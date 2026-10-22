Hamas amenință Israelul cu un nou atac similar masacrului din 7 octombrie 2023

Israel și Gaza. FOTO: Freepik

Hamas amenință Israelul că s-ar putea confrunta cu un nou atac similar celui din 7 octombrie 2023

Gruparea islamistă palestiniană Hamas a avertizat Israelul că s-ar putea confrunta cu un nou atac de amploarea masacrului din 7 octombrie, a relatat joi media israeliană ynet, citată de dpa, scrie Agerpres.

Autoritatea israeliană responsabilă de afacerile palestiniene (COGAT) a confirmat pentru ynet că ameninţarea a fost transmisă unuia dintre oficialii săi într-o întâlnire cu trimisul ONU pentru Orientul Mijlociu, Ramiz Alakbarov, care a avut discuţii cu membri de rang înalt ai Hamas săptămâna trecută. Relatarea nu a putut fi verificată în mod independent.

De ce Hamas amenință, din nou, Israelul

Ameninţarea a fost asociată şi cu acţiunile armatei israeliene, care ocupă în continuare mai mult de jumătate din Fâşia Gaza la un an după ce a fost anunţat un armistiţiu. Un alt motiv ar putea fi anularea alegerilor palestiniene care fuseseră programate iniţial pentru luna noiembrie.

Mesajul ar fi fost că Hamas nu ar mai fi dispus să accepte această situaţie, potrivit ynet.

Conducerea politică şi agenţiile de securitate ale Israelului au fost imediat informate despre această nouă ameninţare, a indicat site-ul de ştiri israelian.

Masacrul din 7 octombrie 2023

La 7 octombrie 2023, comandouri Hamas au ucis aproximativ 1.200 de persoane în Israel şi au luat peste 250 de persoane ostatice pe care le-au dus în Gaza.

Acest atac fără precedent a declanşat la scurt timp războiul din Fâşia Gaza. De atunci, peste 74.000 de palestinieni au fost ucişi, potrivit autorităţii sanitare din Gaza, condusă de Hamas.

Mulţi oameni încă trăiesc în corturi

Situaţia umanitară din Fâşia Gaza rămâne extrem de precară. Zone extinse ale enclavei palestiniene sunt în ruine, iar mulţi oameni încă trăiesc în corturi şi depind de ajutorul umanitar.

Potrivit site-ului ynet, Hamas a avertizat că un atac similar ar putea avea loc oriunde, în Israel, în Cisiordania ocupată sau în străinătate.

Este însă discutabil dacă Hamas dispune de capacitatea operaţională necesară pentru un astfel de atac, după trei ani de război, consideră unii experţi. Există informaţii despre recrutarea de noi combatanţi, dar se spune că aceştia au puţină experienţă sau pregătire militară, notează dpa.

"Israelul încă luptă pentru a-şi apăra cetăţenii şi existenţa"

Anul acesta, pe 7 octombrie, Israelul a marcat trei ani de la atacul comis de gruparea Hamas, cea mai sângeroasă zi din istoria țării. Cu această ocazie, ambasadorul Israelului la Bucureşti, Lior Ben Dor, a afirmat că Israelul continuă să lupte pentru apărarea cetăţenilor şi a existenţei sale împotriva organizaţiilor teroriste şi a Iranului.

"Au trecut trei ani de la 7 octombrie şi încă trăim cu trauma, cu frica şi cu ororile acelei zile. Încă îi însoţim cu durere pe cei răniţi, pe familiile care şi-au pierdut pe cei dragi, pe oamenii care au rămas fără case şi pe supravieţuitorii captivităţii.

Au trecut trei ani de la 7 octombrie, iar Israelul încă luptă pentru a-şi apăra cetăţenii şi existenţa, împotriva unor duşmani cruzi, împotriva organizaţiilor teroriste şi împotriva Iranului, care se află în spatele lor.

Suntem hotărâţi să ne apărăm, pentru că nu avem de ales. Nu avem o altă ţară. Suntem patrioţi şi iubim ţara pe care am construit-o acum 78 de ani. Şi suntem hotărâţi să o apărăm şi să continuăm să o construim", a transmis diplomatul israelian, în cadrul unui eveniment comemorativ special dedicat marcării a trei ani de la masacrul din 7 octombrie, desfăşurat la Muzeul Naţional al Ţăranului Român.