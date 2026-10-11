Accident grav de autocar în Turcia. 11 persoane au murit și 27 sunt rănite

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Un accident grav s-a produs în Turcia, între un autocar și o platformă de tractare.

Unsprezece persoane au murit şi 27 au fost rănite duminică, după ce un autocar a intrat în coliziune cu o platformă de tractare în provincia Manisa, din vestul Turciei, informează dpa. Autocarul se deplasa de la Bursa spre Izmir, a adăugat agenţia de presă germană, care citează Anadolu.

Administraţia provinciei Manisa a anunţat că a fost primită o sesizare privind accidentul la scurt timp după ora 11:00 (08:00 GMT), în apropierea nodului rutier Akhisar. Ulterior, echipe de salvare au fost trimise la faţa locului, iar răniţii au fost transportaţi la spital.

Într-o postare pe platforma X, ministrul de interne turc, Mustafa Ciftci, s-a referit la victime numindu-le "cetăţenii noştri". Deocamdată nu se ştie dacă toate persoanele implicate erau cetăţeni turci sau dacă printre pasageri se aflau şi cetăţeni străini.

Guvernatorul provinciei Manisa, Vahdettin Ozkan, a declarat că intervenţia la locul accidentului continuă sub coordonarea parchetului. "Constatăm în mod dureros cât de vitală este respectarea strictă a regulilor de circulaţie", a spus Ozkan.

Vineri, un bloc de locuințe a explodat în Turcia, primele trei etaj fiind grav afectate. Zece persoane au fost scoase în viață de sub dărâmături, însă două persoane au decedat.

În 2022, un grav accident de autocar s-a produs în Bulgaria. Autocarul era cu turiști români, dar și străini și se întorcea din Istanbul. Atunci, un cetățean străin și trei români și-au pierdut viața pe șoseaua Veliko-Tarnoko-Ruse. În vehicul erau 25 de pasageri, dintre care 18 români și 7 cetățeni turci. Autocarult trebuia să ajungă la București. Ceilalți răniți grav au ajuns cu elicopterul în capitală.

În Turcia, însă, accidentele de autocar mortale se produc frecvent. În acest an, au avut loc mai multe astfel de evenimente rutiere grave. La începutul acestui an au avut loc două astfel de accidente, soldate cu 16 morți și 30 de răniți.