„În momentul în care am început să facem evenimente de 1 Iunie, au venit foarte mulți copii. Noi am făcut niște repetiții prin parcuri. Apoi, primăriile ne-au dat diferite spații. Când s-a organizat cursul de limbă română, atunci a fost total diferit. Au putut să facă mai multe activități sub o singură sferă. Au făcut și 8 Martie, și Crăciunul, și așa mai departe. Noi mai făceam pe la biserică. În Tenerife, cel mai mult se vorbește românește duminica, la biserică.

Vorbind despre experiența fiicei sale (citește aici), Ana Liliana Ionescu a concluzionat: ”Sunt lucruri atât de sensibile pe care noi, cei de acasă, trebuie să le transmitem copiilor. Nu neapărat legătura cu bunica, cu unchiul, deși și ele sunt importante, evident. Avem educația, avem limba – foarte important – avem valori, pe care trebuie neapărat să le dăm mai departe. Prin ele putem să legăm comunitatea noastră și să facem întâlniri și evenimente în care să vorbim mereu”, a explicat Ana Liliana Ionescu.