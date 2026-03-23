€ 5.0951
|
$ 4.4087
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0951
|
$ 4.4087
 
DCNews Stiri Două clădiri de 3 etaje s-au prăbușit în Istanbul. Cât de sigur este cartierul Fatih, preferat de turiști. Autoritățile, avertisment despre o prăbușire în domino
Data actualizării: 09:13 23 Mar 2026 | Data publicării: 09:06 23 Mar 2026

Două clădiri de 3 etaje s-au prăbușit în Istanbul. Cât de sigur este cartierul Fatih, preferat de turiști. Autoritățile, avertisment despre o prăbușire în domino
Autor: Roxana Neagu

istanbul explozie fatih Locul exploziei din Istanbul, Fatih/ sursă foto: Cumhuriyet

Cartierul Fatih din Istanbul este preferat de majoritatea turiștilor. Aici, duminică, în urma unei explozii, două clădiri de câte 3 etaje s-au prăbușit.

Cartierul Fatih din Istanbul este unul plin de hoteluri, situat în zona veche a Istanbulului, lângă Marele Bazar și la 5-10 minute de mers pe jos de Moscheea Albastră sau Moscheea Hagia Sophia. Desigur, în jur sunt multe atracții turistice, precum Palatul Topkapi sau Basilica Cisterna, nu mai vorbim despre restaurante, terase, magazine și accesul rapid la linia de tramvai care te duce în 10-15 minute la Bazarul Egiptean, locul de unde pleacă vapoarele pe Bosfor, precum și punct de plecare spre Turnul Galata. Putem enumera la nesfârșit motivele pentru care cartierul Fatih este ales de foarte mulți români - și nu numai, de turiști din toată lumea. De altfel, de exemplu, aici ajung toate autocarele cu turiști din România. 

Ce s-a întâmplat duminică în Fatih, Istanbul

Două clădiri de câte trei etaje, de pe strada Ebe din cartierul Ayvansaray, s-au prăbușit din motive încă necunoscute. O persoană a murit, celelalte fiind scoase în viață de sub dărâmături. 

Biroul Guvernatorului din Istanbul a emis și un comunicat, în care arată că ”primele constatări sugerează că explozia a fost cauzată de gaze naturale și, în urma acesteia, două clădiri adiacente s-au prăbușit”, conform Turcia News care citează agenția Anadolu. 

Municipalitatea Metropolitană Istanbul a emis o declarație cu privire la prăbușirea clădirilor din Fatih, Istanbul: ”Pe baza constatărilor actuale, probabilitatea ca incidentul să fie cauzat de o scurgere de gaze naturale sau de o explozie este considerată scăzută. Cu toate acestea, cauza exactă a incidentului va fi determinată după investigații tehnice detaliate efectuate în coordonare cu toate instituțiile relevante”. 

Cât de sigure sunt clădirile din Fatih

Explozia din Fatih a readus în discuție siguranța cartierului Fatih din Istanbul, unde toate clădirile sunt vechi. 

Rapoartele autorităților turce, în special ale municipalității Istanbul și ale agenției pentru dezastre- AFAD, arată că starea clădirilor din Fatih Istanbul este o problemă majoră, mai ales în cazul unui cutremur puternic.

Efect de domino în caz de prăbușire

Fatih este un cartier foarte vechi, cu multe clădiri construite înainte de normele moderne antiseismice. În evaluările municipalității din Istanbul, zonele istorice ca Fatih sunt frecvent marcate ca având densitate mare de clădiri vulnerabile, risc crescut de avarii grave sau colaps parțial la un cutremur major. Cele mai multe clădiri au minim 40- 80 de ani, structuri din beton slab sau zidărie nearmată, densitate urbană foarte mare, clădiri lipite una de alta, ceea ce determină efect de „domino” în caz de prăbușire. De asemenea, de-a lungul anilor au fost efectuate modificări necontrolate la clădiri, etaje adăugate sau pereți eliminați fără consolidare, sol variabil în unele zone, arată sursa citată. 

Două clădiri de 3 etaje s-au prăbușit în Istanbul. Cât de periculos este cartierul Fatih, preferat de turiști, în caz de cutremur

Autoritățile turce (Primăria Istanbul și AFAD) subliniază că districtul este în categoria „risc ridicat spre mediu-ridicat” și necesită programe extinse de consolidare și reconstrucție.

În cazul unui cutremur major în apropierea Mării Marmara, o parte din clădiri ar putea suferi daune serioase, unele clădiri vechi pot colapsa, infrastructura locală ar fi puternic afectată, mai notează Turcia News. 

În întreaga metropolă Istanbul există peste 1 milion de clădiri, din care 20% ar deveni inutilizabile după un cutremur major și aproximativ 48.000 ar fi grav avariate sau s-ar prăbuși. În urma unor cutremure moderate, cum a fost cel cu magnitudine 6,2 din 2025, au existat avarii la clădiri, populația fiind sfătuită atunci să evite clădirile potențial nesigure.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

fatih
istanbul
turcia
explozie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
x close