Data actualizării: 11:45 15 Ian 2026 | Data publicării: 11:45 15 Ian 2026

EXCLUSIV Carina Gagiu, împinsă din țară de ”nu aveți ce să faceți în România”, descrie haosul în care a ajuns în Franța: Sunt foarte reci
Autor: Roxana Neagu

paris franta foto pexels

Carina Gagiu se află de 8 ani în Franța, timp în care a cunoscut tot ce nu-i place.

 

Carina Gagiu se află de 8 ani în Franța, de când avea 17 ani. Nu cunoștea limba franceză mai deloc, dar afirmă că a fost împinsă din România de mentalitatea celor mai în vârstă: ”Atât eu, cât și prietenii mei de la acea vreme eram influențați de nemulțumirile oamenilor mai în vârstă care ne spuneau mereu `Nu aveți ce să faceți în România, mutați-vă oriunde altundeva în străinătate, nu aveți de ce să stați aici`. Cred că am fost și eu influențată de genul acesta de mesaje, dar acum nu mai împărtășesc aceeași părere”. 

Inițial, când a ajuns în Franța, nu a avut un șoc cultural semnificativ, călătorind anterior, vreme de doi ani, la mama sa, care locuia deja acolo. În timp, în viața de zi cu zi, Carina a văzut diferențele. 

”Este un haos foarte mare”

Deși este o tânără care a plecat din București în Franța, deci dintr-o capitală europeană aglomerată, afirmă că a ajuns în ”gălăgie și haos”. ”Nu pot să spun că a fost un impact profund și direct, ci unul gradual” spune ea, în interviul acordat ȘtiriDiaspora. 

”În transportul în comun, este un haos foarte mare. Pe mine mă deranjează și acum gălăgia, indiferent unde m-aș afla. Mi se pare că dacă ești o persoană hipersensibilă, ca mine, toate zgomotele din trafic te deranjează foarte tare. Ajungi la muncă sau la școală direct obosit, pentru că ești suprastimulat de toate zgomotele din jur. Ok, transportul în comun este mult mai dezvoltat, mai diversificat, au străzi, autostrăzi cu mai multe benzi, trenuri ș.a.m.d., dar și gălăgia și accidentele trebuie luate în considerare. 

”Nu vezi familii de francezi care să-și pupe copiii”

Carina recunoaște că singurătatea, în tot acest haos descrie, este cel mai greu aspect de suportat. Mai mult, aceasta afirmă că francezii sunt foarte reci, remarcând că inclusiv față de propriii copii - foarte mici, de grădiniță- sunt extrem de exigenți și nu-și manifestă, de niciun fel, atașamentul: ”Sunt foarte diferiți francezii. Mi se par foarte reci. (...) Ei nu-și arată afecțiunea fizică față de copiii lor, nu prea vezi familii de francezi care să-și pupe copiii, să-i ia în brațe, să-i drăgălească, să le ofere afecțiune fizică”. 

