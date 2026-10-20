Ilie Bolojan îi ”demască” pe miniștrii PSD: ”Nu o să aveți nicio șansă, domnule Luca Niculescu”

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Președintele PNL, Ilie Bolojan, îl avertizează pe premierul desemnat Luca Niculescu, chiar înainte de vot, cu privire la miniștrii pe care PSD i-a trimis în noul Guvern.

”Lista de miniștri nu-i a noastră. N-am zis nimic multe luni, dar îi cunosc, pentru că au făcut parte și din Guvernul meu. La muncă!

Avem un ministru care a ținut la sertar legea salarizării - Florin Manole, ministrul Muncii - și n-a avut curajul să iasă cu ea. Ne propunea zeci de miliarde în plus la salarii, ca să sune bine. Pentru asta, am primit 770 de milioane de euro. Acum înțeleg că vă gândiți iar la legea salarizării unitare.

La Sănătate - Alexandru Rogobete - avem un ministru care nu a făcut nimic pentru a rezolva problemele structurale. Înainte de a pleca, în loc să distribuie banii la serviciile de urgență, și-a rezolvat toate ploile și a lăsat PNRR-ul fără finanțate. Și la Bistrița, știți că s-a oprit șantierul. În București, în Sectorul 4, s-a oprit șantierul, s-au retras constructorii și a trebuit să vină domnul ministrul Cseke să rezolve problema. Ăsta-i adevărul!

La Justiție - Radu Marinescu- e un ministru care-mi explica pe zeci de pagini de ce legea privind pensiile magistraților nu e constituțională, n-a avut curajul să inițieze proiectul.

Sunt oameni care nu-și asumă nimic, fug de răspundere. Nu aveți nicio șansă, domnule Luca Niculescu, să rezolvați problemele structurale” a spus Ilie Bolojan, în Parlament, acuzând o ”feudă” construită de Sorin Grindeanu la Ministerul Transporturilor cu ”cele peste 300% lucrări supracontractate”. ”Ce o să faceți?” a întrebat retoric Ilie Bolojan.

Microfonul lui Ilie Bolojan a fost oprit în timp ce acesta își ținea discursul, odată ce a depășit timpul acordat.

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Bogdan Chirieac, lista discursurilor slabe din Parlament, de la Ilie Bolojan la Luca Niculescu

Analistul politic Bogdan Chirieac a apreciat că discursul lui Ilie Bolojan ”nu are nimic deosebit, chiar destul de slab”, ca și discursul USR. Bogdan Chirieac a avertizat, în emisiunea specială DCNews - RomâniaTV, transmisă în duplex pe DCNews.ro, că problema e alta: ”România trebuie să se comporte ca o țară care are ceva de spus, iar, în discursul lui Luca Niculescu, am auzit numai lozinci. Înțeleg că n-a avut timp să facă un program de guvernare, nici n-a avut bază pentru așa ceva, dar putea transmite câteva direcții mai clare”. ”Erau necesare câteva linii în discursul lui Luca Niculescu” a întărit analistul politic DCNews, adăugând că premierul desemnat a vorbit despre eliminarea taxei de 0,5%, hotărâtă deja de Ilie Bolojan, pentru companiile cu cifră de afaceri foarte mare, în special companiile străine din România, dar nu a spus un cuvânt despre reducerea taxelor pentru companiile românești, sufocate. Nimic concret. Un discurs corect, dar, din nefericire, slab”.