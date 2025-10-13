Aproximativ 20 de ostatici israelieni, ținuți captivi de organizația teroristă Hamas în ultimii doi ani, au început să fie eliberați în trei locații din Fâșia Gaza și predați Crucei Roșii. Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a anunțat că „Israelul este pregătit și gata pentru primirea imediată a tuturor ostaticilor noștri”.

L-am contactat pe Bogdan Alin Avram, un român stabilit în Petah Tikva, lângă Tel Aviv, pentru a-i cere o reacție privitoare la deznodământul fericit pentru poporul israelian, mijlocit de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.

„Evident, este o zi de bucurie! Așteptăm pacea din prima zi de război și întoarcerea prizonierilor de când am aflat că sunt răpiți. Sperăm să fie ceva trainic, pentru că de doi ani stăm cu bagajele pregătite, gata în orice moment să coborâm în adăposturi.

Sincer să vă spun, am dezactivat alarma de bombardamente de la telefonul meu. A rămas doar pe al soției. Ajunge când auzim la unul dintre telefoane și sper să nu o mai aud niciodată”, a spus, pentru DC News, Bogdan Alin Avram, român stabilit în Israel.

Primii ostatici israelieni au fost predaţi Crucii Roşii Internaţionale

Gruparea islamistă palestiniană Hamas a predat luni şapte ostatici israelieni Comitetului Internaţional al Crucii Roşii în Gaza, a declarat un oficial implicat în operaţiune, în cadrul primei faze a unui acord de încetare a focului cu Israelul, în schimbul eliberării unor deţinuţi palestinieni, cu câteva ore înaintea unui summit de pace care va avea loc în Egipt cu participarea preşedintelui american, Donald Trump, informează AFP, Reuters și Agerpres.

Aripa armată a mişcării islamiste palestiniene a confirmat luni dimineaţă că se pregăteşte să elibereze ostaticii în viaţă şi a publicat o listă cu 20 de nume.

Puţin mai târziu, armata israeliană a anunţat că vehiculele Crucii Roşii se îndreaptă către un punct convenit în nordul Fâşiei Gaza pentru a prelua ostaticii.

În piaţa din Tel Aviv redenumită Piaţa Ostaticilor, zeci de persoane aşteptau de dimineaţă în jurul unui ecran pe care erau afişate portretele ostaticilor.

Prima etapă a planului prezentat de preşedintele american prevede revenirea în Israel a celor 48 de ostatici, vii sau morţi, şi eliberarea de către Israel a 250 de deţinuţi din "motive de securitate", inclusiv numeroşi palestinieni condamnaţi pentru atentate ucigaşe împotriva unor israelieni şi a 1.700 de palestinieni arestaţi în Fâşia Gaza din octombrie 2023.

În a patra zi a încetării focului între Israel şi Hamas, întoarcerea ostaticilor va marca un "eveniment istoric", în care se îmbină "tristeţea" şi "bucuria", a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Războiul din Fâşia Gaza a fost declanşat de atacul fără precedent al Hamas asupra teritoriului israelian pe 7 octombrie 2023, care a dus la moartea a 1.219 de oameni, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ întocmit de AFP pe baza datelor oficiale. În acea zi, 251 de persoane au fost răpite de Hamas şi aliaţii săi. De atunci, peste 67.000 palestinieni au fost ucişi în Fâşia Gaza în campania de represalii israeliene, conform cifrelor Ministerului Sănătăţii din guvernul Hamas, considerate de încredere de ONU.