€ 5.0903
|
$ 4.3905
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 08:28 14 Oct 2025 | Data publicării: 08:24 14 Oct 2025

EXCLUSIV Noi tensiuni în Israel, după ce Hamas și-a încălcat promisiunea. O româncă din Holon: Asta o să aibă urmări
Autor: Ioan-Radu Gava

israel
 

Potrivit informațiilor exclusive obținute de DC News, organizația teroristă Hamas și-a încălcat promisiunea de a returna Israelului toate cele 28 de cadavre ale ostaticilor capturați pe 7 octombrie 2023.

Forumul Ostaticilor și Familiilor Dispărute anunță că Hamas a returnat Israelului doar patru din cele 28 de cadavre ale persoanelor răpite pe 7 octombrie 2023. Situația a fost catalogată drept o „încălcare flagrantă” a acordului de încetare a focului cu Hamas, scrie Times of Israel.

Nu a existat niciun anunț cu privire la identitatea celor patru și nu a existat nicio confirmare din partea autorităților israeliene cu privire la numărul de cadavre așteptate în cursul zilei de luni, 13 octombrie 2025.

Mai multe familii ale ostaticilor decedați au fost informate anterior de autoritățile israeliene că trupurile neînsuflețite ale celor dragi nu vor fi returnate în aceste zile. Hamas a avertizat că va avea dificultăți în localizarea unora dintre cadavre.

„Aceasta reprezintă o încălcare flagrantă a acordului de către Hamas. Ne așteptăm ca guvernul Israelului și mediatorii să ia măsuri imediate pentru a rectifica această gravă nedreptate”, spune forumul, menționând că este „șocat și consternat”.

CITEȘTE ȘI                   -                 EXCLUSIV Lacrimile de bucurie din Israel, umbrite de tristețe. Ce urmează e sfâșietor. Româncă de acolo: Urmează o fază mult mai grea

Româncă din Israel: Atunci va fi pace

Într-un interviu exclusiv pentru DC News, Anca Tal, o româncă stabilită în Holon, lângă Tel Aviv, a spus că situația generată de incapacitatea Hamas de a returna trupurile israelienilor ar putea degenera.

„Trebuiau aduși 28 și am primit numai 4. Asta înseamnă că s-au încălcat condițiile înțelegerii cu noi și asta o să aibă urmări.

E clar că nu se va termina niciodată războiul cu arabii. Pentru ca asta să se întâmple, așa cum a spus Golda Meir (fost premier al Israelului), „pacea va veni numai când arabii își vor iubi copiii lor mai mult decât ne urăsc pe noi““, a spus Anca Tal pentru DC News.

CITEȘTE ȘI                 -                EXCLUSIV Eliberarea ostaticilor de către Hamas. Român în Israel: Am dezactivat alarma de bombardamente. Sper să nu o mai aud niciodată

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

israel
hamas
ostatici
anca tal
fasia gaza
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Împreună pentru Siguranța Femeilor: Marș național în 11 localități
Publicat acum 15 minute
Dezbaterea „România în Diaspora” - ediția a IV-a
Publicat acum 15 minute
Horoscop 14 octombrie 2025. Venus aduce beneficii unei zodii
Publicat acum 16 minute
Cum a devenit Barron Trump unul dintre cei mai bogați tineri din lume la doar 19 ani
Publicat acum 21 minute
Noi tensiuni în Israel, după ce Hamas și-a încălcat promisiunea. O româncă din Holon: Asta o să aibă urmări
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Oct 2025
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat pe 12 Oct 2025
O viperă care a mușcat un bărbat beat criță a murit din cauza intoxicației cu alcoolul din sângele acestuia
Publicat acum 21 ore si 1 minut
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
Publicat pe 12 Oct 2025
Boala care l-a oprit pe Cosmin Seleși din drumul spre Athos: A fost un semn de la Dumnezeu
Publicat acum 15 ore si 23 minute
Tânăr din București, speriat după ce Poliția i-a bătut la ușă: MApN cheamă la instrucție. Amendă de 4.000 de lei dacă nu vă prezentați
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close