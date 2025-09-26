€ 5.0772
Data publicării: 16:03 26 Sep 2025

EXCLUSIV Româna – resursa secretă care îi face pe copii mai buni la limbi străine. Bogdan Găvază: Le oferă un avantaj unic!
Autor: Tiberiu Vasile

Româna – resursa secretă care îi face pe copii mai buni la limbi străine. Bogdan Găvază: Le oferă un avantaj unic!
 

Cunoașterea limbii române îi poate ajuta pe copiii conaționalilor noștri aflați în diaspora să învețe mult mai ușor alte limbi străine, spune Bogdan Găvază, fondatorul Școlii Românești de la Haga.

Departe de granițele țării, limba română rămâne pentru copiii din diaspora mai mult decât un exercițiu de vocabular. Ea devine un element de identitate, un liant cu rădăcinile și, totodată, o resursă care le poate deschide oportunități la școală, în dezvoltarea personală și în afirmarea într-un mediu multicultural. Studiile și experiențele directe arată că păstrarea limbii materne oferă avantaje reale: facilitează învățarea altor limbi, stimulează gândirea critică și le conferă tinerilor încredere în propriul parcurs.

Aceste aspecte au fost abordate în cadrul dezbaterii „Născuți în diaspora - drumul spre consolidarea identității culturale”, organizată de ȘtiriDiaspora.ro pe 26 septembrie 2025, eveniment la care a particpat și Bogdan Găvază, fondatorul Școlii Românești de la Haga, care a venit cu exemple atât personale, cât și din cadrul școlii sale, unde a observat ce oportunități poate să deschidă limba română pentru copiii din diaspora.

Limba română a devenit o cheie de autocunoaștere și creativitate

“Pentru mine această temă este profundă și personală. Am plecat din România ca adolescent, în perioada comunistă. Copiii mei s-au născut în Olanda și învață la un liceu francez, în Haga. În viața lor, ca la mulți alți copii, se intersectează zilnic limbi, valori și culturi. Am descoperit un aspect interesant. Limba română a devenit pentru copiii mei o cheie de autocunoaștere. E o oglindă în care descoperă cine sunt. De asemenea, au găsit un soi de sprijin pentru a-și construi un set de valori solide. Când, spre exemplu, au ajuns să studieze latina și germana la școală, respectiv italiana în vacanță, au realizat că limba română le oferă un avantaj unic. Un pod natural spre alte limbi și culturi. Au învățat prin ajutorul limbii române și restul limbilor mult mai ușor. Le-a oferit un simț mai puternic de apartenență cu spațiul european.

Un alt exemplu este Adelina, elevă a școlii noastre de la Haga, care, inspirată de Eminescu, a scris un poem în neerlandeză și a câștigat titlul de tânăr poet al orașului Haga. Această victorie ne arată că limba română nu limitează, ci deschide orizonturi. Le conferă aripi. Mai departe de a preda limba, misiunea noastră este să cultivăm gândirea critică, curajul de a fi mai autentic și convingerea că identitatea depășește simpla alegere a unei lumi împotriva alteia. Este firesc ca limba pe care o folosesc zilnic, la școală și în alte părți, să devină cea dominantă pentru copii. Părintele și familia rămân prima școală, cea nonformală, care dă rădăcini.”, a explicat Bogdan Găvază, fondatorul Școlii Românești de la Haga.

VEZI TOATĂ EMISIUNEA AICI: 

