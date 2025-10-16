A mers într-un bar să sărbătorească și s-a trezit complet oarbă: povestea cutremurătoare a unei femei

O seară obișnuită de distracție s-a transformat într-un coșmar pentru o femeie din Brazilia. Radharani Domingos, un designer de interioare în vârstă de 43 de ani, s-a trezit complet oarbă după ce a băut un cocktail într-un bar din Sao Paulo.

După 18 zile de suferință și 15 zile de spitalizare, medicii au confirmat că femeia a fost victima unei intoxicații severe cu metanol, o substanță toxică folosită ilegal în unele băuturi alcoolice.

Sărbătoare transformată în tragedie

Totul a început pe 19 septembrie, când Radharani Domingos a mers la barul Ministrão pentru a sărbători ziua de naștere a unui prieten. A comandat o băutură tradițională braziliană, o caipirinha, preparată cu cachaça, zahăr, lime și gheață. A doua zi, femeia s-a simțit brusc rău, iar vederea i s-a deteriorat rapid.

„De ce se manipulează băutura?! M-au otrăvit și otrăvesc alți oameni. Este dezgustător să comanzi caipirinha și să iei metanol”, a declarat Radharani pentru postul Fantástico al rețelei G1.

Barul unde a fost servită băutura a fost între timp închis, iar autoritățile investighează posibila folosire ilegală de alcool contrafăcut.

O luptă pentru supraviețuire

După ce starea ei s-a agravat, Radharani a fost dusă la urgență, apoi transferată la terapie intensivă. Medicii au suspectat inițial un accident vascular cerebral, însă testele ulterioare au arătat că organismul ei conținea metanol, o substanță extrem de toxică.

Sora femeii, Lalita Domingos, a declarat că diagnosticul a fost confirmat abia după 10 zile de la internare. „A fost un șoc pentru toți. Nimeni nu se aștepta la așa ceva de la o simplă băutură”, a spus ea.

După 15 zile petrecute în spital, femeia a fost externată, însă viața ei s-a schimbat complet.

„O mică ușurare de a părăsi mediul spitalicesc după 15 zile și o mică panică. Eram foarte activă acasă, foarte activă în viață și apoi ești nevoită dintr-o dată să te oprești, total dependentă. Nu pot descrie...”, a mărturisit Radharani.

Autoritățile braziliene, în alertă

Cazul Radharani Domingos este doar unul dintre cele 225 confirmate de otrăvire cu metanol în Brazilia, majoritatea în statul Sao Paulo. Ministrul Sănătății, Alexandre Padilha, a numit situația „anormală și fără precedent în istoria țării”.

„Sfătuiesc pe toată lumea să evite produsele distilate, în special cele incolore, cu excepția cazului în care sunt siguri de originea lor. Acestea nu sunt produse esențiale”, a declarat ministrul.

Metanolul este uneori amestecat ilegal în băuturile alcoolice de către producători neautorizați, pentru că este mult mai ieftin decât alcoolul etilic folosit în mod legal. Însă, ingerat chiar și în cantități mici, metanolul poate fi fatal sau poate provoca leziuni grave, inclusiv orbire permanentă.

Ce face metanolul în organism

Potrivit dr. Christopher Morris, lector la Universitatea Newcastle, metanolul este transformat în organism într-o substanță care acționează similar cianurii.

„Aceasta oprește producția de energie în celule, iar creierul și ochii sunt foarte vulnerabili. Expunerea la niveluri ridicate de metanol duce adesea la deteriorarea vederii sau la orbire permanentă”, a explicat medicul pentru BBC.

Dr. Knut Erik Hovda, de la Médecins Sans Frontières (MSF), a adăugat că, dacă victima ajunge la spital suficient de repede, efectele pot fi atenuate.

„Cel mai important antidot este alcoolul obișnuit”, a spus specialistul. Totuși, în multe cazuri, pacienții nu ajung la timp pentru a primi tratamentul necesar.

Cum vă puteți proteja

Experții avertizează că metanolul este uneori adăugat în băuturi „din motive de profit”, mai ales în zonele turistice. Ministerul britanic de Externe recomandă călătorilor „să fie extrem de atenți atunci când li se oferă sau cumpără băuturi alcoolice. Dacă etichetele, mirosul sau gustul par suspecte, nu beți”.

Tragedia Radharani Domingos a devenit un avertisment public în Brazilia, dar și la nivel internațional: un moment de neatenție la un pahar de sărbătoare poate costa vederea, sănătatea sau chiar viața.