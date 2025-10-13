€ 5.0903
|
$ 4.3905
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 12:25 13 Oct 2025

EXCLUSIV Lacrimile de bucurie din Israel, umbrite de tristețe. Ce urmează e sfâșietor. Româncă de acolo: Urmează o fază mult mai grea
Autor: Ioan-Radu Gava

israel 18688220
 

Anca Tal, o română din Israel stabilită în Holon, a vorbit despre eliberarea ostaticilor de către organizația teroristă Hamas.

Toți ostaticii în viață ținuți captivi de organizația teroristă Hamas au fost eliberați până luni înainte de prânz. Cei 13 ostatici din al doilea grup se află acum în mâinile Crucii Roșii și, pentru prima dată, niciun ostatic în viață nu mai este deținut de Hamas.

De dimineață, primii șapte ostatici eliberați de Hamas au trecut granița Fâșiei Gaza și au ajuns pe teritoriul israelian, însoțiți de membri ai Forțelor de Apărare ale Israelului. 

 

 

Tot luni dimineață, președintele american Donald Trump a ajuns în Israel și a fost primit de premierul Benjamin Netanyahu.

CITEȘTE ȘI                 -               EXCLUSIV Eliberarea ostaticilor de către Hamas. Român în Israel: Am dezactivat alarma de bombardamente. Sper să nu o mai aud niciodată

Româncă stabilită în Holon, mărturii emoționante din Israel

 

Într-un interviu exclusiv pentru DC News, Anca Tal, româncă stabilită în Holon, a vorbit despre momentul emoționant din Israel și solidaritatea de fier a cetățenilor în fața traumei care a început pe 7 octombrie 2023.

„Este extraordinar de emoționant, ostaticii eliberați sunt copiii familiilor lor, dar de doi ani, și ai noștri. La fiecare sfârșit de săptămână, de multe ori și în timpul săptămânii, am mers în „Piața ostaticilor“, care era un loc obișnuit până acum doi ani, ca să fim cu familiile lor, să-i susținem și să le demonstrăm că nu sunt singuri cu durerea și grija lor. De abia așteptam ca această piață imensă să redevină locul pastoral și obișnuit care era înainte“, a spus, pentru DC News, Anca Tal.

 

Urmează faza mult mai grea, cea de a-i aduce pe cei care nu mai sunt în viață. Este sfâșietor

 

Ea a vorbit și despre importanța acestei zile, care pune capăt unui conflict ce durează de mai bine de doi ani, și cum se sărbătorește eliberarea ostaticilor pe străzile din Israel.

„Este o zi istorică, emoționantă, plină de lacrimi de bucurie că ni se întorc copiii, dar și lacrimi de durere și tristețe pentru că ne sosesc și ostaticii morți. La noi este foarte important să existe mormânt pentru fiecare mort de-al nostru, la care să mergem, să ne rugăm, să ne unim cu ei, cel puțin așa. Se pare că sunt și ostatici ale căror trupuri nu se știe unde sunt. Hamas probabil că nu i-au găsit.

E greu de descris ce zi de sărbătoare este aici, se dansează, se cântă și lumea merge cu steaguri pe străzi, inclusiv steagurile americane. Slavă Domnului că s-au întors copiii și s-a terminat războiul“, a conchis Anca Tal.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

anca tal
israel
ostatici
hamas
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Dă viață stilului tău! Ghidul tău pentru a purta adidași sport pentru damă cu încredere
Publicat acum 2 minute
Sorana Cîrstea,  în optimi la Osaka (WTA)
Publicat acum 13 minute
Dragoș Pîslaru critică declarația CSM privind pensiile speciale: „Este gravă și falsă”
Publicat acum 15 minute
Surpriză totală: Cine vine la summitul pentru pace din Egipt? Trump l-a invitat
Publicat acum 25 minute
Imaginile zilei spun totul: Cum arată bucuria păcii în Israel vs. Gaza - foto în articol
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 47 minute
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat acum 20 ore si 28 minute
O viperă care a mușcat un bărbat beat criță a murit din cauza intoxicației cu alcoolul din sângele acestuia
Publicat pe 11 Oct 2025
Ce pensie avea Marinela Chelaru, actrița care a murit la 66 ani. „Uitați-vă, vă rugăm, la aceste momente!”
Publicat pe 11 Oct 2025
Moartea lui Roei Shalev zguduie Israelul. A supraviețuit masacrului comis de Hamas, dar a căzut victimă unui alt război
Publicat pe 11 Oct 2025
Schimbare majoră la granițele UE, de duminică: Toți călătorii vor fi amprentați și fotografiați
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close