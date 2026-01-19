€ 5.0921
|
$ 4.3799
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0921
|
$ 4.3799
 
DCNews Stiri Accident feroviar în Corboda, Spania, cu zeci de morți: MAE, informații de ultimă oră
Data actualizării: 17:12 19 Ian 2026 | Data publicării: 16:05 19 Ian 2026

Accident feroviar în Corboda, Spania, cu zeci de morți: MAE, informații de ultimă oră
Autor: Roxana Neagu

accident tren spania Accident tren Spania/ captură video Youtube BBC

MAE anunță că sunt români victime ale accidentului feroviar din Spania.

 

Doi români, printre victimele accidentului feroviar

”În continuarea comunicărilor referitoare la accidentul feroviar petrecut în regiunea Cordoba, Regatul Spaniei, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizează că autorităţile spaniole au confirmat prezenţa a doi cetăţeni români printre persoanele afectate, acestea fiind rănite uşor.

Reprezentanţii Consulatului General al României la Sevilla au comunicat telefonic cu cele două persoane de cetăţenie română, acestea confirmând că se află în afara oricărui pericol.

La nivelul oficiului consular nu au fost recepţionate solicitări de asistenţă consulară legate de acest accident.

MAE informează că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al Consulatului General al României la Sevilla: +34 954 233 243; +34 954 230 947; +34 954 624 053, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.

MAE amintește că cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de urgență al Consulatului General al României la Sevilla:  +34 648 212 169” anunță MAE, în urmă cu scurt timp. 

Accident feroviar în Cordoba, Spania

Un tren a deraiat duminică, în Adamuz, Cordoba. Cel puțun mulți 39 de persoane au murit și sunt zeci de răniți, mulți în stare gravă.

Ministrul Transporturilor, Oscar Puente, a calificat accidentul drept cu  ”adevărat ciudat”, pentru  că s-a produs pe o porțiune de drum în care calea ferată era plană, care fusese reabilitată în luna mai. 

Trenul, al Iryo, era practic nou, iar investiția în calea ferată s-a ridicat la 700 de milioane de euro. 

Un tren, care opera pe tura Malaga - Madrid, cu 300 de pasageri, a deraiat în apropierea Adamuz din Cordoba, sărind pe linia ferată din sensul opus, unde a lovit un tren care circula pe ruta Madrid- Huelva, cu 200 de pasageri la bord. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

accident feroviar spania
accident spania
mae accident tren spania
spania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Paul Pintea, senatorul POT care a mințit în CV, condamnat la închisoare și muncă în folosul comunității
Publicat acum 2 minute
Vânzările băuturilor alcoolice sunt în declin. Italia adoptă un nou trend: Înghețata cu alcool
Publicat acum 21 minute
Mercedes a deschis producția de mașini electrice în Ungaria: Până la 1 milion de mașini pe an
Publicat acum 25 minute
ÎCCJ, decizie definitivă pentru procurorul Bogdan Pîrlog
Publicat acum 34 minute
Înșelătorie în numele OLX. Ce să NU faci niciodată ca să nu cazi în plasa escrocilor - VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Ian 2026
BANCUL ZILEI: Sfaturi pentru bărbați...
Publicat acum 19 ore si 53 minute
România, aproape de o criză fără precedent. Biriş: Anul din care pensiile riscă să nu mai poată fi plătite
Publicat pe 17 Ian 2026
O studentă româncă în Franţa spune adevărul rece despre francezi. "Asta e cea mai mare realizare a lor, că s-au născut acolo"
Publicat pe 17 Ian 2026
Elena Ceaușescu ura această ciorbă. Bucătarii nu aveau voie să o gătească pentru că era "prea modernă"
Publicat pe 18 Ian 2026
Horoscop 18 ianuarie 2026. Lună Nouă în Capricorn. Previziuni pentru toate zodiile
 
peninsula kamceatka lovita de cea mai puternica furtuna de zapada din ultimele decenii Peninsula Kamceatka, lovită de cea mai puternică furtună de zăpadă din ultimele decenii

de Elena Aurel

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close