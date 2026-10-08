Momente tragice în Istanbul, în această dimineață, după ce un bloc a explodat. Sunt căutări disperate pentru supraviețuitori

Un bloc s-a prăbușit în această dimineață în Istanbul. Cinci persoane au fost scoate de sub dărâmături, alte șapte încă sunt căutate.

Un bloc cu șapte etaje s-a prăbușit, în această dimineață, în Maltepe, Istanbul. Incidentul a avut loc în jurul orei 05:40 într-o clădire cu șapte etaje situată pe strada Doğu din cartierul Cevizli din Maltepe.

Cinci persoane au fost salvate în viață, iar alte șapte s-ar afla, în aceste momente, sub dărâmături, scrie presa turcă. Guvernatorul Davut Gül a anunțat că a fost stabilită legătura cu patru dintre cele șapte persoane. Parchetul din Anadolu a deschis o anchetă.

Conform imaginilor, au explodat primele trei etaje ale blocului.

Blocul era construit în 1987 și avea 12 apartament pe șapte etaje

”Avem 7 cetățeni sub dărâmături, 4 dintre ei au fost contactați. Eforturile de căutare și salvare continuă pentru restul de 3 persoane” a declarat Davut Gül, guvernatorul Istanbulului.

Guvernatorul a mai spus ”Această clădire a fost construită în 1987. Are un total de 12 apartamente. Conform înregistrărilor, 33 de persoane locuiesc acolo. Patru apartamente au fost avariate. Conform înregistrărilor noastre, 14 persoane sunt înregistrate în aceste patru apartamente. Doi dintre rezidenții din aceste patru apartamente au fost stabiliți a fi în orașele lor natale, iar cinci dintre rezidenții rămași au fost salvați. S-a luat legătura cu patru dintre cele șapte persoane. Eforturile de căutare și salvare continuă pentru cei trei rămași. Colegii noștri sunt de serviciu. Niciunul dintre cetățenii evacuați nu este în stare critică.”

Cum arăta blocul înainte de prăbușire/ Google Maps

Ministrul Mediului, Urbanizării și Schimbărilor Climatice, Murat Kurum, a declarat: ”În urma prăbușirii unei clădiri din cartierul Cevizli din Maltepe, Istanbul, echipele direcției noastre, sub coordonarea Guvernatorului, au început investigațiile și lucrările în zonă. Suntem pe teren cu toate instituțiile și resursele. Căutările continuă neîntrerupt, cu mare grijă și determinare pentru a ajunge cât mai repede posibil la cetățenii noștri aflați sub dărâmături”.

Doi inspectori anchetează ce s-a întâmplat

Ministrul Afacerilor Interne, Mustafa Çiftçi, a anunțat că a început o anchetă și au fost desemnați doi inspectori. Ministrul Çiftçi a declarat: „În urma prăbușirii clădirii din Maltepe, Istanbul, ne continuăm eforturile de căutare și salvare cu mare precizie și neîntrerupt, sub coordonarea tuturor instituțiilor noastre. Până acum, cinci dintre cetățenii noștri au fost salvați în viață din dărâmături și trimiși la spitale, iar 10 dintre cetățenii noștri de la etajele superioare ale clădirii au fost evacuați în siguranță.

S-a stabilit contactul cu 4 cetăţeni care erau consideraţi a fi sub dărâmături. Se estimează că în total 7 cetățeni ar putea fi sub dărâmături.

Prioritatea noastră este să ajungem la fiecare cetățean aflat sub dărâmături și să-i reunim cu familiile. Cei doi inspectori civili ai noștri, pe care i-am desemnat să facă lumină asupra tuturor aspectelor incidentului, au început să lucreze. Dumnezeu să ne dea posibilitatea de a ajunge cât mai curând la cetățenii noștri sub dărâmături și de a-i reuni cu cei dragi”.

În martie, în acest an, două clădiri de trei etaje s-au prăbușit în Istanbul, în cartierul Fatih.