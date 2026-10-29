Norvegienii, răspuns neaşteptat după ce Donald Trump a spus că "e o ţară de rahat"

Donald Trump, președintele SUA. FOTO: Agerpres

Donald Trump a declarat, la un miting electoral recent, că Norvegia a devenit "o ţară de rahat". Un răspuns complet neaşteptat a venit, însă, din Norvegia.

Donald Trump a spus că ar primi cu brațele deschise imigranți din unele țări, însă nu și din Norvegia, „pentru că nu am primit Premiul Nobel... Așa că nu vreau pe nimeni din Norvegia”. Nu a existat niciun indiciu că administrația Trump ar adopta o nouă politică oficială despre imigranții norvegieni.

"Norvegia a devenit, de fapt, o țară de rahat”, a spus Trump, utilizând o expresie pe care a mai aplicat-o anterior în cazul Haitiului, Libiei, Somaliei și Yemenului, scrie Reuters.

Visit Norway, un site turistic, răspuns neaşteptat pentru Trump

Site-ul turistic Visit Norway, care propune cele mai interesante obiective turistice de văzut în Norvegia, a venit cu un răspuns neaşteptat pentru preşedintele SUA.

"Am auzit ceva că am fi o ţară de rahat. Păi, putem spune că avem unele dintre cele mai spectaculoase toalete din lume. Cu dragoste, Visit Norway", au scris aceştia pe Facebook.

Norvegia este una dintre cele mai bogate țări din lume

Potrivit datelor Fondului Monetar Internațional, Norvegia se numără printre țările cu cele mai mari venituri pe cap de locuitor, măsurate prin PIB-ul pe cap de locuitor. Fondul suveran de investiții al Norvegiei a raportat un profit record de 1,75 trilioane de coroane norvegiene (184,3 miliarde de dolari) în prima jumătate a anului 2026. Fondul suveran de investiții al Norvegiei a raportat un profit record de 1.750 de miliarde de coroane norvegiene (184,3 miliarde de dolari) în prima jumătate din 2026.