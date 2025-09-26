E.S. George Gabriel Bologan, ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran de Malta, a vorbit despre cum se poate valorifia resursa intelectuală din diaspora, în cadrul Macro-dezbaterii "Născuți în diaspora - drumul spre consolidarea identității culturale".

E.S. George Gabriel Bologan: O primă măsură de valorificare a resursei intelectuale

”Ca o primă măsură de valorificare a resursei intelectuale, dacă îmi aduc bine aminte, am menționat acest lucru și în ultima noastră întâlnire, cred că, din punct de vedere pragmatic, ar fi bine ca în fiecare județ să existe o listă cu cei care fac parte din diferite categorii profesionale și să li se propună să colaboreze, în funcție de calificări.

De exemplu, să colaboreze la dezvoltarea județului de origine. Nu este vorba despre patriotism local, ci despre ethos, despre emoție și o datorie morală a fiecăruia dintre noi, față de înaintași. Este vorba de o conexiune cu originile, ca să folosesc un termen la modă.

De asemenea, la nivel central, cred că ar fi util ca universitățile, instituțiile de cercetare, care mai sunt, clinicile, pentru că avem foarte mulți medici, să dețină baze de date și chiar să ofere posibilitatea înscrierii continue, prin generarea de platforme online specifice, care, bine-nțeles, să protejeze și datele personale. Realizarea de rețele virtuale și tematice poate să fie o soluție concretă, despre cum ar putea să fie implicați compatrioții noștri, care au reușit să se afirme, în sectoare, precum cultura, avem foarte mulți artiști, cercetarea științifică, medicina, tehnologia, IT-ul etc.

Resursa intelectuală a României, vector important în diaspora

În afara țării, resursa intelectuală a României, așa cum a menționat doamna Mireille Rădoi, poate să devină un vector important, pentru misiunile diplomatice și oficiile consulare, atât la nivel de reprezentativitate a comunității, cât și realizarea de evenimente de diplomație culturală, științifică. Prin reputația compatrioților noștri se pot construi punți de încredere și colaborare sectorială, între state partenere. Comunitatea românească, în multe țări, poate cimenta relațiile economice și politice cu România.

Orice alianță funcționează, cel mai bine, când este vinculată de elementul uman. Aici putem pune în valoare prezența compatrioților noștri, în diferite sfere de activitate”, a spus E.S. George Gabriel Bologan, ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran de Malta, la Macro-dezbaterea "Născuți în diaspora - drumul spre consolidarea identității culturale", organizată de ȘtiriDiaspora.ro.

Vezi mai mult în video de mai jos: