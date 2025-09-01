Data publicării:

EXCLUSIV  Școala Românească din Haga – unde identitatea românească prinde rădăcini în diaspora

Autor: Elena Cristian

La Haga, o comunitate românească unită a transformat dorința păstrării limbii materne într-un adevărat model educațional.

„Școala Românească din Haga” nu este doar un loc unde se învață gramatica sau literatura, ci un spațiu unde copiii redescoperă rădăcinile, iar părinții se regăsesc într-o comunitate care le sprijină valorile.

Proiectul „Limba noastră, povestea noastră”, derulat de trustul DC Media Group, pune în lumină aceste inițiative menite să păstreze vie limba română peste hotare. În acest context, Școala Românească din Haga oferă un exemplu elocvent despre cum educația, implicarea și solidaritatea pot țese punți trainice între generații.

Un vis născut dintr-o chemare personală

La baza acestei inițiative se află povestea lui Bogdan Găvază, fondator și director al școlii, care a pornit la drum dintr-o dorință personală: aceea de a le transmite copiilor săi darul limbii române.

„Am lansat acest proiect ca răspuns la o chemare profundă. Mi-am dorit, ca părinte, să le vorbesc copiilor mei în limba română încă de la naștere, știind că mama lor le vorbea franceză, iar ei s-au născut în Olanda. Pentru mine, limba română a fost un dar prin care am reușit să le transmit nu doar cuvinte, ci și un set de valori umane, inspirate de observația zilnică a părinților și a adulților de referință din viața lor”, mărturisește el.

Copiii săi, astăzi elevi la liceul francez din Haga, au învățat să se miște firesc într-un univers multicultural, unde latina, germana sau italiana sunt materii de studiu. „În acest context, româna s-a dovedit un atu: i-a ajutat să perceapă mai rapid și mai profund lumea diversă din jurul lor. Mai mult, văd limba română ca pe o cheie prin care își înțeleg identitatea și se simt ancorați într-un cadru solid de valori”, explică fondatorul.

2. -imagine fara descriere- (scoala-romaneasca-haga---reportaj-1_41127000.jpg)

3. -imagine fara descriere- (scoala-romaneasca-haga---reportaj-2_12038200.jpg)

Școala Românească din Haga a urmat același drum al creșterii: de la o sală modestă, la un model educațional cu tradiție. „Pornită modest, într-o sală mică, astăzi funcționează de peste 11 ani cu continuitate și a devenit un model educațional pentru alte comunități. Misiunea noastră este să continuăm să inovăm, astfel încât să aducem un impact considerabil asupra consolidării valorilor umane și identitare într-o lume plurală, și să rămânem o sursă de inspirație pentru alte școli românești din diaspora”, adaugă Bogdan Găvază.

Copilul, în centrul metodei educaționale

Programul școlii se desfășoară săptămânal și include cursuri de limbă, cultură și civilizație românească. Dar, dincolo de manuale, accentul este pus pe experiența personală a copilului și pe nevoile fiecărei vârste.

„Copilul și interesele lui la fiecare vârstă se află în centrul metodei noastre. Credem că doar prin implicarea completă a elevului putem maximiza impactul educațional. Reacțiile părinților sunt, de regulă, de recunoștință și entuziasm. Ei văd școala nu doar ca pe un loc de predare, ci ca pe o comunitate vie, un spațiu în care copiii și familiile se simt ascultate și sprijinite”, afirmă directorul.

1. -imagine fara descriere- (scoala-romaneasca-haga---reportaj-3_84112500.jpg)

4. -imagine fara descriere- (scoala-romaneasca-haga---reportaj-4_47227900.jpg)

Acest principiu a consolidat „triunghiul părinte–copil–școală”, pe care echipa îl consideră fundamental. Lecțiile de română se împletesc cu activități culturale și artistice, creând punți între generații și transformând procesul educațional într-o experiență de viață.

Un pol comunitar în diaspora

De-a lungul anilor, Școala Românească din Haga a devenit mai mult decât un spațiu de învățare – un adevărat nucleu comunitar.

„De-a lungul anilor, școala a devenit un pol comunitar. Aici nu vin doar familiile cu copii, ci și studenți, tineri profesioniști și voluntari care doresc să contribuie. Fiecare aduce o cărămidă la acest edificiu comun. Atmosfera este catalizată de impactul constructiv pe care fiecare îl simte – fie că este copil, părinte sau voluntar, toți sunt inspirați să ofere ceea ce au mai bun și să-și depășească limitele”, mărturisește Bogdan Găvază.

5. -imagine fara descriere- (scoala-romaneasca-haga---reportaj-5_22594700.jpg)

6. -imagine fara descriere- (scoala-romaneasca-haga---reportaj-6_02804300.jpg)

Parteneriatele dezvoltate de școală confirmă amploarea acestei misiuni. De la colaborări cu alte școli de weekend din diaspora și instituții educaționale din România, până la parteneriate cu Universitatea „Babeș-Bolyai”, Ministerul Educației din România, Ambasada României în Olanda și diverse instituții europene, fiecare inițiativă întărește ideea unei comunități unite în jurul limbii și culturii românești.

Povești care dau sens misiunii

Dincolo de statistici și colaborări, impactul școlii este vizibil în poveștile copiilor.

„Un exemplu care rămâne puternic în memoria mea este întrebarea adresată de un copil unui scriitor invitat la bibliotecă: «Cum pot să devin scriitor?» În acea întrebare am regăsit sensul profund al misiunii noastre: de a planta semințe care să germineze în visuri și vocații personale”, povestește directorul.

Un alt caz este cel al Adelinei, o elevă care, inspirată de poezia românească, a scris un poem în neerlandeză. Textul său i-a adus titlul de Tânăr Poet al orașului Haga, demonstrând că păstrarea identității nu limitează, ci stimulează creativitatea și deschiderea către lume.

7. -imagine fara descriere- (scoala-romaneasca-haga---reportaj-7_52484000.jpg)

8. -imagine fara descriere- (scoala-romaneasca-haga---reportaj-8_31961700.jpg)

Părinții – ambasadori ai identității românești

Implicarea părinților este considerată fundamentală. Dacă școala oferă cadrul, părinții sunt cei care dau continuitate procesului educațional acasă.

„Rolul părinților este fundamental. În mod natural, limba principală a copilului devine cea a școlii zilnice, deoarece copilul caută apartenența la grupul social de vârstă. Însă părintele rămâne prima școală non-formală, iar prin perseverența și exemplul personal oferă rădăcini și aripi”, explică Bogdan Găvază.

Pentru a-i sprijini, școala organizează ateliere, evenimente culturale și proiecte comune, transformând fiecare părinte într-un ambasador al identității românești, care duce mai departe limba și cultura prin exemplul propriu.

9. -imagine fara descriere- (scoala-romaneasca-haga---reportaj-9_43798500.jpg)

10. -imagine fara descriere- (scoala-romaneasca-haga---reportaj-10_90664200.jpg)

Privind spre viitor

Viitorul educației românești în diaspora se conturează cu optimism. „Privesc viitorul cu încredere. Cred că școlile românești de weekend au potențialul de a deveni o adevărată rețea internațională, un ecosistem de sprijin între părinți, profesori și comunități”, spune directorul.

Școala Românească din Haga nu se limitează doar la cursurile pentru copii. În paralel, organizează și proiecte dedicate adulților, cum ar fi întâlniri pe teme de leadership și antreprenoriat în capitale europene precum Paris, Bruxelles și Haga.

Un pas important pentru vizibilitatea educației în limba română îl reprezintă și obținerea licenței pentru TEDx Diaspora ED, primul eveniment TEDx în limba română dedicat exclusiv educației. Evenimentul va avea loc la Bruxelles, în octombrie 2026, și va reuni personalități marcante precum ministrul Daniel David și cosmonautul Dorin Prunariu. „Această inițiativă reprezintă un pas major pentru vizibilitatea internațională a educației în limba română și pentru crearea unui dialog global despre rolul educației în diaspora”, subliniază Bogdan Găvază.

11. -imagine fara descriere- (scoala-romaneasca-haga---reportaj-11_28102500.jpg)

12. -imagine fara descriere- (scoala-romaneasca-haga---reportaj-12_91819600.jpg)

O școală care construiește punți între lumi

La peste un deceniu de la înființare, Școala Românească din Haga s-a transformat într-un reper nu doar pentru comunitatea locală, ci și pentru diaspora românească din Europa. Prin lecții de limbă, activități culturale și proiecte inovatoare, a reușit să creeze o comunitate vie, care demonstrează că identitatea nu este o povară, ci o resursă.

Copiii care trec pragul acestei școli cresc nu doar cu două limbi, ci și cu două lumi interioare – cea românească și cea europeană. Iar părinții găsesc aici confirmarea că, dincolo de distanțe, limba și cultura rămân punți de legătură între generații.

13. -imagine fara descriere- (scoala-romaneasca-haga---reportaj-13_74603300.jpg)

14. -imagine fara descriere- (scoala-romaneasca-haga---reportaj-15_68624500.jpg)

15. -imagine fara descriere- (scoala-romaneasca-haga---reportaj-14_64985600.jpg)

--

Acest material a fost realizat pe baza informațiilor oferite de reprezentanții Școlii Românești din Haga.

Foto: Școala Românească din Haga

