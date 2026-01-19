Accident feroviar în Corboda, Spania, cu zeci de morți: MAE, informații de ultimă oră

Doi români, printre victimele accidentului feroviar

”În continuarea comunicărilor referitoare la accidentul feroviar petrecut în regiunea Cordoba, Regatul Spaniei, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizează că autorităţile spaniole au confirmat prezenţa a doi cetăţeni români printre persoanele afectate, acestea fiind rănite uşor.

Reprezentanţii Consulatului General al României la Sevilla au comunicat telefonic cu cele două persoane de cetăţenie română, acestea confirmând că se află în afara oricărui pericol.

La nivelul oficiului consular nu au fost recepţionate solicitări de asistenţă consulară legate de acest accident.

MAE informează că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al Consulatului General al României la Sevilla: +34 954 233 243; +34 954 230 947; +34 954 624 053, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.

MAE amintește că cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de urgență al Consulatului General al României la Sevilla: +34 648 212 169” anunță MAE, în urmă cu scurt timp.

Accident feroviar în Cordoba, Spania

Un tren a deraiat duminică, în Adamuz, Cordoba. Cel puțun mulți 39 de persoane au murit și sunt zeci de răniți, mulți în stare gravă.

Ministrul Transporturilor, Oscar Puente, a calificat accidentul drept cu ”adevărat ciudat”, pentru că s-a produs pe o porțiune de drum în care calea ferată era plană, care fusese reabilitată în luna mai.

Trenul, al Iryo, era practic nou, iar investiția în calea ferată s-a ridicat la 700 de milioane de euro.

Un tren, care opera pe tura Malaga - Madrid, cu 300 de pasageri, a deraiat în apropierea Adamuz din Cordoba, sărind pe linia ferată din sensul opus, unde a lovit un tren care circula pe ruta Madrid- Huelva, cu 200 de pasageri la bord.