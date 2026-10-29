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Un tren a fost lovit de o dronă rusească în gara principală din Dnipro. Cel puțin 13 oameni au murit

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
drona prabusita lac letonia
Sursa foto: Agerpres/ rol ilustrativ

O dronă a lovit, joi, un tren de călători aflat la peron în gara principală din Dnipro, regiunea Dnipropetrovsk. Cel puțin 13 persoane au murit, iar alte cinci au fost rănite.

Trenul era pe punct de plecare spre Zaporojie, în sudul țării, în momentul în  care gara a fost atacată de o dronă rusească cu propulsie, de generație nouă, a anunțat compania Căile Ferate Ucrainene pe o rețea socială.

Trenul nr. 866 „Dnipro-Zaporojie”, lovit de dronă

Lovitura a vizat unul dintre peroane, în proximitatea căruia se afla, la acel moment, trenul nr. 866 „Dnipro-Zaporojie”.

„O tragedie a avut loc la Dnipro. O dronă a lovit un tren de navetiști. Mulți oameni au fost uciși. Mulți au fost răniți”, a scris primarul orașului Dnipro, Borys Filatov, pe rețeaua Telegram.

A fost emisă alertă aeriană înainte de atac

Anterior, a fost emisă o alertă aerienă, însă mulți oameni au rămas pe peron, au transmis Căile Ferate Ucrainene.

„În pofida avertismentului privind pericolul sporit, oamenii se aflau pe peron”, a transmis compania, menționând că echipele de salvare se aflau la fața locului.

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