Aproape toată populația din Gaza riscă să înfrunte iarna fără adăposturi, avertizează ONU

foto ilustrativ din Fâșia Gaza

Aproximativ 1,8 milioane de palestinieni din Fâșia Gaza riscă să înfrunte a patra iarnă fără adăposturi.

Aproape întreaga populaţie din Fâşia Gaza, adică două milioane de persoane, este lipsită de adăposturi adecvate înainte de venirea iernii, a avertizat vineri ONU, cerând acces pentru livrarea de ajutoare în enclavă, relatează AFP.

Aproximativ 1,8 milioane din cei două milioane de palestinieni din Fâşia Gaza "se pregătesc să înfrunte a patra iarnă fără protecţie adecvată împotriva ploii, inundaţiilor şi a frigului", la un an după anunţarea încetării focului în octombrie 2025, subliniază Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) - structură a ONU - într-un comunicat.

"Materialele necesare pentru adăposturi trebuie să poată să intre rapid, în mod previzibil şi în cantitate suficientă" pe teritoriul respectiv, a avertizat Amy Pope, directoarea generală a OIM, citată în comunicat, în timp ce organizaţia sa semnalează "lipsa de finanţare şi restricţii persistente impuse de autorităţile israeliene la intrarea materialelor esenţiale pentru adăposturi".

"Multe familii trăiesc în clădiri avariate de război, care prezintă riscuri grave pentru siguranţa lor"

Potrivit OIM, mai mult de jumătate dintre corturile şi adăposturile improvizate utilizate în prezent sunt într-o stare proastă şi trebuie înlocuite. Corturile sunt concepute ca o măsură temporară de urgenţă şi, în general, durează doar între şase şi 12 luni, precizează organizaţia.

"Din lipsă de alternative, multe familii trăiesc în clădiri avariate de război, care prezintă riscuri grave pentru siguranţa lor", adaugă OIM, amintind de moartea de luna trecută a 21 de persoane, între care 12 copii, în oraşul Gaza după prăbuşirea unei clădiri cu şase etaje care fusese lovită în timpul războiului.

În plus, intensificarea fenomenului climatic El Nino ar urma, potrivit organizaţiei, "să aducă precipitaţii mai abundente, care ar putea să fragilizeze şi mai mult clădirile deja precare, în timp ce sistemele de drenaj grav avariate expun populaţia la inundaţii".

În contextul în care finanţarea ajutorului umanitar este în scădere, "capacităţile de aprovizionare combinate ale partenerilor umanitari de abia acoperă 17% din necesităţile identificate pentru iarnă", a subliniat Pope.

Eforturile "rămân insuficiente pentru a acoperi nevoile considerabile în materie de cazare"

Potrivit OIM, acest material (corturi, kituri de adăpost de urgenţă, unităţi de cazare, cherestea, unelte şi alte materiale), depozitat în afara Fâşiei Gaza şi gata de livrare, rămâne blocat din lipsă de acces la punctele de control din partea autorităţilor israeliene.

Echipele umanitare utilizează, pe cât posibil, materiale disponibile local sau reciclate, dar aceste eforturi "rămân insuficiente pentru a acoperi nevoile considerabile în materie de cazare", avertizează OIM.

La începutul lunii septembrie, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a avertizat asupra condiţiilor precare în care trăiesc locuitorii din Gaza, ceea ce alimentează temeri privind agravarea riscurilor pentru sănătate pe măsura apropierii sezonului ploios, condiţii propice înmulţirii dăunătorilor, ţânţarilor, precum şi dezvoltării mucegaiului şi bacteriilor pe întreg teritoriul enclavei palestiniene, conform Agerpres.

Trei ani de la atacul Hamas în Israel, cea mai sângeroasă zi din istoria recentă a țării. Ceremonii în memoria celor peste 1.200 de victime

Israelul a omagiat miercuri victimele atacului comis de mişcarea islamistă palestiniană Hamas în urmă cu trei ani, pe 7 octombrie 2023, cea mai sângeroasă zi din istoria sa, relatează AFP. Comemorările au loc într-o atmosferă de alertă sporită, cu trei săptămâni înainte de alegerile legislative, primele de la 7 octombrie.

La locul unde s-a desfăşurat festivalul de muzică Nova, luat cu asalt de luptători Hamas sosiţi cu maşini şi parapante pe 7 octombrie 2023, apropiaţi ai victimelor au ţinut un minut de reculegere la ora 06:29 (03:29 GMT) - momentul exact în care a început atacul - înconjuraţi de portrete ale celor ucişi şi de flori.

Un moment de reculegere a fost ţinut şi în kibbutzul Kfar Aza, situat lângă graniţa cu Fâşia Gaza, unde 64 de locuitori au fost ucişi şi 18 răpiţi, precum şi în alte locuri.

Pe seară a fost programat un eveniment organizat de familiile victimelor şi la Tel Aviv.

Şi ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, a anunţat că se află miercuri în Israel pentru ceremoniile de comemorare. „Sunt astăzi în Israel pentru a aduce un omagiu victimelor din 7 octombrie. În acea zi, Hamas a comis cel mai grav masacru antisemit de la Holocaust, în urma căruia 51 de cetăţeni francezi şi-au pierdut viaţa”, a amintit ministrul de Externe francez pe platforma X, într-un mesaj însoţit de o listă cu numele victimelor.

Peste 1.200 de victime în ofensiva grupării Hamas

Pe parcursul zilei sunt planificate ceremonii pentru a onora victimele acestui atac fără precedent, lansat din Gaza de membri ai grupării palestiniene Hamas, soldat cu moartea a 1.221 de persoane, conform bilanţului AFP. În acea zi, 251 de persoane au fost răpite şi duse cu forţa în Gaza; 44 dintre acestea erau deja decedate.

Dincolo de contextul campaniei electorale, comemorările din acest an au o semnificaţie aparte, fiind primele de la intrarea în vigoare a armistiţiului de anul trecut în Gaza, teritoriu devastat acum de războiul purtat de Israel în urma evenimentelor din 7 octombrie.

Ceremoniile oficiale au avut loc luni, la o dată stabilită de guvernul israelian conform calendarului ebraic.

Trei săptămâni până la alegerile parlamentare

Comemorările se desfăşoară într-o atmosferă de alertă sporită, cu trei săptămâni înainte de alegerile legislative - primele de la 7 octombrie - şi la o săptămână după o tentativă de atac la bordul unui zbor Flydubai cu destinaţia Tel Aviv. Marţi, ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a ordonat armatei să sporească vigilenţa, invocând informaţii privind posibile atacuri ale Hamas împotriva forţelor israeliene.

Ca represalii la atacurile din 7 octombrie, Israelul a lansat o ofensivă masivă în Fâşia Gaza, care a lăsat teritoriul în mare parte în ruine şi a dus la peste 74.200 de decese, potrivit Ministerului Sănătăţii din teritoriul palestinian, instituţie aflată sub autoritatea Hamas, ale cărei statistici sunt considerate credibile de către ONU.

Miercuri, forţele israeliene au lansat noi raiduri asupra Fâşiei Gaza. Jurnalişti ai AFP aflaţi la locul festivalului Nova, în apropierea graniţei, au auzit explozii puternice venind dinspre teritoriul palestinian. Spitalul Al-Shifa din oraşul Gaza a raportat două decese în urma unor lovituri care au avut loc în noaptea de marţi spre miercuri.

În ultimii trei ani, Israelul a luptat şi pe alte fronturi, în special în Liban împotriva mişcării islamiste Hezbollah, susţinută de Teheran, precum şi direct împotriva Iranului.

În Gaza, situaţia umanitară rămâne critică, în ciuda unui armistiţiu fragil negociat de Statele Unite şi care a intrat în vigoare în octombrie 2025. Sute de mii de palestinieni trăiesc în continuare în corturi sau în adăposturi temporare.

Deşi viitorul politic al teritoriului rămâne incert, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni că Hamas nu va mai guverna Gaza şi a promis că va continua să îi vizeze pe cei care au participat la atacul din 7 octombrie sau au deţinut ostatici, potrivit Agerpres.