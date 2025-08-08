Data publicării:

Creșă de lux, dar servicii josnice. Semnal de alarmă pentru părinți, după ce o româncă și-a găsit copilul plin de sânge

Autor: Alexandra Curtache | Categorie: Stiri
Un tată a uitat sa își lase fiica la creșă. Copila, de nici un an de zile, a găsită moartă în mașină / Foto: Pixabay
Un tată a uitat sa își lase fiica la creșă. Copila, de nici un an de zile, a găsită moartă în mașină / Foto: Pixabay

O româncă stabilită în Belgia a povestit coșmarul prin care a trecut după ce și-a dat copilul la două creșe considerate sigure. În ambele cazuri, a trăit momente de groază și trage acum un semnal de alarmă pentru alți părinți.

O mamă româncă stabilită în Belgia, pe nume Alexandra, a povestit într-un videoclip postat pe TikTok experiența traumatizantă prin care a trecut în încercarea de a-i oferi copilului ei o educație timpurie într-un mediu sigur. Ce a început ca o decizie aparent normală, înscrierea copilului la creșă, s-a transformat într-un coșmar care a lăsat urme adânci în sufletul femeii.

Primul incident s-a petrecut la o creșă unde copilul Alexandrei, Filip, a fost înscris de mai bine de zece luni. Într-o dimineață, în timp ce se afla la muncă, femeia a primit un mesaj sec: „Vino să-ți iei copilul și de mâine creșa se închide!”

Inițial, nimeni nu i-a oferit un motiv clar. Ulterior, a aflat din presă că unitatea de învățământ fost închisă după ce o îngrijitoare a reclamat că micuții erau hrăniți cu mâncare expirată. O realitate greu de acceptat pentru orice părinte, mai ales când e vorba de copii între 3 luni și 2 ani și jumătate.

„Totul a fost ok până la vreo 10 luni de mers la creșă... apoi am fost anunțată prin mail că trebuie să-mi iau copilul. De la știri am aflat că se dădea mâncare expirată copiilor. Una dintre îngrijitoare a denunțat tot”, a declarat Alexandra în videoclip.

„Am ajuns acolo, avea bluza plină de sânge”

După această experiență, Alexandra a decis să-și înscrie copilul la o altă creșă, una cu renume, privată, prezentă în trei orașe din Belgia. Deși costurile lunare depășeau 650 de euro, mai mult decât chiria familiei, femeia a considerat că merită pentru a avea liniștea că fiul ei este în siguranță.

Dar liniștea s-a destrămat rapid.

Fiind însărcinată în șapte luni cu al doilea copil, Karla, Alexandra a primit un telefon alarmant de la creșă: copilul trebuia luat de urgență și dus la spital. Incapabilă să conducă, și-a sunat soțul, iar împreună au mers să-l recupereze pe Filip.

„Când am ajuns acolo, băiatul avea bluza plină de sânge. Avea un plasture mic la bărbie. Am întrebat ce s-a întâmplat și au zis că nu știu, pentru că nu au fost acolo”, povestește mama cu durere.

La spital, după ce plasturele i-a fost îndepărtat, părinții au aflat dimensiunea reală a accidentului: copilul avea bărbia spartă și a fost cusut pe loc.

Reacții șocante din partea creșei

După incident, Alexandra a cerut explicații de la personalul creșei, însă a primit același răspuns evaziv: „Nu știm ce s-a întâmplat.” Mai mult, directoarea instituției a refuzat un dialog imediat, sugerând că va discuta cu ea abia peste două săptămâni, când va avea timp.

„Plăteam o grămadă de bani pe creșă și mi se spune că nu era nimeni acolo? Directoarea mi-a zis că vorbim peste două săptămâni, când are timp…”, a adăugat femeia, vizibil afectată.

În urma acestui episod, Alexandra a decis să meargă mai departe și să depună o reclamație oficială, la îndemnul unei instituții belgiene specializate în protecția copiilor.

Semnal de alarmă pentru părinți

Clipul postat pe TikTok de Alexandra a devenit viral, iar sute de părinți au comentat cu revoltă și empatie, mulți dintre ei mărturisind experiențe similare trăite în Belgia sau alte țări europene.

Românca speră ca mărturia ei să ajute alte mame să fie mai atente în alegerea unei creșe și să ceară explicații clare ori de câte ori apar semne de întrebare.

„Nu vreau ca alte mame să treacă prin ce am trecut eu. E o traumă să-ți vezi copilul în halul ăla și să nu ți se spună nimic clar. Vreau doar ca lucrurile să se schimbe”, a încheiat Alexandra.

Până la această oră, nu a fost făcută publică o reacție oficială din partea conducerii creșei sau a autorităților locale. Situația este în continuare investigată, iar cazul ridică semne de întrebare serioase legate de supravegherea și siguranța în instituțiile de îngrijire a copiilor din Belgia. 

@alecsaalecsandraaa Sper să vă ajute experiența mea! #viatainbelgia #mamiciinbelgia #mamicipetiktok #pentrutine #mamici #cresa #copii #pentrumame ♬ sunet original - Alecsa Alecsandra

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Creșă de lux, dar servicii josnice. Semnal de alarmă pentru părinți, după ce o româncă și-a găsit copilul plin de sânge
08 aug 2025, 11:39
O coafeză româncă din Italia s-a trezit cu poliția la ușă, după ce a fost reclamată de vecini. Amenda primită de femeie
08 aug 2025, 10:19
Doi români au fost declarați nevinovați, după ce fătul lor născut prematur a fost găsit în congelator
31 iul 2025, 18:22
Cu geaca plină de mici, slănină și brânză, la 26 de grade! Trei români au fost prinși furând dintr-un magazin românesc din Anglia
30 iul 2025, 18:34
Accident oribil în Spania. O familie tânără, de români, și-a pierdut cei trei copii de 8 luni, 2 ani și 4 ani. Sunt trei zile de doliu în localitate
29 iul 2025, 14:36
Marea problemă a românilor din Italia: „Aici avem locuri de muncă, dar găsim foarte greu apartamente de închiriat”
28 iul 2025, 18:34
ParintiSiPitici.ro
„Nu este obraznic, ci genial!” 8 comportamente „exasperante” ale copilului care arată că are o inteligență ridicată
08 aug 2025, 20:17
Adevărul despre întoarcerea românilor ”acasă”. Cine sunt cei care ”rămân acolo, își iau o casă, își fac un rost”. Modelul Ungariei și Poloniei
28 iul 2025, 15:41
Victor Ionescu, invitat la ”Născuți în diaspora”
28 iul 2025, 12:49
S-a aflat cum a murit românca găsită fără viață într-un apartament din Sardinia
25 iul 2025, 09:20
Gabriela Ferguson și școala românească din Cardiff: De la educația copiilor, la o rețea de sprijin pentru româncele din diaspora
24 iul 2025, 08:37
Un român a cucerit Essex-ul cu pizza făcută într-o rulotă: „Parcarea unde ne-am așezat s-a transformat într-o Mică Românie”
24 iul 2025, 08:41
Ce faci dacă pensia întârzie prea mult după ani de muncă în Italia și România? Iată cum poți verifica dacă angajatorul ți-a plătit contribuțiile
23 iul 2025, 12:07
De la muncitor necalificat la afacere de 7 milioane de lire sterline. Povestea incredibilă a unui român din Dej
23 iul 2025, 09:57
O româncă povestește despre munca într-un country club din America: „Nu ai voie să obosești... totul trebuie să pară perfect”
22 iul 2025, 11:02
Crima din Italia. Românca Alina a murit asfixiată. Ucigașul ei riscă închisoarea pe viață
18 iul 2025, 21:28
Cum arată sistemul de sănătate din Marea Britanie. Român: Mi-au zis că mă sună ei în vreo două luni...
18 iul 2025, 14:08
”Nici nu au mai îndrăznit să spună”. Realitatea copiilor români născuți în Italia. Ce fel de cetățeni spun că sunt
17 iul 2025, 11:55
O româncă din Italia a găsit puterea să-și denunțe fostul iubit, după ani de abuzuri și imagini intime publicate pe internet
15 iul 2025, 21:52
Record la cel mai mare festival românesc din America. Câte persoane au participat - Galerie foto
15 iul 2025, 11:39
O româncă a murit strivită de un tractor. Sistemul agricol din Italia, criticat că nu oferă siguranță muncitorilor
14 iul 2025, 20:05
Tradițiile românești, sărbătorite cu suflet la Școala Românească din Cardiff: "Vrem ca tinerii să simtă că nu sunt singuri și că rădăcinile lor contează”
14 iul 2025, 16:01
Țara în care se mută românii din Marea Britanie, cu salarii aproape triple, dar chirii cam la fel. ”Salariile nu au crescut odată cu explozia de prețuri din Londra”
14 iul 2025, 15:36
Ștefan Vișinescu, povestea unei cariere construite între ADN-ul uman și spiritul comunitar
14 iul 2025, 12:32
Școala românească EuropaNova Bruxelles: Lecții de limba română, tradiție și identitate în inima Europei (reportaj)
13 iul 2025, 13:36
Educația în limba română în diaspora: Între realitate, percepție și viitor
09 iul 2025, 14:47
De la manuale cărate cu valiza, la clase pline de copii: Școala Românească din Cipru, locul unde dorul de țară prinde glas (partea 2)
09 iul 2025, 14:16
Casa unei românce a fost incendiată în timp ce era în vacanță în Italia cu iubitul ei. Un vecin a murit
08 iul 2025, 11:45
De la manuale cărate cu valiza, la clase pline de copii: Școala Românească din Cipru, locul unde dorul de țară prinde glas (partea 1)
07 iul 2025, 14:33
Român împușcat în Italia: Trupul bărbatului a fost găsit fără viață într-o fermă
07 iul 2025, 10:57
Mii de copii români din diaspora, în tabere gratuite din România. Gheorghe Cârciu: Este un proiect care ar trebui intensificat
04 iul 2025, 14:00
Căldura face ravagii: Un muncitor român a murit după o zi în condiții extreme la muncă
03 iul 2025, 22:04
Camelia Baciu, despre identitatea copiilor români din diaspora: "Este o durere pe care o port în suflet. O bătălie" - VIDEO
02 iul 2025, 22:30
Loredana Elena Chimu a fost dată dispărută împreună cu cei doi copii ai săi minori
02 iul 2025, 22:10
Strigătul scriitoarei Cameliei Baciu, româncă din diaspora: E o durere pe care o port în suflet, o bătălie pe care o duc de ani de zile
02 iul 2025, 13:33
Limba română, între identitate și uitare: Ce aleg românii din diaspora?
22 iun 2025, 19:48
Pedeapsa primită de românul din Germania care și-a zidit fosta iubită în peretele barului lor
27 iun 2025, 22:29
România care nu se vede: Mii de copii români din Spania, prinși între performanțe școlare și birocrație - VIDEO
27 iun 2025, 14:37
Drama unei românce din Italia, terorizată de fostul soț: a fost răpită dintr-un adăpost protejat
27 iun 2025, 10:49
Incident grav în Italia: O fetiță româncă de 13 ani a sărit pe fereastră după o ceartă cu părinții
25 iun 2025, 13:16
Cum arată generația de copii români crescuți în diaspora. Scriitoarea Laura Dragomir: „Comunitatea noastră arată total diferit în prezent”
24 iun 2025, 14:33
Limba română, punte între generații: La Școala Românească din Amsterdam, limba, cultura și prietenia se învață împreună (REPORTAJ)
24 iun 2025, 12:48
Atenționare de călătorie pentru românii care tranzitează sau intenționează să se deplaseze în Slovenia
23 iun 2025, 22:54
O româncă a fost mutilată pe viață de o italiancă, în timp ce se plimba prin parc
20 iun 2025, 22:26
Copiii românilor din diaspora, prinși între două lumi. Claudia Puiu-Barraud: "Nu putem pune totul pe umerii familiei"
20 iun 2025, 13:25
Trei tipuri de copii români crescuți în diaspora. Claudia Puiu-Barraud: „Categoria a treia mi se pare cea mai periculoasă. Și sunt mulți!” / VIDEO
19 iun 2025, 16:57
Soluție din Franța pentru românii din diaspora: Sate întregi, în ruină, pot fi puse la dispoziție
19 iun 2025, 14:59
Cursuri, tabere, serbări: cum îşi menţin românii din Canada cultura vie – partea 2
18 iun 2025, 22:45
Proteste violente anti-români în Ballymena, după o tentativă de viol. ”Un român avea o spălătorie, i-a fost incendiată... A pierdut tot, fără vină”
18 iun 2025, 14:14
Româncă revoltată după ce poliția i-a amendat copilul pentru că era „prea mare” să se dea în leagăn
17 iun 2025, 23:09
Criza care bate la ușa României. Mai sunt doar ”câțiva ani”: Doamne ferește să ajungem într-un colaps
17 iun 2025, 14:44
Cum își pierde România copiii din diaspora, capcane incredibile. ”Spuneți-le celor din Europa: Nu faceți cărți de identitate copiilor, ci pașaport cu domiciliul în străinătate”
17 iun 2025, 14:41
Cele mai noi știri
acum 9 minute
Record greu de bătut: Avram Iancu a traversat toată Europa înot, fără costum de neopren
acum 13 minute
Femeie, înjunghiată de un necunoscut pe stradă, în București
acum 28 de minute
Ofensivă secretă ordonată de Trump: Pentagonul ar urma să atace cartelurile de droguri din America Latină. Președintele Maduro, în centrul acuzațiilor
acum 1 ora 25 minute
Guvernul Bolojan vrea să limiteze retragerea banilor din Pilonul II de pensii. Bogdan Chirieac: Este pur și simplu groaznic! Sunt banii oamenilor economisiți de o viață
acum 1 ora 38 minute
Românii din Cernăuți fac apel la Țoiu ca Ucraina să nu le închidă școlile românești: Dacă nu vom avea şcoală, nu vom avea nici biserică, nici identitatea noastră
acum 1 ora 59 minute
Mărturie cutremurătoare a unei tinere salvate de la înec de un polițist român aflat în concediu, în Creta: În acea clipă critică, doar el a făcut asta! - Foto în articol
acum 2 ore 0 minute
Zelenski nu acceptă cedări teritoriale fără referendum național, deși americanii și rușii negociază un acord pentru summit-ul Trump-Putin
acum 2 ore 39 minute
Lovitură pentru Untold 2025. De ce și-au anulat Paraziții și Vama concertele la festivalul de la Cluj
Cele mai citite știri
pe 7 August 2025
Elena Lasconi sfidează conducerea USR. Decizie în ziua înmormântării lui Ion Iliescu / foto în articol
pe 7 August 2025
Risc major pentru USR după decizia lui Dominic Fritz privindu-l pe Ion Iliescu. Ce urmează pentru Nicușor Dan
pe 7 August 2025
Gafă la Untold 2025. Momentul petrecut pe scena principală i-a lăsat mască pe festivalieri - Video
pe 7 August 2025
Viitură pe Transfăgărășan, zeci de autoturisme sunt blocate
pe 7 August 2025
Emil Constantinescu: Acest om nu a fost înmormântat cu onoruri naționale, dar sute de mii de români au participat la adunarea de doliu din Piața Revoluției
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel