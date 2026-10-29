Christine Lagarde, şefa Băncii Centrale Europene, a demisionat

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Din articol Cine este Christine Lagarde

Banca Centrală Europeană a anunţat demisia preşedintei Christine Lagarde. Ea ocupa funcţia din 2019.

"Christine Lagarde, preşedintele Băncii Centrale Europene, a informat Consiliul guvernator, dar şi pe preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, că se va retrage din funcţie pe 7 februarie 2027.

Succesorul preşedintei Christine Lagarde va fi numit de Consiliul European, ca urmare a procesului de nominalizare subliniat în Articolul 283 din tratatul de funcţionare al Uniunii Europene.

Consiliul guvernator al BCE i-a mulţumit lui Christine Lagarde şi i-a oferit aplauze în picioare", se arată într-un comunicat de presă al BCE.

Cine este Christine Lagarde

Christine Madeleine Odette Lagarde ocupă funcţia de preşedinte al Băncii Centrale Europene din 2019. Înainte de a avea această funcţie, a fost al 11-lea director general al Fondului Monetar Internaţional, în perioada 2011-2019.

Lagarde a fost şi ministru al Economiei, Finanţelor şi Industriei în Guvernul Franţei, în perioada 2007-2011.

Christine Lagarde este prima femeie care a deţinut fiecare dintre aceste funcţii.

Christine Lagarde a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii Paris Nanterre, iar ulterior a finalizat un masterat la Sciences Po Aix. Admisă în Baroul din Paris, Lagarde s-a alăturat în 1981 firmei de avocatură Baker-McKenzie, ca avocat asociat. Ea s-a specializat în dreptul muncii şi legislaţie antitrust, dar şi în fuziuni şi achiziţii.

Lagarde a revenit în Franţa pentru a fi ministru al Comerţuşui Exterior din 2005 până în 2007, iar în perioada mai-iunie 2007 a fost ministru al Agriculturii şi Pescuitului, înainte de a avea un mandat de 4 ani la Ministerul Economiei. A fost prima femeie care a fost ministru al Finanţelor în una dintre ţările G8. Pentru modul în care a coordonat Franţa în criza financiară din 2008, Christine Lagarde a fost numită de publicaţia Financial Times drept cel mai bun ministru de Finanţe din zona Euro.