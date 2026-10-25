Accident grav în Barcelona. Un autobuz plin cu oameni a căzut într-o prăpastie. Sunt peste 80 de răniți - Foto/Video

Imagine cu autobuzul prăbușit în prăpastie. Sursa foto: Serviciul de Pompieri al Guvernului Cataloniei, Spania

Peste 80 de persoane au fost rănite după ce un autobuz a căzut într-o prăpastie, în apropiere de Barcelona.

Peste 80 de persoane au fost rănite, inclusiv șapte grav, după ce un autobuz a ieșit de pe un drum și s-a prăbușit într-o prăpastie, în Spania. Potrivit autorităților, autocarul s-a prăbușit într-o râpă abruptă pe un drum de munte din Fogars de Montclus, între Barcelona și Girona, scrie Sky News.

A Fogars de Montclús, 30 dotacions #Bomberscat seguim treballant en l'accident de l'autobús precipitat pel voral de la BV-5114 (avís 16.43 h). Hem pujat per terra i amb helicòpter la gent que quedava al talús i seguim amb el triatge de ferits assistint @semgencat https://t.co/minNJUvTjn — Bombers (@bomberscat) October 25, 2026

Șapte oameni sunt în stare gravă

În total, 83 de persoane au fost rănite în accident. Dintre acestea, 58 care au fost transportate la spital într-o stare care nu le pune viața în pericol, iar șapte în stare gravă. Totodată, 18 persoane au suferit răni minore, a anunțat Serviciul de Pompieri Catalan.

Un total de 15 ambulanțe, două elicoptere medicale și echipe de salvare au fost trimise la fața locului imediat.

"În Fogars de Montclús, 30 de unități Bomberscat continuă să lucreze la accidentul de autobuz care a căzut peste marginea drumului BV-5114. Am evacuat pe uscat și cu elicopterul persoanele rămase pe pantă și continuăm cu triajul răniților, oferind asistență", a transmis Serviciul de Pompieri al Guvernului Cataloniei, Spania.

Un centru de recepție al Crucii Roșii a fost înființat la Can Ramis din Sant Celoni, pentru a ajuta persoanele afectate de accident.

Intervenția continuă pe parcusul nopții

"În această seară vom desfășura drone și vom efectua căutări intensive în jurul vehiculului pentru a exclude prezența persoanelor. Ulterior, vor interveni câinii de adulmecare. Mâine, autobuzul va fi ridicat", au mai transmis pompierii.

#Bomberscat seguim a l'escenari de l'accident d'autocar a Fogars de Montclús. Aquesta nit aixecarem drons i farem recerca intensiva al voltant del vehicle per descartar la presència de persones. Més tard, hi entraran els gossos de venteig. Demà, s'aixecarà l'autobús https://t.co/fmygVdvsfz — Bombers (@bomberscat) October 25, 2026

Autoritățile locale vor coordona îngrijirea victimelor accidentului și vor organiza operațiunea pentru noapte.

#Bomberscat ens hem reunit amb @govbarcelona @salutcat @mossos @emergenciescat @semgencat @CreuRojaCAT #policieslocals i autoritats de la zona per coordinar l'atenció a les víctimes de l'accident de Fogars de Montclús i organitzar l'operatiu per a la nit https://t.co/4MRvau8laX — Bombers (@bomberscat) October 25, 2026

Tragedia din Turcia: 11 morți și 27 de răniți

Reamin în acest context tragedia din Turcia. Cel puțin 11 persoane au fost ucise și 27 rănite după ce un autocar turistic și o platformă de tractare s-au ciocnit în vestul Turciei. Accidentul a avut loc pe 11 octombrie, în apropierea stațiilor de taxare de la Akhisar, pe autostrada Gebze-Orhangazi-Izmir din provincia Manisa.

Titi Aur, avertisment despre pericolul autocarelor: "Poate deveni armă de distrugere în masă"

Expertul în conducere defensivă Titi Aur lansase un avertisment după acest accident tragic. El a reamintit, într-un interviu pentru DC NEWS, că orice mașină poate deveni o armă în trafic, afirmând că un autocar poate fi numit chiar "o armă de distrugere în masă" deoarece atunci când este implicat într-un accident numărul morților poate fi unul foarte mare.