Meloni, nemulțumită de discuțiile lui Stubb și Store cu Putin. Italia cere o voce unitară a Europei: Trebuie să decidă cine o reprezintă și trebuie să o facă rapid

Giorgia Meloni, premierul Italiei. Sursa Foto: Agerpres

Guvernul Italiei cere desemnarea rapidă a unui reprezentant comun al UE pentru negocierile cu Rusia.

Guvernul Italiei a făcut apel marți la numirea 'cât mai rapid posibil' a unui reprezentant european comun care să poarte discuții cu privire la războiul din Ucraina, arătându-se deranjat de inițiativa liderilor finlandez și norvegian, care l-au sunat pe președintele rus Vladimir Putin în numele națiunilor lor și nu al Europei, relatează ANSA și EFE, citând surse din cadrul cabinetului de miniștri de la Roma.

Executivul italian, potrivit unor surse interne, înțelege că premierul norvegian Jonas Gahr Store și președintele finlandez Alexander Stubb - cu care prim-ministrul Giorgia Meloni menține o relație de 'mare stimă' - au purtat discuții cu Putin deoarece țările lor sunt vecine cu Rusia și au sprijinit întotdeauna Ucraina.

Această convorbire telefonică purtată cu Putin - mai ales că cei doi lideri 's-au grăbit să precizeze că au vorbit în numele propriilor lor națiuni, nu în numele Europei' - demonstrează necesitatea 'de a desemna, cât mai curând posibil și printr-un proces bazat pe consens, una sau mai multe persoane cu un mandat clar de a vorbi în numele Europei', au declarat sursele citate. Este esențial pentru ca Europa 'să-și protejeze cât mai bine interesele și securitate', potrivit lor.

Italia critică acest "vid" care "impulsionează fiecare națiune să acționeze pe cont propriu"

În acest context, guvernul italian regretă că Uniunea Europeană 'nu a ajuns încă la un acord despre cine ar trebui să reprezinte interesele continentului european într-un proces de pace'.

De aceea, guvernul italian critică acest 'vid' care 'impulsionează fiecare națiune să acționeze pe cont propriu, la scară națională'.

'Negocierile nu vor aștepta: Europa nu își poate permite să piardă teren. Trebuie să decidă cine o reprezintă și trebuie să o facă rapid. Nu poate continua să acționeze în mod necoordonat, prin intermediul unor formate care se schimbă de la o săptămână la alta; în caz contrar, riscă o pierdere progresivă a influenței în cadrul procesului de negociere', au subliniat sursele citate.

Cinci personalități sunt luate în calcul pentru rolul de negociator al UE cu Rusia

Meloni se află pe o listă scurtă de cinci personalități luate în considerare pentru rolul de negociator al UE cu Rusia în discuțiile pentru a se pune capăt războiului în Ucraina, a relatat vineri The Daily Telegraph, citând surse diplomatice.

Celelalte personalități din această listă scurtă sunt președintele Finlandei, Alexander Stubb, președintele Cehiei, Petr Pavel, prim-ministrul danez, Mette Frederiksen, și premierul norvegian, Jonas Gahr Store, conform publicației britanice, potrivit Agerpres.

Liderii Norvegiei și Finlandei l-au sunat pe Vladimir Putin: Suntem țări vecine cu Rusia

Putin a avut marți o convorbire telefonică cu liderii Norvegiei și Finlandei și a declarat că va exista pace durabilă în Ucraina doar dacă se va ține seama de interesele naționale ale Rusiei.

Aceste contacte au iritat nu numai guvernul italian, ci și pe premierul danez Mette Frederiksen, care și-a exprimat scepticismul cu privire la acest apel telefonic.

'Sunt foarte sceptică în privința acestei inițiative a Norvegiei și Finlandei. Nu a fost coordonată cu restul țărilor', a declarat Frederiksen pentru postul de televiziune danez TV2 din Helsinki, unde participă la Consiliul Nordic, potrivit EFE, conform Agerpres.

„Discuția a fost francă și substanțială”, a declarat Alexander Stubb, președintele Finlandei, într-un comunicat emis după convorbire.

„Suntem țări vecine cu Rusia. Rezultatul acestui război va avea un impact direct asupra securității noastre și a securității europene în ansamblu. Terminarea războiului necesită discuții directe”, a adăugat Stubb.

Totuși, această convorbire survine într-un moment delicat al războiului, care durează deja de patru ani, în timp ce oficialii europeni încearcă să-și asigure un loc la masa negocierilor, iar președintele american Donald Trump face demersuri pentru un acord de pace. Doi oficiali ai UE au declarat că președintele Consiliului European, António Costa, a fost informat în prealabil despre această discuție.

Pentru luna viitoare, la Abu Dhabi, sunt planificate discuții între SUA, Rusia și Ucraina.

Prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Store, a precizat că, în cadrul convorbirii cu Putin, cei doi lideri europeni au subliniat importanța detensionării situației.

„Războiul antrenează costuri umane și materiale enorme. Suferința și distrugerile vor afecta generații întregi”, a adăugat el.

Biroul lui Stubb a descris convorbirea drept o continuare a discuțiilor purtate la Oslo pe 20 octombrie, la care au participat cei doi lideri europeni, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și emisarul lui Trump, Steve Witkoff, cel din urmă deplasându-se, a doua zi, în Rusia pentru a se întâlni cu Putin.