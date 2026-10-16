Nicușor Dan, declarații la finalul reuniunii Consiliului European: Sunt șanse foarte mari ca acest guvern să treacă - VIDEO

Președintele României, Nicușor Dan. Sursa foto: Administrația Prezidențială

Președintele României, Nicușor Dan, a făcut mai multe declarații în marja participării la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a participat, vineri, 16 octombrie, la cea de-a două zi a reuniunii Consiliului European de la Bruxelles. Șeful statului a făcut mai multe declarații și a prezentat principalele subiecte abordate în cadrul discuțiilor de astăzi.

Unul dintre cele mai importante anunțuri este faptul că Franța a răspuns solicitării României de sprijin pentru consolidarea securității la Marea Neagră, până la sosirea echipamentelor militare comandate prin programul SAFE.

Nicușor Dan a vorbit și despre șansele Guvernului Luca Niculescu de a fi învestit.

Readăm mai jos principalele declarații făcute de Nicușor Dan în marja participării la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, Regatul Belgiei:

Am avut o discuție lungă pe competitivitate și aici din nou dezbaterea cu o componentă cu care toată lumea este de acord, pe simplificare, de debirocratizare în interiorul mecanismelor Uniunii.

Am avut dezbatarea uzuală între cei care doresc o preocupare mai mare pentru impactul climatic și chestiuni de mediu și cei care doresc o protejare a industriei și a prețurilor energiei. România este în a doua categorie. Chestiunile de mediu sunt importante, dar într-o perioadă de criză energetică este important ca și cetățenii și companiile să aibă prețuri cât mai mici la energie, ele fiind deja destul de mari din cauza factorilor internaționali.

O dezbatere pe extindere și aici evident interesul nostru pentru Moldova și procesul de aderare la UE. După cum știți au fost deschise 4 din cele 6 capitole de negociere. Ultimele două în această săptămână. Concluzia dezbaterii a fost că nu există impedimente pentru ca cele două capitole rămase să fie deschise în cursul acestui an.

Am avut o discuție foarte consistentă despre viitorul buget al Uniunii, cu evident cele două poziții pe care le cunoașteți, statele frugale care doresc o reducere a cheltuielilor, evident presate de cetățenii din respectivele state, pe de altă parte, așa-numiții Prieteni ai Coeziunii, printre care și România. Am avut o reuniune pregătitoare ieri dimineață. România și Italia coordonează acest grup, care dorește un buget mai ambițios al Uniunii pentru 2028-2034.

Pentru moment, în propunerea cu care a venit președenția irlandeză anvelopele naționale au fost păstrate, însă sunt mai multe categorii cum ar fi fondurile pentru urgențe și dezastre, dar și alte categorii pe care multă lume le consideră nesatisfăcătoare.

Concluzia unanimă a dezbaterii a fost că trebuie să ne uităm la resursele proprii ale UE și pe asta se vor baza dezbatea în săptămânile următoare, înainte de viitoarea discuție pe cadrul financiar multianual.

Situația de securitate, Ucraina și războiul hibrid, inclusiv afectarea țărilor vecine, printre care și România. A existat o discuție despre recentele evenimente de la Marea Neagră.

Am solicitat ajutor până când echipamentele comandate pe SAFE vor veni în România. Colegii au avut o discuție cu echipa tehnică Franței care s-a oferit să ne ajute cu echipamentele necesare și să înțeleagă mai bine care sunt necesitățile pe care le avem la Marea Neagră. (...) Există o solicitare de echipamente pe care România a înaintat-o aliaților NATO. (...) Pe canalul tehnic al militarilor a fost făcută o solicitare concretă de echipamente.

Am avut o discuție bilaterală cu premierul bulgar în urma evenimentelor recente. Am avut discuția cu secretarul general al NATO, o discuție cu președintele francez și de asemenea o discuție bilaterală cu premierul grec.

Șansele Guvernului Niculescu

Întrebat ulterior despre Guvern, Nicușor Dan a spus: "Eu sunt bucuros că există acorduri între primul-ministru și partide. Aceste acorduri prevăd o stabilitate de care România are nevoie pentru rectificare care e urgentă, pentru bugetul de anul viitor pe care sper să-l trecem anul acesta și pe chestiuni de bun simț care asigură stabilitatea. M-aș fi bucurat ca ea să devină realitate acum 4 luni".

Cât despre șansele Guvernului Niculescu de a trece de votul Parlamentului, Nicușor Dan a spus că "acestea sunt foarte mari".

"Sunt șanse foarte mari ca acest guvern să treacă. O să încerc să colaborez funcțional cu acest guvern", a declarat Nicușor Dan.

Luca Niculescu, premier pompier?

"Luca Niculescu va fi premier pompier sau avem șanse să vedem reforme cum ar fi cea administrativă?", a mai fost întrebat Nicușor Dan.

"Există o regulă că dacă ești în politică trebuie să faci cât mai mult din ce așteaptă oamenii să faci. Oamenii au cerut reformă", a spus șeful statului.

Incidentele de la Marea Neagră. Nicușor Dan: E prea devreme să dovedim că a fost un atac rus

A fost întrebat apoi din nou despre incidentele de la Marea Neagră: "Este cert că există un culoar de transport pe care Ucraina l-a folosit. (...) În ultimele zece zile am avut atacuri exact pe acest coridor. E prea devreme să dovedim că a fost un atac rus, dar cert este că beneficiarul este Rusia".

Cât despre impactul economic al acestor atacuri, șeful statului a spus: "Deja avem o creștere a prețului asigurărilor pe care le plătesc navele, iar acest factor afectează prețurile țărilor din jur și ale României inclusiv".

Nicușor Dan, întrevedere foarte scurtă cu Zelenski

Nicușor Dan a fost întrebat și despre discuțiile cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru o posibilă contribuție a Ucrainei la securitatea Mării Negre.

"Am avut o întrevedere foarte scurtă cu Zelenski, echipele noastre au discutat pe alte subiecte de colaborare. Există o expertiză pe care Ucraina o are și poate să o pună la dispoziție", a afirmat președintele.

Nicușor Dan a vorbit și despre ETS 2 (Sistemul UE de Comercializare a Emisiilor 2). El a amintit că România a solicitat amânarea implementării: "Dacă îl vom pune în aplicare ne dorim ca momentul să fie cât mai îndepărtat".