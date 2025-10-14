Noi tensiuni în Israel, după ce Hamas și-a încălcat promisiunea. O româncă din Holon: Asta o să aibă urmări

Forumul Ostaticilor și Familiilor Dispărute anunță că Hamas a returnat Israelului doar patru din cele 28 de cadavre ale persoanelor răpite pe 7 octombrie 2023. Situația a fost catalogată drept o „încălcare flagrantă” a acordului de încetare a focului cu Hamas, scrie Times of Israel.

Nu a existat niciun anunț cu privire la identitatea celor patru și nu a existat nicio confirmare din partea autorităților israeliene cu privire la numărul de cadavre așteptate în cursul zilei de luni, 13 octombrie 2025.

Mai multe familii ale ostaticilor decedați au fost informate anterior de autoritățile israeliene că trupurile neînsuflețite ale celor dragi nu vor fi returnate în aceste zile. Hamas a avertizat că va avea dificultăți în localizarea unora dintre cadavre.

„Aceasta reprezintă o încălcare flagrantă a acordului de către Hamas. Ne așteptăm ca guvernul Israelului și mediatorii să ia măsuri imediate pentru a rectifica această gravă nedreptate”, spune forumul, menționând că este „șocat și consternat”.

Într-un interviu exclusiv pentru DC News, Anca Tal, o româncă stabilită în Holon, lângă Tel Aviv, a spus că situația generată de incapacitatea Hamas de a returna trupurile israelienilor ar putea degenera.

„Trebuiau aduși 28 și am primit numai 4. Asta înseamnă că s-au încălcat condițiile înțelegerii cu noi și asta o să aibă urmări.

E clar că nu se va termina niciodată războiul cu arabii. Pentru ca asta să se întâmple, așa cum a spus Golda Meir (fost premier al Israelului), „pacea va veni numai când arabii își vor iubi copiii lor mai mult decât ne urăsc pe noi““, a spus Anca Tal pentru DC News.

