"Diaspora e România cea mai proaspătă. E un tezaur". Preotul Gabriel Cazacu spune că Biserica acordă "o atenție specială" românilor de peste hotare

Părintele Gabriel Cazacu a subliniat că diaspora reprezintă o parte esențială a națiunii, iar BOR îi privește pe românii plecați ca pe o resursă valoroasă, atât spiritual, cât și social.



„Biserica Ortodoxă Română îi consideră un tezaur de mare preț. Nu există două Românii, România de acasă și România din diaspora. Biserica Ortodoxă în diaspora este aceeași. Din această pricină, Sfântul Sinod al Patriarhiei Române și Părintele Patriarh acordă o importanță sporită comunităților externe. Sunt foarte importante, aproape la fiecare Sfânt Sinod, la fiecare lucrare a Sfântului Sinod, la fiecare întrunire, există o temă specială și o atenție specială acordată diasporei. E România cea mai proaspătă, este România cea mai potentă din punct de vedere spiritual, din punct de vedere financiar, din punctul de vedere al construirii viitorului și atunci, noi preoții ne gândim cu mult drag și cu multă smerenie la cei care o susțin în diaspora și ne gândim să-i ajutăm, să le fim de folos”, a declarat preotul.



Părintele Cazacu a arătat că acest efort nu este dus doar de Biserică, ci și cu sprijinul autorităților statului. El a apreciat creșterea bugetelor alocate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, considerând-o „o măsură de bun augur” și un semn de implicare reală din partea guvernanților.



În opinia sa, diaspora are nevoie nu doar de suport spiritual, ci și de sprijin social concret. Preotul a relatat exemple din comunitățile românești din Spania, unde credincioșii și-au găsit locuri de muncă, locuințe și chiar sprijin pentru viața de familie prin intermediul bisericii. „La biserică și-au găsit de lucru. Au fost îndrumați, și-au găsit locuință. Acolo s-au căsătorit și și-au găsit nașii de acolo”, a povestit el.





Preoții din diaspora, rol social major

Potrivit parohului de la Cașin, preoții din diaspora au și un rol social major, acționând ca punte de legătură între comunități, angajatori și autorități. „Preotul, în timpul săptămânii, este un facilitator social extraordinar pentru toată comunitatea. Pune în față angajatori cu salariați, vizitează tot felul de platforme industriale, acolo unde oamenii sunt interesați să angajeze. Chiar vin la biserică, la protopopiatele noastre din diaspora, îi convoacă pe preoți și stabilesc întâlniri cu cei care doresc locuri de muncă. Este o inițiativă foarte frumoasă, care trebuie încurajată, pentru că a trecut vremea aceea în care românii lucrau fără acte, fără contracte de muncă și erau victime ale tuturor formelor de abuz”, a spus părintele Cazacu.



El a remarcat că, în prezent, situația românilor plecați este mult îmbunătățită: relațiile diplomatice și comerciale ale României garantează protecția lucrătorilor, familiile s-au reunit, copiii merg la școală și sunt integrați în sistemele educaționale locale, iar mulți români beneficiază de sprijin în caz de șomaj.



„Dăm slavă Bunului Dumnezeu pentru aceasta. Familiile s-au închegat, s-au constituit. Dacă a fost soțul plecat, a venit și soția, copiii acum sunt la școală. Ei sunt integrați acolo, vorbesc limba locală, beneficiază de suport. Unii și-au pierdut locul de muncă, au intrat în șomaj. Deci sunt implicați și integrați în acest instrument social foarte important. Așadar, e de bine. Sunt semne bune, dragii mei. Biserica rămâne un pilon de stabilitate pentru românii din România”, a conchis preotul Gabriel Cazacu.



VIDEO

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News