Trei ani de la atacul Hamas în Israel, cea mai sângeroasă zi din istoria recentă a țării. Ceremonii în memoria celor peste 1.200 de victime

Israelul omagiază victimele atacului comis de mişcarea islamistă palestiniană Hamas în urmă cu trei ani, pe 7 octombrie 2023. Sursa foto: Agepres

Israelul marchează astăzi, 7 octombrie, trei ani de la atacul comis de gruparea Hamas, cea mai sângeroasă zi din istoria țării, în urma căruia au fost ucise peste 1.200 de persoane, iar alte 251 au fost răpite și duse în Fâșia Gaza.

UPDATE: Israelul își comemorează victimele. Eveniment comemorativ la București

Ambasadorul Israelului la Bucureşti, Lior Ben Dor, a declarat, miercuri, la un eveniment comemorativ dedicat împlinirii a trei ani de la atacul din 7 octombrie 2023, că Israelul continuă să lupte pentru apărarea cetăţenilor şi a existenţei sale împotriva organizaţiilor teroriste şi a Iranului.

„Au trecut trei ani de la 7 octombrie şi încă trăim cu trauma, cu frica şi cu ororile acelei zile. Încă îi însoţim cu durere pe cei răniţi, pe familiile care şi-au pierdut pe cei dragi, pe oamenii care au rămas fără case şi pe supravieţuitorii captivităţii. Au trecut trei ani de la 7 octombrie, iar Israelul încă luptă pentru a-şi apăra cetăţenii şi existenţa, împotriva unor duşmani cruzi, împotriva organizaţiilor teroriste şi împotriva Iranului, care se află în spatele lor. Suntem hotărâţi să ne apărăm, pentru că nu avem de ales. Nu avem o altă ţară. Suntem patrioţi şi iubim ţara pe care am construit-o acum 78 de ani. Şi suntem hotărâţi să o apărăm şi să continuăm să o construim”, a transmis diplomatul israelian, în cadrul unui eveniment comemorativ special dedicat marcării a trei ani de la masacrul din 7 octombrie, desfăşurat la Muzeul Naţional al Ţăranului Român.

Lior Ben Dor a criticat ceea ce a numit „o ipocrizie absurdă în anumite segmente ale opiniei publice internaţionale şi, din păcate, şi din partea unor guverne ale unor state europene” şi a apreciat solidaritatea manifestată de România faţă de Israel.

„Unii aleg să ignore, să minimalizeze sau chiar să uite ceea ce s-a întâmplat în acea zi. În schimb, acuză Israelul şi boicotează Israelul. Iar prin aceasta, din păcate, ajung să ofere o formă de sprijin teroriştilor. Este important să spunem foarte clar că în România poporul român şi Guvernul României înţeleg situaţia, sunt solidari cu Israelul şi susţin Israelul. Noi apreciem foarte mult acest lucru şi suntem profund recunoscători”, a spus Lior Ben Dor.

Ambasadorul a subliniat că este necesar ca evenimentele din 7 octombrie să fie în continuare prezentate şi comemorate, chiar dacă rememorarea lor este dureroasă.

Lior Ben Dor: Nu vom uita niciodată ceea ce s-a întâmplat în acea zi

„Nu vom uita niciodată. Nu vom putea şterge niciodată din memoria noastră ceea ce s-a întâmplat în acea zi. Nu vom uita familiile întregi care au fost ucise, familii întregi care au dispărut într-o singură zi. Nu vom uita copiii care au rămas orfani şi vieţile care au fost distruse. Această amintire va rămâne vie în noi pentru totdeauna. Dar ne va face şi mai puternici. Ne va face şi mai hotărâţi şi determinaţi să ne apărăm ţara, poporul şi viitorul nostru. Avem obligaţia să vorbim despre adevărul nostru, despre dreptatea noastră şi despre drumul nostru. (...) Am Israel Chai ("Poporul lui Israel trăieşte" n.r.). Poporul lui Israel va dăinui pentru totdeauna. Mulţi au încercat să ne extermine, dar suntem hotărâţi să continuăm să trăim, să ne apărăm şi să ne construim viitorul!", a mai transmis ambasadorul Statului Israel în România, Lior Ben Dor.

Preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, Silviu Vexler, a afirmat că această zi ar trebui să fie una „a bucuriei şi a liniştii”, datorită faptului că „este prima comemorare când toţi ostaticii, vii sau morţi, s-au întors acasă”.

„Am crezut şi am fost convins că ar trebui ca această zi să fie, nu ştiu dacă e cuvântul potrivit, o zi a bucuriei şi o zi a liniştii. Este prima comemorare când toţi ostaticii, vii sau morţi, s-au întors acasă. Şi e, cu siguranţă, un motiv un motiv de bucurie sau măcar o pauză din durerea care a acompaniat fiecare astfel de evenimente de a lungul anilor. Doar că ceea ce este cu adevărat trist şi dureros, cel puţin aşa cum văd eu, singura formă de eliberare din această durere ar fi fost dacă pe aceste scaune libere care sunt lungă noi s-ar fi aflat măcar o parte din victimele care au căzut. Toate comemorările, oricare ar fi ele, sunt minunate şi au un rol cu adevărat important şi de suflet. Dar, nicio comemorare şi niciun discurs, niciun cuvânt şi nicio imagine nu-i va putea aduce alături de noi înapoi pe toţi oamenii care au fost omorâţi nevinovaţi”, a spus Silviu Vexler.

Deputatul a subliniat că este imperios necesar ca fiecare societate să îşi găsească anticorpii necesari pentru a lupta cu răul din jur” şi a dezvăluit că, într-un dialog pe care l-a avut în urmă cu doi ani, în care toţi oamenii îi „reproşau şi acţiunile Statului Israel, ceea ce s-a întâmplat, cum s-a procedat”, le-a adresat „o întrebare simplă”.

„Dacă ceea ce aţi văzut întâmplându-se acolo, dacă ceea ce aţi văzut în aceste imagini, s-ar întâmpla mâine dimineaţă aici, dacă cei care au fost ucişi ar fi părinţii voştri, bunicii voştri, fraţii voştri, copiii voştri, cum aţi reacţiona? Aţi ţine un discurs despre ceea ce este frumos teoretic, corect milimetric, impecabil de făcut, aţi vrea rezultate imediat? Dacă în loc să vedeţi un străin ţinut într-o cuşcă, mai rău decât un câine, dacă acea persoană ar fi un membru al familiei voastre ce aţi spune şi cum v-aţi aştepta ca statul să reacţioneze şi să-l apere? Dacă crimele nu s-ar fi întâmplat în Israel, ci, Doamne fereşte, dacă s-ar fi întâmplat aici, nu mai departe, nu în alt oraş, nu altundeva, care ar fi reacţia reală? Şi în acea seară s-a făcut o linişte absolută, nu am primit nici până astăzi răspunsul", a arătat preşedintele FCER.

El a mai spus că transformarea durerii într-un îndemn pentru societate „să facem ce trebuie şi ceea ce este corect pentru a asigura că întreaga societate are o viaţă normală şi demnă" reprezintă, în opinia sa, „cel mai corect mod de a onora memoria sfântă a victimelor, cel mai frumos mod de a le arăta respect supravieţuitorilor".

„Să facem ceea ce depinde de noi pentru a-i sprijini pe supravieţuitori, care vor continua să trăiască cu această dramă în suflet", a adăugat Silviu Vexler.

Mesaje din partea Preşedinţiei României şi Ministerului Afacerilor Externe au transmis consilierul de stat Vlad Ionescu şi secretarul de stat Clara Staicu.

Pe parcursul manifestării, organizate de Ambasada Statului Israel în România, au fost prezentate imagini de la masacrul din 7 octombrie 2023. Doi dintre supravieţuitorii tragicelor evenimente, Lev Kreitman şi Eitan Halley, au împărtăşit celor prezenţi momente atroce trăite în urmă cu trei ani.

Știre inițială

Israelul omagiază miercuri victimele atacului comis de mişcarea islamistă palestiniană Hamas în urmă cu trei ani, pe 7 octombrie 2023, cea mai sângeroasă zi din istoria sa, relatează AFP. Comemorările au loc într-o atmosferă de alertă sporită, cu trei săptămâni înainte de alegerile legislative, primele de la 7 octombrie.

Ceremonii în amintirea victimelor atacului din 7 octombrie 2023

La locul unde s-a desfăşurat festivalul de muzică Nova, luat cu asalt de luptători Hamas sosiţi cu maşini şi parapante pe 7 octombrie 2023, apropiaţi ai victimelor au ţinut un minut de reculegere la ora 06:29 (03:29 GMT) - momentul exact în care a început atacul - înconjuraţi de portrete ale celor ucişi şi de flori.

Un moment de reculegere a fost ţinut şi în kibbutzul Kfar Aza, situat lângă graniţa cu Fâşia Gaza, unde 64 de locuitori au fost ucişi şi 18 răpiţi, precum şi în alte locuri.

În această seară este programat un eveniment organizat de familiile victimelor şi la Tel Aviv.

Persoane comemorând victimele atacurilor din 7 octombrie 2023

Şi ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, a anunţat că se află miercuri în Israel pentru ceremoniile de comemorare. „Sunt astăzi în Israel pentru a aduce un omagiu victimelor din 7 octombrie. În acea zi, Hamas a comis cel mai grav masacru antisemit de la Holocaust, în urma căruia 51 de cetăţeni francezi şi-au pierdut viaţa”, a amintit ministrul de Externe francez pe platforma X, într-un mesaj însoţit de o listă cu numele victimelor.

Peste 1.200 de victime în ofensiva grupării Hamas

Pe parcursul zilei sunt planificate ceremonii pentru a onora victimele acestui atac fără precedent, lansat din Gaza de membri ai grupării palestiniene Hamas, soldat cu moartea a 1.221 de persoane, conform bilanţului AFP. În acea zi, 251 de persoane au fost răpite şi duse cu forţa în Gaza; 44 dintre acestea erau deja decedate.

Dincolo de contextul campaniei electorale, comemorările din acest an au o semnificaţie aparte, fiind primele de la intrarea în vigoare a armistiţiului de anul trecut în Gaza, teritoriu devastat acum de războiul purtat de Israel în urma evenimentelor din 7 octombrie.

Ceremoniile oficiale au avut loc luni, la o dată stabilită de guvernul israelian conform calendarului ebraic.

Trei săptămâni până la alegerile parlamentare

Comemorările se desfăşoară într-o atmosferă de alertă sporită, cu trei săptămâni înainte de alegerile legislative - primele de la 7 octombrie - şi la o săptămână după o tentativă de atac la bordul unui zbor Flydubai cu destinaţia Tel Aviv. Marţi, ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a ordonat armatei să sporească vigilenţa, invocând informaţii privind posibile atacuri ale Hamas împotriva forţelor israeliene.

Ca represalii la atacurile din 7 octombrie, Israelul a lansat o ofensivă masivă în Fâşia Gaza, care a lăsat teritoriul în mare parte în ruine şi a dus la peste 74.200 de decese, potrivit Ministerului Sănătăţii din teritoriul palestinian, instituţie aflată sub autoritatea Hamas, ale cărei statistici sunt considerate credibile de către ONU.

Miercuri, forţele israeliene au lansat noi raiduri asupra Fâşiei Gaza. Jurnalişti ai AFP aflaţi la locul festivalului Nova, în apropierea graniţei, au auzit explozii puternice venind dinspre teritoriul palestinian. Spitalul Al-Shifa din oraşul Gaza a raportat două decese în urma unor lovituri care au avut loc în noaptea de marţi spre miercuri.

În ultimii trei ani, Israelul a luptat şi pe alte fronturi, în special în Liban împotriva mişcării islamiste Hezbollah, susţinută de Teheran, precum şi direct împotriva Iranului.

În Gaza, situaţia umanitară rămâne critică, în ciuda unui armistiţiu fragil negociat de Statele Unite şi care a intrat în vigoare în octombrie 2025. Sute de mii de palestinieni trăiesc în continuare în corturi sau în adăposturi temporare.

Deşi viitorul politic al teritoriului rămâne incert, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni că Hamas nu va mai guverna Gaza şi a promis că va continua să îi vizeze pe cei care au participat la atacul din 7 octombrie sau au deţinut ostatici, potrivit Agerpres.