerea educației și culturii românești în afara granițelor;

Rolul familiei în transmiterea limbii materne și consolidarea identității culturale: cum pot părinții să creeze un mediu bilingv și să conecteze copiii la resurse educaționale și culturale românești?

Consolidarea identității românești în diaspora prin modele, proiecte și colaborare intergenerațională;

Digitalizare și comunicare strategică pentru conectarea diasporei cu România.

AGENDA DEZBATERII

Moderator: Florin RĂVDAN, Jurnalist DC News

13:05-13:10: CUVÂNT DE DESCHIDERE: Gabriel NUȚĂ-STOICA, Redactor șef-adjunct Știridiaspora.ro

13:10-15:20: DEZBATERI, PREZENTĂRI, SOLUȚII

SPEAKERI

Elena-Adelina DOBRA, Președinte Comisia pentru învățământ, știință și inovare, Senatul României

George-Cătălin BOCHILEANU, Membru Comisia pentru românii de pretutindeni, Senatul României

Prof. univ. dr. Antoaneta LORENTZ, Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri, Facultatea de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din București

Prof. univ. dr. Elena PLATON, Director Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană din cadrul Facultății de Litere a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. Valentina UIVAROSI, Prorector pentru învăţământul universitar de licenţă şi de master, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București

Claudia PUIU-BARRAUD, Consilier pentru politici și strategii publice și Președintele Centrului Franco-Român de cooperare economică și culturală Bordeaux din Franța

Geanina ABUL HAIJA, Președinte Asociația Iordaniano-Română pentru Cultură

Monica BEURAN, Președinte Asociația „Școala română din Paris”

Ana-Maria FLEGLER, Președinte Asociația Germano-Română LITERA Bruchsal și Profesor LCCR

Alina DOBRESCU, Reprezentant Biblioteca Prichindeilor din Croația și Președinte Asociația Românilor din Croația

Robert CAZANCIUC, Vicepreședinte Senatul României

Prof. univ. dr. ing. Gigel PARASCHIV, Secretar de stat Ministerul Educației și Cercetării

15:20 – 15:30: CONCLUZII ȘI SESIUNE Q&A

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News