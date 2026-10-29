Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Internațional Christine Lagarde, şefa Băncii Centrale Europene, a demisionat

Christine Lagarde, şefa Băncii Centrale Europene, a demisionat

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
|
christine lagarde
Foto: Agerpres

Banca Centrală Europeană a anunţat demisia preşedintei Christine Lagarde. Ea ocupa funcţia din 2019.

"Christine Lagarde, preşedintele Băncii Centrale Europene, a informat Consiliul guvernator, dar şi pe preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, că se va retrage din funcţie pe 7 februarie 2027. 

Succesorul preşedintei Christine Lagarde va fi numit de Consiliul European, ca urmare a procesului de nominalizare subliniat în Articolul 283 din tratatul de funcţionare al Uniunii Europene. 

Consiliul guvernator al BCE i-a mulţumit lui Christine Lagarde şi i-a oferit aplauze în picioare", se arată într-un comunicat de presă al BCE. 

Cine este Christine Lagarde 

Christine Madeleine Odette Lagarde ocupă funcţia de preşedinte al Băncii Centrale Europene din 2019. Înainte de a avea această funcţie, a fost al 11-lea director general al Fondului Monetar Internaţional, în perioada 2011-2019. 

Lagarde a fost şi ministru al Economiei, Finanţelor şi Industriei în Guvernul Franţei, în perioada 2007-2011. 

Christine Lagarde este prima femeie care a deţinut fiecare dintre aceste funcţii. 

Christine Lagarde a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii Paris Nanterre, iar ulterior a finalizat un masterat la Sciences Po Aix. Admisă în Baroul din Paris, Lagarde s-a alăturat în 1981 firmei de avocatură Baker-McKenzie, ca avocat asociat. Ea s-a specializat în dreptul muncii şi legislaţie antitrust, dar şi în fuziuni şi achiziţii. 

Lagarde a revenit în Franţa pentru a fi ministru al Comerţuşui Exterior din 2005 până în 2007, iar în perioada mai-iunie 2007 a fost ministru al Agriculturii şi Pescuitului, înainte de a avea un mandat de 4 ani la Ministerul Economiei. A fost prima femeie care a fost ministru al Finanţelor în una dintre ţările G8. Pentru modul în care a coordonat Franţa în criza financiară din 2008, Christine Lagarde a fost numită de publicaţia Financial Times drept cel mai bun ministru de Finanţe din zona Euro. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

christine lagarde
bce
demisie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (1)

digital   •   29 Octombrie 2026   •   13:11

Și-a făcut plinul, „băbăciunea”, dar mai stă trei luni cu 40.000 de euroi pe lună!

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Internațional
Citește mai multe din Internațional
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close