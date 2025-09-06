Povestea româncei care s-a întors în România împreună cu familia, după 23 de ani în Italia și Anglia. De ce a rezistat doar 10 luni în București/ VIDEO

O româncă s-a întors în România, după 23 de ani în afara țării, împreună cu soțul și cei patru copii. A rezistat aici doar 10 luni, iar primele șocuri le-au trăit după doar o lună.

Monica Nechita, mamă a patru copii astăzi și însărcinată cu al cincilea, mărturisește, în interviul acordat DCNews și ȘtiriDiaspora, că ”sincer vă spun, niciodată nu m-am gândit că o să mă întorc în România”. A plecat în Italia, copil fiind. ”Pentru mine, străinătatea a fost casă” mărturisește Monica. Ea a trăit 23 de ani în afara țării, din care ultimii 10 în Anglia. ”Eu nu m-am simțit străin niciodată în străinătate” mai spune Monica.

Căsătorită de peste 18 ani, Monica, soțul și copiii lor au luat, la un moment dat, decizia de a se muta în România, în București. Au vrut să încerce și să le dea această șansă copiilor de a trăi aici, în țara natală a părinților.

”Am ales să ne mutăm în București, cu toate că suntem amândoi originari din Iași, pentru că aveam posibilitatea de a călători mult mai ușor. Noi călătorim destul de des și știam că o să mai avem drumuri în Birmingham, de unde ne-am mutat. E mult mai ușor să te readaptezi în România într-un oraș ca Bucureștiul, este mult mai dezvoltat, îți oferă mai multe posibilități, seamănă cu străinătatea” spune Monica.

Prima ”palmă” în România

Unul dintre motivele pentru care s-au întors în România a fost că au călătorit mult în țară în anul dinaintea deciziei. Dacă la început e o ”lună de miere”, ulterior apar problemele. Prima au avut-o la doar o lună și jumătate de la întoarcerea ”acasă”: ”Ne-a făcut să ne gândim foarte mult. Am venit cu mașina noastră din Anglia, una foarte bună și potrivită pentru familia noastră. (...) Ni s-a stricat. A fost un proces atât de greu să găsim pe cineva care să ne repare mașina. Nu glumesc, am rămas mirați. Am găsit pe cineva care a venit și ne-a făcut o diagnoză, ne-a pus să cumpărăm ceva care nu ne-a trebuit, altcineva nu voia să vină, altul ne-a cerut să cumpărăm noi o piesă din Germania... Mi s-au părut absurde, obișnuiți să ducem mașina la service în Anglia și să o repare. Pe scurt, era o mufă desprinsă pe care a descoperit-o soțul meu până la urma urmei. Nu reușeam să găsim pe cineva care să ne ajute și ne cereau bani și ne spuneau că problema e alta”.

”La un moment dat, am început să ne dăm seama că cheltuiam mult mai mult pe alimente decât cheltuiam în Anglia. Acum pot să spun, că ne-am și reîntors, că aici cheltui, la unele produse, chiar la jumătate. Mi s-a părut absurd. Te gândești și la asta, având o familie numeroasă. (...) Nu-ți crești copiii doar cu iubire, ai nevoie și de ceva finanțe” a spus Monica.

Au stat doar 10 luni în România, înainte de a lua decizia de a se întoarce în Marea Britanie. Urmărește interviul complet:

