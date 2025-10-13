Update: Toți ostaticii au fost eliberați! Pentru prima dată, niciun ostatic în viață nu mai este deținut de Hamas / live

UPDATE: Președintele SUA se află acum în Knesset. Urmează să se adreseze parlamentarilor israelieni. El este al patrulea președinte american care face acest lucru de la crearea Parlamentului, în 1949 și primul după anul 2008. Președintele a fost întâmpinat de președintele Knessetului, Amir Ohana.

Matan Angrest, unul dintre ostaticii eliberați astăzi:

Gali și Ziv Berman, frații eliberați astăzi:

Eitan Mor, încă un ostatic eliberat astăzi:

Guy Gilboa-Dalal, încă un om eliberat de Hamas:

UPDATE: Ostaticii decedați vor fi predați în această după-amiază

Potrivit postului de televiziune saudit Al-Hadath, trupurile ostaticilor care au murit în captivitatea Hamas vor fi predate Crucii Roșii în cursul acestei după-amiezi. Nu s-a precizat câte dintre aceste cadavre vor fi returnate. Conform autorităților israeliene, vorbim despre 26 de ostatici decedați, însă Hamas a recunoscut că întâmpină dificultăți în localizarea tuturor trupurilor.

UPDATE: Toți ostaticii în viață au fost eliberați. Cei 13 ostatici din al doilea grup se află acum în mâinile Crucii Roșii. Pentru prima dată, niciun ostatic în viață nu mai este deținut de Hamas.

UPDATE: Fotografie alături de părinții săi

Imagine cu ostaticul Eitan Mor alături de părinții săi, după ce a fost eliberat în această dimineață de Hamas.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Eliberarea ostaticilor de către Hamas. Român în Israel: Am dezactivat alarma de bombardamente. Sper să nu o mai aud niciodată

UPDATE: Donald Trump a ajuns în Israel.

Primii șapte ostatici eliberați de Hamas au trecut granița Fâșiei Gaza și se află acum pe teritoriul israelian, însoțiți de membri ai Forțelor de Apărare ale Israelului. În prezent, aceștia se îndreaptă spre punctul inițial de primire din sudul Israelului, unde se vor reuni cu familiile lor.

UPDATE: Evyatar David, unul dintre ostaticii care se întorc acasă din Gaza:

UPDATE: Cei 13 ostatici rămași în viață urmează să fie eliberați

Hamas anunță că cei 13 ostatici rămași în viață vor fi eliberați și că nu va mai avea în custodie niciun ostatic israelian în viață.

UPDATE: Nimrod Cohen, unul dintre ostaticii eliberați, tocmai a vorbit cu familia sa.

UPDATE: David și Ariel Konyo au vorbit cu familia lor, primul apel de la eliberarea din captivitate:

UPDATE: Lacrimi și aplauze în Piața Ostaticilor

Au fost lacrimi și aplauze emoționante în Piața Ostaticilor din Tel Aviv în momentul în care armata israeliană a confirmat că primii șapte ostatici se află deja în custodia sa. În această piață s-au adunat numeroși cetățeni pentru a urmări în direct eliberarea ostaticilor, în timp ce rudele acestora s-au deplasat către baza militară Re’im, unde vor fi transferați într-un elicopter.

UPDATE: Primele cuvinte cu fiul ei

Primele imagini îl arată pe ostaticul Matan Angrest vorbind la telefon cu mama sa, printr-un apel video, după ce a fost predat armatei israeliene.

UPDATE: Șapte ostatici se află deja în mâinile Crucii Roșii

Crucea Roșie informează că șapte ostatici au fost deja predați de Hamas și se află în custodia sa în acest moment.

Potrivit presei israeliene, acești ostatici sunt Matan Angrest, Gali și Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran și Guy Gilboa-Dallal.

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a anunțat că „Israelul este pregătit și gata pentru primirea imediată a tuturor ostaticilor noștri”.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, aflat în drum spre Tel Aviv, a declarat din avionul prezidențial că războiul dintre Israel și Hamas „s-a încheiat”.

„Războiul s-a încheiat. Războiul s-a încheiat, înțelegeți?”, le-a spus Trump jurnaliștilor.

Cine sunt ostaticii

Matan Angrest, 22 de ani

Acest soldat israelian a fost capturat la baza Nahal Oz. A apărut în viață într-un videoclip din martie adresat lui Donald Trump. Nasul și mâna dreaptă păreau rănite. Este originar din orașul Kiryat-Bialik, din nordul țării.

Gali Berman, 28 de ani

A fost răpit împreună cu fratele său geamăn, Ziv, de la kibuțul Kfar Aza. Pe 7 octombrie, cei doi au trimis un mesaj din buncărul lor.

Ziv Berman, 28 de ani

Fratele geamăn al lui Gali. Familia lor ar fi primit o dovadă de viață în februarie, potrivit Haaretz.

Elkana Bohbot, 36 de ani

Israeliano-columbian, lucra ca tehnician la festivalul Nova. A fost bătut înainte de a fi dus în Gaza. Hamas a publicat un videoclip cu el în viață în martie.

Rom Braslavski, 21 de ani

Lucra ca agent de pază la festivalul Nova. A fost capturat în timp ce încerca să salveze o persoană rănită, potrivit Forumului Ostaticilor. Este considerat în viață, dar nicio dovadă nu fusese publicată până la difuzarea unui videoclip de către Jihadul Islamic, în acest weekend.

Nimrod Cohen, 20 de ani

Acest soldat era staționat la baza Nahal Oz. Au fost oferite mai multe dovezi de viață, inclusiv un videoclip publicat în martie de Hamas. Un ostatic eliberat l-ar fi văzut într-o stare precară.

Ariel Cunio, 28 de ani

Israeliano-argentinian, el a fost răpit de la kibuțul Nir Oz. Este reținut împreună cu fratele său, David. Logodnica lui, Arbel Yehud, a fost eliberată. Imaginile eliberării ei, înconjurată de bărbați înarmați și huiduită de mulțimea din Gaza, au făcut înconjurul lumii.

David Cunio, 35 de ani

Fratele celui de mai sus. Soția lui, Sharon Aloni-Cunio, și cele două fiice gemene de 3 ani au fost eliberate. „Luptă pentru mine. Nu renunța”, i-a spus el puțin înainte ca ele să se întoarcă în Israel.

Evyatar David, 24 de ani

A fost răpit în timpul festivalului Nova. În februarie, un videoclip îl arăta fiind obligat să privească eliberarea altor ostatici. A fost subiectul unui al doilea videoclip publicat de Hamas la începutul lui august.

Guy Gilboa-Dalal, 24 de ani

A fost, de asemenea, răpit în timpul festivalului Nova. Apare în același videoclip menționat mai sus.

Maxim Herkin, 37 de ani

Israeliano-rus, tată, a fost răpit la festivalul Nova. Se întorsese recent din Donbasul natal înainte de a fi capturat.

Eitan Horn, 38 de ani

A emigrat din Argentina și își vizita fratele la kibuțul Nir Oz pe 7 octombrie. Fratele său a fost eliberat.

Bipin Joshi, 24 de ani

Student nepalez, se afla la kibuțul Alumim la doar câteva săptămâni după sosirea sa în Israel, în cadrul unui program de schimb universitar.

Segev Kalfon, 27 de ani

A fost capturat în timp ce fugea de la festivalul Nova. A petrecut mai multe săptămâni de captivitate alături de alți ostatici eliberați.

Bar Kuperstein, 23 de ani

Lucra în domeniul securității la festivalul Nova. Evacua răniți înainte de a fi luat ostatic.

Eitan Abraham Mor, 25 de ani

Asigura securitatea la festivalul Nova pe 7 octombrie.

Omri Miran, 48 de ani

Israeliano-maghiar, a fost răpit din locuința sa din kibuțul Nahal Oz. Familia sa a primit semne de viață, dar starea lui de sănătate este precară.

Tamir Nimrodi, 20 de ani

Israeliano-german, soldat, a fost răpit de la baza sa din apropierea punctului de trecere Erez. Nu a fost primit niciun semn de viață de la capturarea sa.

Yosef-Chaim Ohana, 24 de ani

A fost răpit la festivalul Nova. Un videoclip din martie îl arăta în viață.

Alon Ohel, 24 de ani

A fost capturat la festivalul Nova. O dovadă de viață a fost publicată în februarie de Hamas.

Avinatan Or, 32 de ani

A fost răpit împreună cu iubita sa la festivalul Nova. Aceasta a fost salvată în cadrul unei operațiuni a armatei israeliene. Familia sa a primit mai multe dovezi de viață.

Matan Zangauker, 25 de ani

A fost răpit împreună cu iubita sa la kibuțul Nir Oz. Aceasta a fost eliberată în noiembrie 2023.

Absențele din lista ostaticilor eliberați

Hamas a publicat numele celor 20 de ostatici în viață care vor fi eliberați astăzi. Lista include aceiași 20 de ostatici ale căror nume fuseseră deja comunicate Israelului anterior, ca parte a negocierilor. Eliberarea lor a fost confirmată în cadrul acordului privind ostaticii în viață. Nu figurează în grup numele soldatului răpit Tamir Nimrodi și nici al cetățeanului nepalez Bipin Joshi.

O medalie pentru Trump

Președintele Israelului, Isaac Herzog, îi va înmâna omologului său american, Donald Trump, „Medalia de Onoare Prezidențială a Israelului”, „în semn de recunoaștere a eforturilor sale pentru întoarcerea ostaticilor”, ceremonie care este așteptată să aibă loc în următoarele ore.

Distincția „recunoaște, de asemenea, sprijinul ferm și neclintit al președintelui Trump față de Statul Israel, contribuția sa remarcabilă la securitatea Israelului și la bunăstarea cetățenilor săi”, precum și „angajamentul său de a conduce întreaga regiune către o eră de pace și cooperare”.

Președintele SUA, Donald Trump, va ajunge astăzi în Israel, se va întâlni cu familiile ostaticilor, va vorbi în fața Parlamentului și apoi va participa la summitul pentru pace din Egipt.