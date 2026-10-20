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Vot decisiv pentru Guvernul Luca Niculescu. Bogdan Chirieac, în direct la DCNews și România TV, de la ora 14:00

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
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Bogdan Chirieac analizează în timp real votul de învestitură al Guvernului Luca Niculescu și mizele noului Executiv, într-o ediție specială DCNews și România TV, de la ora 14:00!

Miniștrii propuși de PSD și independenții au trecut prin audierile parlamentare, iar acum urmează momentul decisiv: votul de învestitură al Guvernului Luca Niculescu, în plenul reunit al celor două Camere. Pentru a obține încrederea Parlamentului, noul Executiv are nevoie de minimum 233 de voturi, în condițiile în care susținerea estimată s-ar ridica la aproximativ 280.

Ce urmează pentru România? Analistul politic Bogdan Chirieac comentează în timp real evoluțiile de pe scena politică, într-o ediție specială transmisă în duplex de DCNews și România TV, de la ora 14:00! De la votul decisiv din Parlament la provocările noului Executiv, discuția va aborda perspectivele politice și economice ale României pentru următoarele cel puțin șase luni.

Urmărește ediția specială, în direct, de la ora 14:00, la DCNews și România TV!

Guvernul Luca Niculescu este a patra încercare de formare a unui Executiv, din 5 mai 2026. Miza votului de astăzi, 20 octombrie, depășește însă învestirea unui nou cabinet: este vorba despre stabilitatea politică și direcția pe care o va urma România în perioada următoare.

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