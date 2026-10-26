Zelenski așteaptă de o lună ca SUA să-și dea acordul pentru livrarea de rachete Patriot. Ce spune Marco Rubio despre întârzieri

Președintele american Donald Trump (stânga), președintele ucrainean Volodimir Zelenski (centru) și președintele rus Vladimir Putin (dreapta). Colaj DCNews/Iulia Horovei; Sursa foto: Agerpres/Freepik

Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina așteaptă de aproape o lună aprobarea SUA pentru livrarea de rachete Patriot și NASAMS, în timp ce atacurile rusești se intensifică.

Ucraina aşteaptă de aproape o lună ca secretarul apărării SUA, Pete Hegseth, să aprobe furnizările cruciale de rachete, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski luni, în timp ce Rusia şi-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice şi civile ucrainene, relatează Reuters.

"În special, aşteptăm de aproape o lună semnătura domnului Hegseth pentru furnizarea de rachetele destinate sistemelor de apărare antiaeriană Patriot şi NASAMS. Am dat instrucţiuni echipei noastre să abordeze acest subiect cu partea americană", a declarat Zelenski pe X.

Liderul ucrainean a cerut în repetate rânduri SUA, care furnizează rachete achiziţionate de aliaţii din NATO în cadrul unui program cunoscut sub numele de PURL, să accelereze livrările înainte de venirea iernii.

Marco Rubio a negat că întârzierea livrării rachetelor și scăderea vitezei sateliților au fost comandate politic

Săptămâna trecută, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a recunoscut că este posibil ca un lot de rachete interceptoare să nu fi fost livrat, dar a afirmat că întârzierea nu s-a datorat unor motive politice.

Mai mult, acesta a reacționat și la controversa privind funcționarea serviciilor Starlink și Starshield în Ucraina, după ce Elon Musk a susținut că orice încetinire a rețelei militare Starshield ar fi responsabilitatea guvernului american, nu a companiei sale, SpaceX.

Întrebat despre această situație, Marco Rubio a explicat că există o diferență importantă între Starlink și Starshield, două servicii dezvoltate de SpaceX, dar destinate unor utilizări diferite.

Secretarul de stat american a precizat că Starlink este un serviciu comercial, în timp ce Starshield este destinat sectorului militar și funcționează în baza unor contracte cu armata Statelor Unite.

„Da, știu că este confuzie. Starlink este un produs comercial și, prin urmare, este reglementat și administrat ca atare.

Starshield, în schimb, este un produs destinat apărării, un produs militar. Așa cum am spus, este un sistem utilizat de armata americană, care, în acest moment, nu este disponibil Ucrainei.

În prezent, există discuții despre modul în care Ucraina ar dori să îl utilizeze”, a explicat Marco Rubio.

Secretarul de stat a fost întrebat dacă Statele Unite au avut vreo implicare în problemele de funcționare a serviciului Starlink în Ucraina, amintind că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi susținut că întreruperile au fost intenționate.

Marco Rubio a respins această ipoteză și a afirmat că autoritățile americane nu au ordonat reducerea vitezei conexiunilor.

„Nu știu ce a spus Zelenski. Nu sunt sigur că Zelenski știe despre ce vorbește, dar nu a fost ceva intenționat. Noi nu am avut nicio legătură cu asta. Nimeni din Statele Unite nu a ordonat reducerea vitezei serviciului Starlink. Pur și simplu s-a întâmplat. Din câte am înțeles, serviciul a fost restabilit și funcționează din nou la nivelul anterior”, a declarat Rubio.

În ultimele săptămâni, Ucraina a înregistrat întreruperi în primirea informaţiilor despre avertizările timpurii privind atacurile cu rachete balistice ruseşti. De asemenea, Kievul a indicat că versiunea militară a Starlink a fost limitată câteva zile, perturbând operaţiunile militare şi apărarea antiaeriană.

Reuters a relatat că ordinul de a reduce viteza Starshield a venit din interiorul Casei Albe. Atât CEO-ul SpaceX, Elon Musk, cât şi oficiali americani şi-au pasat reciproc responsabilitatea pentru limitările Starlink şi Starshield, conform Agerpres.

Ucraina, uimită de planul SUA privind motorina rusească

Întârzierile în livrarea rachetelor agravează tensiunile dintre Ucraina şi SUA, după ce preşedintele Donald Trump a anunţat un acord privind motorina cu Rusia şi l-a criticat pe Zelenski pentru refuzul Ucrainei de a înceta atacurile asupra rafinăriilor ruseşti.

În momentul în care emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner le-au zis membrilor delegației ucrainene, pe 9 octombrie, că președintele Donald Trump este pe cale să ridice sancțiunile asupra exporturilor de motorină rusească, ucrainenilor nu le-a venit să creadă ce aud.

Delegația venise în SUA pentru a discuta despre un posibil armistițiu energetic cu Rusia. În schimb, negociatorii Kievului au avut în față o decizie despre care se tem că îi va da posibilitatea Moscovei noi venituri, cu scopul de a-și finanța războiul împotriva Ucrainei, slăbind de asemenea poziția de negociere a Kievului, scrie The Kyiv Independent.

„Nu era acolo doar delegația noastră, ci și una europeană”, a spus pentru Kyiv Independent un înalt oficial ucrainean. „Doar că toată lumea stătea acolo ca proasta”.

Washingtonul îi solicita Ucrainei să-și limiteze atacurile asupra infrastructurii energetice rusești, în timp ce îi oferea Moscovei un răgaz economic, iar toate acestea se petreceau în timp ce Trump se confrunta cu consecințele războiului împotriva Iranului.

„Și totuși, el este cel care i-a târât pe toți într-un război în Iran, un război fără ieșire, și acum ne vinde… Doar ca să obțină un răgaz temporar și înșelător cu câteva săptămâni înainte de alegeri”, a zis oficialul. Kyiv Independent a vorbit cu mai mulți oficiali ucraineni implicați în negocieri sau apropiați de acestea. Tuturor li s-a garantat anonimatul, cu scopul de a putea vorbi despre subiecte sensibile.

Pentru Ucraina, întrebarea esențială era de ce ar renunța Kievul la unul dintre principalele mijloace de presiune asupra Moscovei, în contextul în care Rusia nu avea nicio obligație să oprească atacurile asupra sistemului energetic ucrainean.

În schimb, negocierile s-au blocat după ce Trump a anunțat, ca urmare a unei convorbiri telefonice cu președintele rus Vladimir Putin, că Rusia va livra milioane de tone de motorină către SUA și pe piețele globale.

Chiar dacă Zelenski recunoscuse public că Washingtonul analiza un acord cu Moscova, oficialii ucraineni au spus că nu cunoșteau detaliile înainte de anunțul făcut în acea seară.

Pentru delegație, dezvăluirea a ridicat întrebarea dacă Washingtonul nu negociase deja condițiile cu Moscova, în contextul în care oficialii ucraineni și europeni încă încercau să decidă parametrii unui armistițiu energetic.

„Am simțit că e o capcană”, a spus înaltul oficial ucrainean. „Sincer, toată lumea a fost șocată”. Momentul ales de americani pentru această hotărâre nu a făcut decât să adâncească suspiciunile.

În urma instrucțiunilor lui Donald Trump, Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat că Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) „emite imediat o licență generală temporară care permite livrarea de motorină rusească pe piața globală”.

Un oficial ucrainean a atras atenția asupra datei de 7 aprilie, când urma să expire această derogare, ca dovadă că Washingtonul a gândit măsura în funcție de un calendar clar.