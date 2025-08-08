Creșă de lux, dar servicii josnice. Semnal de alarmă pentru părinți, după ce o româncă și-a găsit copilul plin de sânge

O româncă stabilită în Belgia a povestit coșmarul prin care a trecut după ce și-a dat copilul la două creșe considerate sigure. În ambele cazuri, a trăit momente de groază și trage acum un semnal de alarmă pentru alți părinți.

O mamă româncă stabilită în Belgia, pe nume Alexandra, a povestit într-un videoclip postat pe TikTok experiența traumatizantă prin care a trecut în încercarea de a-i oferi copilului ei o educație timpurie într-un mediu sigur. Ce a început ca o decizie aparent normală, înscrierea copilului la creșă, s-a transformat într-un coșmar care a lăsat urme adânci în sufletul femeii.

Primul incident s-a petrecut la o creșă unde copilul Alexandrei, Filip, a fost înscris de mai bine de zece luni. Într-o dimineață, în timp ce se afla la muncă, femeia a primit un mesaj sec: „Vino să-ți iei copilul și de mâine creșa se închide!”

Inițial, nimeni nu i-a oferit un motiv clar. Ulterior, a aflat din presă că unitatea de învățământ fost închisă după ce o îngrijitoare a reclamat că micuții erau hrăniți cu mâncare expirată. O realitate greu de acceptat pentru orice părinte, mai ales când e vorba de copii între 3 luni și 2 ani și jumătate.

„Totul a fost ok până la vreo 10 luni de mers la creșă... apoi am fost anunțată prin mail că trebuie să-mi iau copilul. De la știri am aflat că se dădea mâncare expirată copiilor. Una dintre îngrijitoare a denunțat tot”, a declarat Alexandra în videoclip.

„Am ajuns acolo, avea bluza plină de sânge”

După această experiență, Alexandra a decis să-și înscrie copilul la o altă creșă, una cu renume, privată, prezentă în trei orașe din Belgia. Deși costurile lunare depășeau 650 de euro, mai mult decât chiria familiei, femeia a considerat că merită pentru a avea liniștea că fiul ei este în siguranță.

Dar liniștea s-a destrămat rapid.

Fiind însărcinată în șapte luni cu al doilea copil, Karla, Alexandra a primit un telefon alarmant de la creșă: copilul trebuia luat de urgență și dus la spital. Incapabilă să conducă, și-a sunat soțul, iar împreună au mers să-l recupereze pe Filip.

„Când am ajuns acolo, băiatul avea bluza plină de sânge. Avea un plasture mic la bărbie. Am întrebat ce s-a întâmplat și au zis că nu știu, pentru că nu au fost acolo”, povestește mama cu durere.

La spital, după ce plasturele i-a fost îndepărtat, părinții au aflat dimensiunea reală a accidentului: copilul avea bărbia spartă și a fost cusut pe loc.

Reacții șocante din partea creșei

După incident, Alexandra a cerut explicații de la personalul creșei, însă a primit același răspuns evaziv: „Nu știm ce s-a întâmplat.” Mai mult, directoarea instituției a refuzat un dialog imediat, sugerând că va discuta cu ea abia peste două săptămâni, când va avea timp.

„Plăteam o grămadă de bani pe creșă și mi se spune că nu era nimeni acolo? Directoarea mi-a zis că vorbim peste două săptămâni, când are timp…”, a adăugat femeia, vizibil afectată.

În urma acestui episod, Alexandra a decis să meargă mai departe și să depună o reclamație oficială, la îndemnul unei instituții belgiene specializate în protecția copiilor.

Semnal de alarmă pentru părinți

Clipul postat pe TikTok de Alexandra a devenit viral, iar sute de părinți au comentat cu revoltă și empatie, mulți dintre ei mărturisind experiențe similare trăite în Belgia sau alte țări europene.

Românca speră ca mărturia ei să ajute alte mame să fie mai atente în alegerea unei creșe și să ceară explicații clare ori de câte ori apar semne de întrebare.

„Nu vreau ca alte mame să treacă prin ce am trecut eu. E o traumă să-ți vezi copilul în halul ăla și să nu ți se spună nimic clar. Vreau doar ca lucrurile să se schimbe”, a încheiat Alexandra.

Până la această oră, nu a fost făcută publică o reacție oficială din partea conducerii creșei sau a autorităților locale. Situația este în continuare investigată, iar cazul ridică semne de întrebare serioase legate de supravegherea și siguranța în instituțiile de îngrijire a copiilor din Belgia.

