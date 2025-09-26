€ 5.0772
|
$ 4.3460
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 15:01 26 Sep 2025 | Data publicării: 14:42 26 Sep 2025

EXCLUSIV Cum poate România "să profite" de pe urma medicilor, IT-iștilor sau inginerilor din diaspora. E.S. George Bologan, soluții
Autor: Ciprian Cotu

Cum poate România "să profite" de pe urma medicilor, IT-iștilor sau inginerilor din diaspora. E.S. George Bologan, soluții Foto: Pixabay
 

Ambasadorul George Gabriel Bologan a menționat soluțiile prin care România poate să valorifice resursa intelectuală a compatrioților noștri din diaspora.

E.S. George Gabriel Bologan, ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran de Malta, a vorbit despre cum se poate valorifia resursa intelectuală din diaspora, în cadrul Macro-dezbaterii "Născuți în diaspora - drumul spre consolidarea identității culturale".

E.S. George Gabriel Bologan: O primă măsură de valorificare a resursei intelectuale

”Ca o primă măsură de valorificare a resursei intelectuale, dacă îmi aduc bine aminte, am menționat acest lucru și în ultima noastră întâlnire, cred că, din punct de vedere pragmatic, ar fi bine ca în fiecare județ să existe o listă cu cei care fac parte din diferite categorii profesionale și să li se propună să colaboreze, în funcție de calificări.

De exemplu, să colaboreze la dezvoltarea județului de origine. Nu este vorba despre patriotism local, ci despre ethos, despre emoție și o datorie morală a fiecăruia dintre noi, față de înaintași. Este vorba de o conexiune cu originile, ca să folosesc un termen la modă.

De asemenea, la nivel central, cred că ar fi util ca universitățile, instituțiile de cercetare, care mai sunt, clinicile, pentru că avem foarte mulți medici, să dețină baze de date și chiar să ofere posibilitatea înscrierii continue, prin generarea de platforme online specifice, care, bine-nțeles, să protejeze și datele personale. Realizarea de rețele virtuale și tematice poate să fie o soluție concretă, despre cum ar putea să fie implicați compatrioții noștri, care au reușit să se afirme, în sectoare, precum cultura, avem foarte mulți artiști, cercetarea științifică, medicina, tehnologia, IT-ul etc. 

Resursa intelectuală a României, vector important în diaspora

În afara țării, resursa intelectuală a României, așa cum a menționat doamna Mireille Rădoi, poate să devină un vector important, pentru misiunile diplomatice și oficiile consulare, atât la nivel de reprezentativitate a comunității, cât și realizarea de evenimente de diplomație culturală, științifică. Prin reputația compatrioților noștri se pot construi punți de încredere și colaborare sectorială, între state partenere. Comunitatea românească, în multe țări, poate cimenta relațiile economice și politice cu România.

Orice alianță funcționează, cel mai bine, când este vinculată de elementul uman. Aici putem pune în valoare prezența compatrioților noștri, în diferite sfere de activitate”, a spus E.S. George Gabriel Bologan, ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran de Malta, la Macro-dezbaterea "Născuți în diaspora - drumul spre consolidarea identității culturale", organizată de ȘtiriDiaspora.ro.

Vezi mai mult în video de mai jos:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

diaspora
Născuți în diaspora
medici
artisti
ambasador george bologan
macro-dezbatere nascuti in diaspora
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
România negociază cu Ucraina producția de drone prin mecanismul SAFE al UE — Reuters
Publicat acum 18 minute
Câți români au murit pe șosele în ultimii 5 ani. Titi Aur: Pentru autorități, nu contează!
Publicat acum 22 minute
Deversări controlate la Vidraru. Apele Române, informații pentru cetățenii din aval de baraj
Publicat acum 35 minute
Ce reducere vor avea studenții la tren în noul an universitar. Anunțul CFR
Publicat acum 45 minute
Danemarca nu are de gând să invoce articolul 4 al NATO, după ce incursiunea unei drone a închis aeroportul din Copenhaga
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Sep 2025
Miruță, un ministru de noaptea minții! Dovada, azi de față cu muncitorii de la Damen
Publicat pe 24 Sep 2025
Horoscop 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 24 Sep 2025
Culisele amânării de la CCR pe legea pensiilor speciale. Diana Tache: Data de 10 octombrie este mai importantă
Publicat pe 24 Sep 2025
Singura lege declarată astăzi constituţională de CCR. Sesizările pe celelalte 3 legi, amânate pentru 8 octombrie
Publicat acum 19 ore si 53 minute
Bani cash, strict necesari în fiecare locuință. Elena Cristian traduce mesajul lui Mugur Isărescu
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close