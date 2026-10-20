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Se schimbă Opoziția! Avertismentul lui Bogdan Chirieac. O forță politică ar putea să devină mai puternică decât se credea

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
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deputati Inquam Photos / George Călin
Inquam Photos / George Călin

Analistul politic Bogdan Chirieac a lansat un scenariu nou despre cum s-ar putea recalibra Opoziția din România.

”Ilie Bolojan rămâne neclintit în fruntea PNL. A și început reconstrucția în Opoziție. Se ridică, dar nu cred că va reuși să dea deoparte USR. Are oameni, are resurse” a spus analistul politic Bogdan Chirieac, în emisiunea specială DCNews - RomâniaTV, transmisă în duplex pe dcnews.ro

Cristela Georgescu, cartea necâștigătoare a AUR? 

”USR-ul, alături de PNL, va fi principala forță de Opoziție. Mă întreb dacă, în timp, nu va deveni mai puternică decât AUR, care acum are o problemă de comunicare, ei se bazează pe Călin Georgescu, am văzut discursul lui George Simion și referința la doamna Cristela Georgescu, noua stea a politicii românești, dar trebuie mai mult decât atât din partea AUR pentru a rămâne la nivelul de credibilitate” a mai spus analistul politic DCNews

Luca Niculescu, nimic nou pentru țară

Anterior, el și-a exprimat dezamăgirea față de discursul premierului desemnat, Luca Niculescu, care nu a prezentat nimic important pentru țară: ”România trebuie să se comporte ca o țară care are ceva de spus, iar, în discursul lui Luca Niculescu, am auzit numai lozinci. Înțeleg că n-a avut timp să facă un program de guvernare, nici n-a avut bază pentru așa ceva, dar putea transmite câteva direcții mai clare”. ”Erau necesare câteva linii în discursul lui Luca Niculescu” a întărit analistul politic DCNews, adăugând că premierul desemnat  a vorbit despre eliminarea taxei de 0,5%, hotărâtă deja de Ilie Bolojan, pentru companiile cu cifră de afaceri foarte mare, în special companiile străine din România, dar nu a spus un cuvânt despre reducerea taxelor pentru companiile românești, sufocate. Nimic concret. Un discurs corect, dar, din nefericire, slab”. 

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