Data publicării: 08:15 18 Oct 2025

EXCLUSIV Cum reușesc românii din Tenerife să-și păstreze rădăcinile: Sunt lucruri sensibile. Nu relația cu bunica, cu unchiul...
Autor: Alexandra Firescu

spania-oras_01269900 Sursa: Pexels
 

În inima comunității românești din Tenerife, Ana Liliana Ionescu vorbește despre „lucrurile sensibile care ne unesc” și care "trebuie transmise mai departe copiilor".

DC Media Group a organizat, pe 17 octombrie 2025, cea de-a cincea ediție a dezbaterii „România în Diaspora”, parte a proiectului „Limba noastră, povestea noastră”. Evenimentul s-a desfășurat în format hibrid, începând cu ora 13:00 (ora României).

Dezbaterea a fost transmisă LIVE pe platformele online DCNews TV, DC News și Știri Diaspora, precum și pe canalele oficiale de YouTube ale DC News și Știri Diaspora. Transmisiunea este disponibilă și în secțiunea Dezbateri din cadrul rubricii proiectului „Limba noastră, povestea noastră”, publicată pe site-ul www.stiridiaspora.ro. Ana Liliana Ionescu, președintele Asociației Edificando Sueños por la Igualdad, Equidad y el Desarrollo del Ser Humano din Tenerife, Spania, a vorbit despre modul în care limba română, tradițiile și valorile culturale contribuie la consolidarea comunității românești din străinătate chiar și în cele mai neașteptate situații de viață sau domenii. Acestea a definit limba și valorile ca "lucruri sensibile pe care noi cei de acasă, trebuie să le transmitem copiilor".

"Limba pe care o ai tu din familie, te lovești de ea într-un loc în care nici nu-ți imaginezi"

„În momentul în care am început să facem evenimente de 1 Iunie, au venit foarte mulți copii. Noi am făcut niște repetiții prin parcuri. Apoi, primăriile ne-au dat diferite spații. Când s-a organizat cursul de limbă română, atunci a fost total diferit. Au putut să facă mai multe activități sub o singură sferă. Au făcut și 8 Martie, și Crăciunul, și așa mai departe. Noi mai făceam pe la biserică. În Tenerife, cel mai mult se vorbește românește duminica, la biserică.

Vorbind despre experiența fiicei sale (citește aici), Ana Liliana Ionescu a concluzionat: ”Sunt lucruri atât de sensibile pe care noi, cei de acasă, trebuie să le transmitem copiilor. Nu neapărat legătura cu bunica, cu unchiul, deși și ele sunt importante, evident. Avem educația, avem limba – foarte important – avem valori, pe care trebuie neapărat să le dăm mai departe. Prin ele putem să legăm comunitatea noastră și să facem întâlniri și evenimente în care să vorbim mereu”, a explicat Ana Liliana Ionescu.

VEZI TOATĂ DEZBATEREA AICI:
 
 

