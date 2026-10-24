Americanii au început deja să voteze. Trump a făcut un apel de ultimă oră

Donald Trump, președintele SUA. FOTO: Agerpres

Președintele american, Donald Trump, le-a cerut sâmbătă alegătorilor din Florida și Michigan să voteze anticipat la alegerile de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie.

„Asigurați-vă că toți cei pe care îi cunoașteți votează pentru candidatul republican la fiecare funcție, pe întreg buletinul de vot”, a scris Donald Trump pe platforma sa Truth Social, îndemnându-i pe republicani să se mobilizeze masiv.

În data de 3 noiembrie americanii nu vor vota doar pentru reînnoirea unei părți a Congresului. În anumite state se votează guvernatori, primari, șerifi și se răspunde la tot felul de întrebări legate de administrația locală.

Votul a început

Sute de centre de votare din sudul Californiei s-au deschis pentru a le oferi alegătorilor posibilitatea de a vota anticipat, înaintea alegerilor din 3 noiembrie.

Votul prin corespondență a început deja, iar autoritățile electorale îi încurajează pe alegători să trimită buletinele de vot înainte de ziua alegerilor, marți, 3 noiembrie.

În comitatul Los Angeles, se deschid peste 100 centre de votare, iar alte câteva sute vor fi deschise în weekendul următor. Unul dintre centre se află la Biserica Catolică Our Lady of Guadalupe din East Los Angeles.

Dean Logan, responsabilul cu înregistrarea alegătorilor din comitatul Los Angeles, i-a încurajat pe cetățeni să profite de posibilitățile de vot anticipat.

„Avem 123 de centre de votare care sunt deschise în acest weekend. În weekendul următor vom deschide alte peste 500 de centre, care vor rămâne deschise până în ziua alegerilor inclusiv. Așadar, mesajul nostru acum este să-i încurajăm pe alegători să meargă la vot, să profite de această perioadă de vot anticipat și să își depună buletinul de vot”, a declarat Logan, informează abc7.com.

Milioane de buletine de vot au fost trimise prin poștă alegătorilor înregistrați din comitatele Los Angeles, Ventura, Orange, Riverside și San Bernardino. Autoritățile electorale din fiecare comitat afirmă că au făcut pregătiri pentru a se asigura că echipamentele de vot sunt securizate și funcționează corespunzător.

„Am pregătit toate echipamentele utilizate în aceste centre de votare. Ne asigurăm că funcționează corect, că sunt transportate în siguranță la locațiile respective și că nu se poate interveni neautorizat asupra lor”, a declarat Bob Page, responsabilul cu înregistrarea alegătorilor din comitatul Orange.

Oficialii au precizat că există și planuri de rezervă pentru eventuale pene de curent sau întreruperi ale conexiunii la internet

„Avem și puncte logistice în întregul comitat, de unde putem trimite baterii de rezervă și generatoare, în cazul unor pene de curent sau al altor întreruperi”, a declarat Matthew Ceballos, adjunctul responsabilului cu înregistrarea alegătorilor din comitatul Riverside.

Între timp, organizații comunitare și-au exprimat, în cursul zilei, îngrijorarea cu privire la posibile tentative de intimidare a alegătorilor și i-au îndemnat pe cetățenii înregistrați să participe la alegeri.

„Vă rugăm să votați cât mai curând posibil. Îi îndemnăm pe toți să își protejeze votul, informându-se despre drepturile pe care le au în calitate de alegători”, a declarat Henry Perez, reprezentant al organizației Inner City Struggle.

Miza pentru Senat

Senatul SUA are 100 de membri, câte doi pentru fiecare stat, aleși pentru mandate de șase ani. Aproximativ o treime dintre locuri sunt disputate o dată la doi ani, un sistem menit să asigure continuitatea instituției.

Pe lângă adoptarea legilor și deciziile bugetare, Senatul confirmă numirile prezidențiale, inclusiv miniștrii și judecătorii Curții Supreme. O majoritate democrată ar putea astfel bloca unele dintre numirile lui Donald Trump.

Bătălia pentru funcțiile de guvernator

Americanii își aleg și guvernatorii în 36 de state. Aceștia conduc administrațiile statale și au atribuții importante în privința bugetului, securității, sănătății și educației, cu efecte directe asupra vieții cetățenilor.

Funcția poate fi și o rampă de lansare spre Casa Albă. Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, este văzut drept un posibil candidat la prezidențialele din 2028. Pentru succesiunea sa, alegătorii vor avea de ales între republicanul Steve Hilton, fost prezentator Fox News, și Xavier Becerra, fost ministru în administrația Biden.