Data actualizării: | Data publicării:

EXCLUSIV  Povestea româncei care s-a întors în România împreună cu familia, după 23 de ani în Italia și Anglia. De ce a rezistat doar 10 luni în București/ VIDEO

Autor: Roxana Neagu | Categorie: Stiri
foto Monica Nechita/ Facebook
foto Monica Nechita/ Facebook

O româncă s-a întors în România, după 23 de ani în afara țării, împreună cu soțul și cei patru copii. A rezistat aici doar 10 luni, iar primele șocuri le-au trăit după doar o lună. 

Monica Nechita, mamă a patru copii astăzi și însărcinată cu al cincilea, mărturisește, în interviul acordat DCNews și ȘtiriDiaspora, că ”sincer vă spun, niciodată nu m-am gândit că o să mă întorc în România”. A plecat în Italia, copil fiind. ”Pentru mine, străinătatea a fost casă” mărturisește Monica. Ea a trăit 23 de ani în afara țării, din care ultimii 10 în Anglia. ”Eu nu m-am simțit străin niciodată în străinătate” mai spune Monica. 

Căsătorită de peste 18 ani, Monica, soțul și copiii lor au luat, la un moment dat, decizia de a se muta în România, în București. Au vrut să încerce și să le dea această șansă copiilor de a trăi aici, în țara natală a părinților.

”Am ales să ne mutăm în București, cu toate că suntem amândoi originari din Iași, pentru că aveam posibilitatea de a călători mult mai ușor. Noi călătorim destul de des și știam că o să mai avem drumuri în Birmingham, de unde ne-am mutat. E mult mai ușor să te readaptezi în România într-un oraș ca Bucureștiul, este mult mai dezvoltat, îți oferă mai multe posibilități, seamănă cu străinătatea” spune Monica.

Prima ”palmă” în România

Unul dintre motivele pentru care s-au întors în România a fost că au călătorit mult în țară în anul dinaintea deciziei. Dacă la început e o ”lună de miere”, ulterior apar problemele. Prima au avut-o la doar o lună și jumătate de la întoarcerea ”acasă”: ”Ne-a făcut să ne gândim foarte mult. Am venit cu mașina noastră din Anglia, una foarte bună și potrivită pentru familia noastră. (...) Ni s-a stricat. A fost un proces atât de greu să găsim pe cineva care să ne repare mașina. Nu glumesc, am rămas mirați. Am găsit pe cineva care a venit și ne-a făcut o diagnoză, ne-a pus să cumpărăm ceva care nu ne-a trebuit, altcineva nu voia să vină, altul ne-a cerut să cumpărăm noi o piesă din Germania... Mi s-au părut absurde, obișnuiți să ducem mașina la service în Anglia și să o repare. Pe scurt, era o mufă desprinsă pe care a descoperit-o soțul meu până la urma urmei. Nu reușeam să găsim pe cineva care să ne ajute și ne cereau bani și ne spuneau că problema e alta”. 

”La un moment dat, am început să ne dăm seama că cheltuiam mult mai mult pe alimente decât cheltuiam în Anglia. Acum pot să spun, că ne-am și reîntors, că aici cheltui, la unele produse, chiar la jumătate. Mi s-a părut absurd. Te gândești și la asta, având o familie numeroasă. (...) Nu-ți crești copiii doar cu iubire, ai nevoie și de ceva finanțe” a spus Monica. 

Au stat doar 10 luni în România, înainte de a lua decizia de a se întoarce în Marea Britanie. Urmărește interviul complet: 

Youtube video image

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Povestea româncei care s-a întors în România împreună cu familia, după 23 de ani în Italia și Anglia. De ce a rezistat doar 10 luni în București/ VIDEO
06 sep 2025, 18:57
Carambol în Ialomița, cu 11 victime, printre care 5 copii. Un minor a fost luat intubat de elicopterul SMURD- VIDEO
06 sep 2025, 16:13
Incendiu violent la o hală din Galați. Sute de metri pătrați afectați
06 sep 2025, 10:16
Lupul, mai util decât omul în pădure. Rol esenţial în limitarea pestei porcine
06 sep 2025, 09:40
Ghicitul, o practică păgână, fără loc în credinţa creştină. Teologul Andreas Păun, mesaj pentru ghicitoare
06 sep 2025, 08:06
Marian Vanghelie nu-și mai poate vedea fetița timp de 6 luni. Ordin de protecție decis de instanță
05 sep 2025, 23:56
ParintiSiPitici.ro
„În loc să o botez, eu trebuie să o aștept să-i dea de mâncare!” Un preot a răbufnit la slujbă și s-a supărat foc pe părinţii bebeluşului: „Trebuia să stai acasă!” / VIDEO
06 sep 2025, 17:56
Criteriile de încadrare în grad de handicap, schimbate. Anunțul ministrului Muncii
05 sep 2025, 22:21
Bărbat arestat preventiv după ce și-a incendiat soția nevăzătoare cu un arzător cu butelie
05 sep 2025, 21:34
Incendiu în Giurgiu, extins la 11 gospodării. Trei case, afectate
05 sep 2025, 21:50
Amendă uriașă dacă nu ești politicos cu funcționarii publici: Proiectul de lege care îi pune pe cetățeni la colț
05 sep 2025, 21:13
Bilanțul sezonului estival: Câte vieți a luat marea anul acesta. Câți au fost salvați
05 sep 2025, 18:44
Anunțul Ryanair pentru toți pasagerii. Modificare privind bagajele
05 sep 2025, 19:31
Peste 50 de mașini furate, descoperite în România pe parcursul verii. Multe dintre ele sunt de lux
05 sep 2025, 18:16
Bucureștiul la intersecție: cum arată, de fapt, infrastructura rutieră pe care bucureștenii o consideră problema nr. 1
05 sep 2025, 17:24
Creștem frumos împreună – Povestea Școlii Românești din Terni
05 sep 2025, 09:29
Un bunic a plecat acasă cu alt copil, de la creșă. Totul a fost descoperit abia când a venit mama copilului
04 sep 2025, 22:48
Violența domestică nu se oprește cu subvenții. Avem nevoie de legi aplicate și de polițiști care să prevină, nu să constate tragedii
04 sep 2025, 21:55
Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Portugalia. Mare atenție până în ianuarie 2026!
04 sep 2025, 19:26
Suspecții din dosarul furtului coifului de aur de la Coțofenești care scapă de urmărire penală
04 sep 2025, 19:59
Guvernul a aprobat tipurile de burse în învăţământul preuniversitar
04 sep 2025, 16:22
Stand-up-ul se va preda la facultate. UNATC lansează primul masterat de acest fel din România, cu Micutzu profesor
04 sep 2025, 12:00
Guvernul, pus la zid de angajații din administrația publică. Se anunță un marș de amploare în București
04 sep 2025, 11:05
Bugetarul de lux din Cluj care încasează lunar aproape 40.000 de lei. Câștigă mai mult decât președintele țării
04 sep 2025, 00:06
Bac scufundat în Dunăre, cu tot cu un camion de cereale pe el
03 sep 2025, 23:27
Primul aeroport din România care a renunțat la limita de 100 ml la bagajele de mână
03 sep 2025, 23:18
Nouă înșelătorie online! Mesajele care îți pot fura datele și infecta telefonul sau laptopul
03 sep 2025, 19:30
Accident cu multiple victime pe DN 1A
03 sep 2025, 18:54
Trafic feroviar paralizat în județul Giurgiu: Pompierii luptă cu mai multe incendii de vegetație
03 sep 2025, 18:40
Tânăr reținut după ce și-a agresat și violat iubita de 15 ani
03 sep 2025, 17:33
Un bărbat din Prahova și-a bătut amanta, apoi a călcat-o cu mașina. Femeia a murit la spital
03 sep 2025, 16:49
Mai puțin de jumătate dintre români au o imagine pozitivă despre Uniunea Europeană. Datele Eurobarometrului PE 2025
03 sep 2025, 11:30
Un copil de 1 an și 5 luni a murit electrocutat de un spot luminos de pe spațiul verde. Primarul, șocat
02 sep 2025, 23:13
Livratorul din Bangladesh, bătut pe stradă, trimite lunar acasă familiei în jur de 500 de euro. Cum trăiește în București
02 sep 2025, 22:50
Combinatul din România care pune lacătul din 5 septembrie
02 sep 2025, 20:30
Cum a fost bruiat avionul în care se afla von der Leyen. Explicațiile pilotului Osiceanu, după ce sistemele au cedat
02 sep 2025, 21:48
Pedeapsa primită de mama din Botoșani care și-a aruncat de la etaj cei doi copii. Sentința este definitivă
02 sep 2025, 18:54
Cine este bărbatul care a atacat cu cuțitul în centrul Marsiliei. Gestul, după ce a fost evacuat din hotel pentru neplată
02 sep 2025, 18:23
Ferrari F430 Spider, cu doar 24.959 km la bord, scos la licitație de ANAF - Foto
02 sep 2025, 18:09
Accident grav pe A1: Trei persoane au murit
02 sep 2025, 17:41
Zeci de locuințe evacuate în Vaslui, după ce o cisternă cu gaz metan s-a răsturnat pe șosea
02 sep 2025, 17:30
Tecuci: Echipamente performante pentru diagnostic rapid și prevenirea unor boli grave
02 sep 2025, 10:35
MApN: Atac aerian rus, la graniţa cu Ucraina. Patru aeronave militare au cercetat spaţiul aerian românesc
02 sep 2025, 10:29
Limba română, între TikTok și lipsa lecturii. Radiografia școlii românești, prin ochii Marianei Badea
02 sep 2025, 12:19
Schimbări majore în acordarea vizelor pentru Statele Unite ale Americii. Cine sunt cei care scapă de interviu
02 sep 2025, 08:35
Sute de mii de români nu mai au, de astăzi, asigurare de sănătate. Cine sunt și ce e de făcut
01 sep 2025, 23:43
Bombă la conducerea Nestle. Directorul general, dat afară după relația cu o subordonată. Era în companie din 1986
01 sep 2025, 23:24
Aleșii locali trimiși la ”studiu” în Miami, ca să combată sărăcia din România. ”De oriunde se poate învăţa câte ceva”
01 sep 2025, 22:33
O hartă filmată în spatele lui Valeri Gherasimov dezvăluie ambițiile Rusiei: Următoarele ținte către granițele României
01 sep 2025, 20:57
Accident grav în Prahova, cu doi minori răniți. Este așteptat elicopterul SMURD
01 sep 2025, 19:02
Un băiețel de 1 an și 8 luni, înecat în timpul unei plimbări cu grădinița
01 sep 2025, 16:40
Mădălin, băiatul de 11 ani din Sălaj dispărut de acasă, căutat cu elicopterul și câini de urmă. Au fost emise și mesaje RO-ALERT
01 sep 2025, 16:49
Cele mai noi știri
acum 3 minute
Cea mai mare școală din Capitală a rămas fără directori. Și-au dat demisia după ce au fost amenințați de 230 de părinți
acum 5 minute
Și-a dat demisia ”cel mai rău șef din lume”. Cum și-a câștigat renumele
acum 36 de minute
Cât de des este bine să ne spălăm pe cap, potrivit medicilor
acum 54 de minute
Povestea româncei care s-a întors în România împreună cu familia, după 23 de ani în Italia și Anglia. De ce a rezistat doar 10 luni în București/ VIDEO
acum 1 ora 17 minute
Horoscop 8-14 septembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
acum 1 ora 22 minute
Data la care vor avea loc funeraliile Ducesei de Kent a Marii Britanii
acum 1 ora 30 minute
Medicii, în frunte cu ministrul Rogobete, se ridică împotriva unui ”eveniment medical” din Brașov. Ce s-a întâmplat. ”Atenție, dezinformare medicală”
acum 1 ora 36 minute
Italia merge împotriva curentului european al taxării. Cum a devenit Milano adăpostul miliardarilor planetei
Cele mai citite știri
pe 5 Septembrie 2025
„De ce să plătesc, în București, pentru apa caldă folosită de altul?“ / Explicația unui specialist / video
pe 5 Septembrie 2025
China iese la rampă în războiul din Ucraina. Mesaj clar pentru Trump și pentru liderii europeni
pe 5 Septembrie 2025
Poza momentului cu ministrul Țoiu, publicată de Ambasada SUA
pe 5 Septembrie 2025
COTAR acuză un nou caz tip City Insurance şi Euroins, cu un asigurator RCA
pe 5 Septembrie 2025
O româncă a ajuns director în cea mai mare companie de finanțe din Germania. Astăzi, Mariana Daina are în echipă doar români
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel